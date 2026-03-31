Reuters Trump instó a los países que no habían prestado ayuda en el conflicto a que encuentren "un poco de valor tardío".

El presidente estadounidense Donald Trump empieza a mostrarse exasperado por la falta de aliados en la guerra contra Irán.

La respuesta de la mayoría de países ha sido tibia y en el caso de algunos, como España o Italia, ha habido una negativa explícita a ceder bases militares que apoyen la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una publicación de la red social Truth Social, Trump arremetió contra Reino Unido y otros países, diciendo que "vayan a tomar su propio petróleo" al estrecho de Ormuz, el paso marítimo bloqueado por Irán poco después de que se iniciaran las hostilidades.

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La importancia estratégica de este angosto canal entre Irán y el golfo de Omán es enorme: por sus aguas circula aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y el 25% del petróleo que se transporta por vía marítima.

El cierre ha provocado que el barril de petróleo supere los US$115 y que la gasolina se acerque a la marca de US$4 el galón en Estados Unidos, el nivel más alto desde 2022.

En este contexto, Trump escribió: "A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡TÓMENLO!".

Reuters Trump afirmó que los países que se queden sin combustible para aviones deberán valerse por sí mismos o comprarlo a Estados Unidos.

Y agregó que los países "tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos": "Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, al igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros".

"Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya está hecho ¡Vayan a buscar su propio petróleo!", aseguró.

Además, en otra publicación calificó a Francia de "muy poco colaboradora" por no permitir que los aviones que se dirigen a Israel con suministros militares sobrevuelen territorio francés.

Trump cerró el post diciendo: "¡Estados Unidos lo recordará!".

Según se informó, Italia rechazó hace unos días una solicitud de Estados Unidos para utilizar la base aérea de Sigonella, en Sicilia, para aeronaves militares, algo que Roma ha negado.

En una rueda de prensa en el Pentágono, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que "los próximos días serán decisivos", y que cada vez más buques transitan por el estrecho de Ormuz. El servicio de la BBC, BBC Verify está evaluando esta afirmación.

Reuters Irán atacó e incendió el martes un petrolero cargado de crudo frente a las costas de Dubái.

En una breve entrevista telefónica con CBS, el socio informativo de la BBC en Estados Unidos, Trump profundizó en esa idea, diciendo que los aliados tienen que ir "a hacer su propio trabajo".

Hegseth, por su parte, argumentó que Estados Unidos ha "creado las condiciones para el éxito", y que el estrecho de Ormuz "no es solo un problema estadounidense".

"Lo principal que saqué de esa rueda de prensa con Hegseth y Caine fue lo errática que es la relación del gobierno de Trump con los aliados tradicionales de Estados Unidos", dijo Tom Bateman, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado de dicho país.

En las últimas tres semanas, explicó, "mientras Irán tomaba el control del estrecho de Ormuz, el gobierno ha pasado de pedir ayuda a la OTAN y a los aliados europeos a decir que no necesita ninguna ayuda, a acusarlos de deslealtad, a afirmar que las solicitudes de ayuda eran una 'prueba', para ahora exigir con creciente enojo que los aliados vayan y lo reabran ellos mismos, dando a entender que no es problema de Estados Unidos".

Esto conlleva la amenaza de que la potencia norteamericana abandone sus alianzas, lo que supondría un cambio que podría marcar un hito histórico.

Hegseth no incluyó la reapertura del estrecho entre sus objetivos de guerra en su declaración preparada, pero más tarde la describió como "el objetivo".

Reiteró la irritación de Trump con el Reino Unido, afirmando que su "gran y temible Marina Real" debería involucrarse. "Por lo tanto, el mundo debería estar atento y preparado para actuar", dijo Hegseth.

"Se han revelado muchas cosas. Se le ha mostrado al mundo lo que nuestros aliados estarían dispuestos a hacer por los Estados Unidos de América… el presidente señala que no se tiene una alianza sólida si hay países que no están dispuestos a apoyarte cuando los necesitas", afirmó.

Este mismo martes el secretario de Defensa británico, John Healey, afirmó que en los últimos días se ha hecho evidente que "Irán está intensificando sus ataques", y anunció un apoyo extra en la defensa aérea para sus aliados en el Golfo, como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Baréin.

Healey transmitió a los estados del Golfo el mensaje de que Reino Unido "apoya y apoyará a sus socios".

Carguero atacado en Ormuz

Mientras tanto, un petrolero kuwaití que transportaba millones de barriles de crudo fue alcanzado cerca de Dubái.

Las autoridades de Dubái afirmaron que el incendio del Al-Salmi, con bandera de Kuwait, pudo ser controlado tras un ataque con drones y que no hubo víctimas fatales.

Kuwait Petroleum Corp, propietaria del buque, indicó que el casco del barco sufrió daños.

Datos de LSEG mostraron que el buque se dirigía a Qingdao, en China, y transportaba 1,2 millones de barriles de crudo saudí y 800.000 barriles de petróleo kuwaití, según el servicio de seguimiento TankerTrackers.com.

Además se reportan nuevos ataques e intercepciones en Israel, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, y varias personas resultaron heridas por la caída de escombros en Dubái.

En cinco semanas de guerra, miles de personas han muerto, la gran mayoría en Irán y Líbano.

*Con información de BBC Persian y equipos de BBC de Medio Oriente.

BBC

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