Sovcomflot Group (SCF) El petrolero Anatoly Kolodkin ya se encuentra en Cuba.

Un buque ruso cargado de petróleo acaba de llegar a Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética con apagones diarios y escasez de combustible.

El Anatoly Kolodkin, que transporta un contingente de petróleo destinado a la isla, atracó en la terminal de Matanzas, donde descargará más de 700.000 barriles, según autoridades rusas y datos de seguimiento marítimo.

Es el primer cargamento de crudo que llega a Cuba en varias semanas. Estados Unidos intensificó en enero la presión económica sobre la isla al bloquear de facto los envíos de crudo.

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Cuba produce aproximadamente 40.000 barriles al día y su consumo mínimo estimado para funcionar con normalidad es de 100.000.

El Estado comunista caribeño, cuyas arcas están vacías y tiene prácticamente cortado el acceso a crédito internacional, trataba de cubrir ese déficit hasta hace poco con los envíos de algunos de sus aliados como Venezuela o México -interrumpidos por las presiones de Trump y los cambios geopolíticos en la región- así como cargamentos ocasionales rusos.

La llegada del Anatoly Kolodkin supone el primer salvavidas petrolero a Cuba desde que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el bloqueo de facto.

Getty Images Cubanos frente a la terminal de Matanzas, donde llegó el buque ruso.

Preguntado por periodistas a bordo del Air Force One sobre el petrolero ruso en Cuba, Trump aseguró no tener "ningún problema" con que otros países enviaran crudo a la isla.

"No nos importa que alguien lleve un cargamento porque lo necesitan (…) tienen que sobrevivir", afirmó.

Alegó que Cuba está "acabada" y no le preocupa si Rusia u otros países quieren suministrarle hidrocarburos.

Se desconoce si es una flexibilización temporal o un cambio de rumbo en la política de bloqueo petrolero de la administración Trump hacia Cuba.

Analizamos, en todo caso, cuáles son las implicaciones del nuevo cargamento ruso para el futuro de Cuba.

Cuál es el valor del envío

El Anatoly Kolodkin transporta unas 100.000 toneladas de crudo, equivalentes a más de 700.000 barriles de petróleo, un volumen considerable que podría dar un breve respiro a un país que atraviesa una escasez crónica de combustible.

Es un cargamento de petróleo Urales, la principal mezcla exportadora de Rusia.

Se trata de un crudo de densidad media y con un contenido relativamente alto de azufre obtenido al mezclar petróleo más pesado de la región de los Urales y el Volga con hidrocarburos más ligeros de Siberia occidental.

El experto en energía Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas en Austin, destaca la alta calidad de este crudo.

"Producido al norte de Rusia, se carga en el mar Báltico. Es quizás el petróleo de mejor calidad que tienen los rusos: 32 API, 1,5 de azufre. Es un petróleo muy bueno, de buena calidad", explica a BBC Mundo.

El cargamento también es significativo desde el punto de vista económico: Piñón calcula que su valor ronda los US$84 millones de dólares.

El académico cree, sin embargo, que el impacto de este envío por sí solo será limitado y solo aportará un efímero parche a la crisis energética de la isla.

Qué limitaciones hay

Según Jorge Piñón, el cargamento tardará semanas en convertirse en combustible utilizable, producirá un volumen relativamente reducido de diésel y, además, parte de ese combustible podría no llegar a la economía civil.

El experto destaca en primer lugar que este petróleo recién llegado de Rusia no podrá utilizarse de inmediato.

"Tras descargarse en la terminal de Matanzas después, dentro de un par de días, tienen que volver otra vez a cargar todo ese volumen en dos pequeños tanqueros para llevarlo a la refinería de La Habana, que es donde se va a procesar el crudo", explica Piñón.

A partir de ahí comienza el procesamiento del hidrocarburo en gasolina, diésel u otros derivados, lo que llevará entre 15 y 20 días, según cálculos del académico.

Incluso una vez refinado, apunta, el combustible no estará disponible inmediatamente para la economía: "Que ese combustible, ese diésel, esté disponible para suministrar a los sectores de la industria cubana que el gobierno decida -quién lo necesita más urgentemente- tomará aproximadamente otros 10 días".

Así, los cubanos podrían tardar entre 20 y 30 días en percibir el alivio que supondría la llegada del cargamento del Anatoly Kolodkin.

Piñón menciona un importante problema en el proceso: la limitada capacidad de refinamiento de Cuba, con instalaciones antiguas y de mantenimiento deficiente.

"La refinería de La Habana, que es la antigua refinería de Exxon, fue construida en los años 50. Así que es una refinería simple, antigua, ineficiente", explica, lo que ralentizaría el proceso y limitaría el aprovechamiento del petróleo.

"Seguro que lo que se va a poder producir no es más de 200.000 o 250.000 barriles de diésel", pronostica.

Hasta qué punto aliviará la crisis

Una vez producido, el diésel se distribuirá según las prioridades del gobierno: "yo creo que el sector transporte es importante, ya sea por carretera, los camiones, los trenes; el sector agrícola, para los tractores; y también los hospitales y otros lugares así", indica Piñón.

Incluso en el mejor de los casos, puntualiza, el efecto será provisional.

"Se va a terminar pronto. No es suficiente para suministrar a toda Cuba, desde Cabo San Antonio a Cabo Maisí, todo el diésel que necesita", sentencia.

Reuters Los apagones son constantes en Cuba en los últimos meses.

Por último, el experto advierte de que una parte importante del combustible podría no llegar al consumo civil y quedarse como reserva del régimen para el caso de una contingencia extrema.

"Si hubiera un conflicto militar entre los Estados Unidos y Cuba, el gobierno va a necesitar su propia contingencia o sus propias reservas estratégicas de diésel. Así que yo no dudo que se quede con parte de esa producción de diésel".

En definitiva, concluye, el envío ruso puede aliviar momentáneamente la situación, pero difícilmente cambiará el panorama energético del país.

"Todo el mundo tiene grandes esperanzas por si la ayuda humanitaria que trae este petrolero, pero es un capítulo. Es decir, cuando terminas ese capítulo y le das la vuelta a la página, no hay más nada. Ya se terminó, final".

¿Habrá más envíos?

La llegada del Anatoly Kolodkin, en todo caso, ha abierto para Cuba la posibilidad de sentar un precedente y dar luz verde a nuevos envíos de petróleo.

Pero, de momento, no hay señales claras de que otros cargamentos estén en camino.

Según datos de rastreo marítimo y expertos consultados, no se han detectado nuevos petroleros rumbo a Cuba tras la salida del Anatoly Kolodkin.

La incertidumbre sobre posibles represalias estadounidenses y las limitaciones económicas de Cuba para pagar futuros cargamentos -especialmente ahora que el precio del crudo está en máximos- son importantes factores disuasorios para quienes se planteen enviar crudo a la isla.

Aún así, tras el visto bueno de Trump a la entrada de petróleo ruso, otros países -o la misma Rusia- podrían animarse a donar combustible al país caribeño.

Desde Moscú el cargamento se ha presentado como un gesto de apoyo político a Cuba, su aliado histórico al que ha prometido seguir respaldando pese a las sanciones occidentales.

"En condiciones de un durísimo bloqueo, nuestros amigos cubanos necesitan productos derivados del petróleo", declaró el lunes el portavoz presidencial ruso Dimitri Peskov.

Expertos vaticinan, en todo caso, que sin un suministro regular de petróleo o reformas profundas en su sistema energético, la crisis de combustible que sufre la isla difícilmente podrá resolverse.

BBC

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