Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images Torre de control del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.

España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en ataques contra Irán, según explicó su ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra afirmó: "No se autoriza el uso de las bases y, por supuesto, no se autoriza el uso del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán".

Robles añadió que España comunicó esta posición desde el inicio al gobierno de Estados Unidos: "Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana […] ni se autorizan las bases, ni […] la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó que el objetivo de esta decisión consiste en "no hacer nada que pueda fomentar una escalada en esta guerra".

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a la BBC que las fuerzas estadounidenses están cumpliendo o superando sus objetivos dentro de la llamada operación Epic Fury y que no necesitan ayuda de España ni de ningún otro país.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a la posición de España en una entrevista con la cadena Al Jazeera.

"Una de las razones por las que la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos es porque nos da derechos para usar bases ante las contingencias. Nos permite estacionar tropas, aeronaves y armas en partes del mundo (…) que incluyen gran parte de Europa.

"Y vemos que, en un momento en que se necesita, cuando Estados Unidos ha identificado un grave riesgo a nuestra seguridad nacional y nuestros intereses, y necesitamos llevar a cabo esta operación, tenemos países como España, un miembro de la OTAN, que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de todas sus bases y jactándose de ello. Y hay otros países que también lo han hecho".

Según Rubio, comportamientos como el de España hacen difícil que la permanencia en la OTAN sea "buena para Estados Unidos" y "todo esto tendrá que reexaminarse".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya amenazó con imponer un embargo comercial total a España por su postura ante la guerra en Irán.

En una comparecencia en la Casa Blanca a principios de marzo, declaró: "Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España".

Desde el inicio del conflicto a finales de febrero, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha situado entre los críticos más firmes contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha calificado de "insensata" e "ilegal".

A comienzos de marzo, Sánchez explicó que España le negó a Estados Unidos la utilización de las dos bases de uso conjunto en Rota y Morón, ambas en Andalucía.

"Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", anunió Sánchez.

Y añadió: "Somos un país soberano que no quiere tomar parte en guerras ilegales".

Getty Images Madrid negó en marzo a Estados Unidos el uso de las bases militares en territorio español.

Habrá que rodear la península ibérica

Algunos bombarderos estadounidenses involucrados en operaciones en Irán se encuentran en la base de Fairford, en Gloucestershire (Reino Unido), después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara el 1 de marzo que su país había aceptado la petición de Estados Unidos.

Los aviones que despegan de allí tendrán ahora que rodear gran parte de la península ibérica, ya sea volando por el Atlántico oriental o por Francia.

El diario español El País informó de que las aeronaves solo podrían cruzar el espacio aéreo español o aterrizar en las bases en caso de emergencia.

En un mensaje televisado de diez minutos, el 4 de marzo, el presidente del gobierno español reflexionó sobre las guerras de Ucrania y Gaza, así como sobre la guerra de Irak de hace más de 20 años, y afirmó que la posición del Ejecutivo podía resumirse en un "no a la guerra", la misma consigna que se popularizó en las manifestaciones que recorrieron España en 2004 contra la guerra de Irak.

Más adelante, la embajada de Irán en España dijo que Teherán se mostraría receptivo ante peticiones de Madrid sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz, porque España estaba "comprometida con el derecho internacional".

Aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo suele pasar por ese estrecho corredor marítimo entre Irán y el extremo de la península arábiga.

Durante semanas, la amenaza de ataques con drones, misiles y posiblemente minas por parte de Irán ha mantenido el estrecho prácticamente cerrado, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más