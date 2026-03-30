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Un petrolero ruso que transporta combustible a Cuba ha entrado en aguas cercanas a la isla, en lo que supondrá un alivio para la crisis humanitaria del país, informa la agencia de noticias rusa Interfax.

Según Interfax, el buque Anatoly Kolodkin transporta un "envío humanitario" de 100.000 toneladas de crudo.

El envío de petróleo, el primero en llegar a Cuba desde enero, se produce horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que no tenía ningún problema con que países como Rusia enviaran suministros a la isla.

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Las declaraciones de Trump parecieron indicar una relajación del bloqueo petrolero que su administración había impuesto a Cuba desde enero.

La situación de Cuba se ha deteriorado rápidamente desde el 3 de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro, un firme aliado del gobierno cubano, que había estado suministrando petróleo a la isla en condiciones altamente preferenciales.

Cuba experimenta una serie de apagones a nivel nacional desde que Estados Unidos incrementó la presión económica sobre la isla, bloqueando de facto los cargamentos entrantes de petróleo.

Trump también amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que enviara petróleo a Cuba.

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, declaró el miércoles que Cuba "se encuentra en una situación difícil como consecuencia de la presión de las sanciones".

"Por eso estamos enviando actualmente ayuda humanitaria a Cuba", añadió.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la grave escasez de combustible estaba provocando que los hospitales cubanos tuvieran dificultades para mantener activos los servicios de urgencias y cuidados intensivos.

Reuters Los estantes de las farmacias públicas están prácticamente vacíos.

Hace poco más de una semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a Cuba a la lista de países a los que se les prohíbe recibir suministros de petróleo procedentes de Rusia.

Pero en un aparente cambio de estrategia, Trump declaró el domingo a los periodistas a bordo del Air Force One que no tenía "ningún problema" con que Rusia suministrara petróleo a Cuba.

"Tenemos un buque cisterna ahí fuera. No nos importa que alguien lleve un cargamento porque lo necesitan (…) tienen que sobrevivir", dijo.

Del comentario de Trump no quedó claro si esto representaba un cambio de rumbo en la política de bloqueo de combustible o simplemente una flexibilización temporal.

Se espera que el petrolero ruso descargue el petróleo en la terminal de Matanzas en las próximas horas, en lo que supondrá un salvavidas a corto plazo para la isla.

"Apropiarse" de Cuba

El gobierno comunista de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, ha estado en conversaciones con la administración Trump para encontrar una salida a la crisis.

Pero ambas partes han establecido públicamente una serie de líneas rojas políticas y económicas que dificultan vislumbrar dónde podrían encontrar puntos en común.

El presidente Trump dijo recientemente que podría "apropiarse" de Cuba, mientras que los líderes de la isla han declarado que se niegan a aceptar cualquier cambio forzado en el personal o la dirección política de su gobierno.

Cuba ya se enfrentaba a su peor crisis económica y energética desde el final de la Guerra Fría, debido a una combinación de la caída del turismo tras la pandemia del coronavirus y la mala gestión económica del gobierno.

Esta crisis se ha visto agravada aún más por el bloqueo del combustible.

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