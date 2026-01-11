Pablo PORCIUNCULA and SAUL LOEB / AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Cuba a "llegar a un acuerdo" o afrontar las consecuencias, advirtiendo que el flujo de petróleo y dinero venezolanos se detendría.

Trump ha centrado su atención en Cuba después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro durante un asalto a instalaciones militares y gubernamentales en Caracas y en otros tres estados, realizado el pasado 3 de enero.

Se cree que Venezuela, un aliado de décadas de Cuba, envía alrededor de 35.000 barriles de petróleo diarios a la isla, pero Trump ha dicho que esto no continuará.

"Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!", publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", agregó este domingo.

Trump no especificó los términos ni las consecuencias para Cuba del acuerdo que propone.

Maryorin Mendez / AFP via Getty Images Trump anunció la interrupción del suministro de crudo venezolano a la isla caribeña que data de tiempos de Hugo Chávez.

El mandantario volvió a referirse al operativo para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran en Estados Unidos y enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo en un tribunal de Nueva York. Y recordó que Cuba proporcionó a Maduro escoltas y guardaespaldas durante años.

El gobierno cubano admitió que 32 de sus ciudadanos murieron durante la operación militar estadounidense en Caracas.

"La mayoría de esos cubanos murieron en el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", escribió.

"Venezuela ahora cuenta con EE.UU., el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos", apuntó.

El gobierno cubano aún no ha respondido a las últimas amenazas de Trump, pero el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en días pasados que los 32 "valientes combatientes cubanos", que murieron en Venezuela, serían homenajeados por "enfrentar a los terroristas con uniformes imperiales".

Si bien el gobierno de EE.UU. no ha anunciado planes claros para Cuba, Trump declaró previamente que la intervención militar estadounidense en la isla no es necesaria, porque el país está "a punto de caer".

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que si él fuera parte del gobierno cubano estaría "preocupado" porque "(sus líderes) están en serios problemas".

El domingo, Trump también volvió a publicar en la red social un mensaje que sugería que Rubio —quien es hijo de exiliados cubanos y fue senador de Florida— podría convertirse en presidente de Cuba.

"¡A mí me suena bien!", agregó Trump al compartir esa publicación.

La decisión del gobierno de Trump de confiscar petroleros venezolanos sancionados ya ha comenzado a agravar la crisis de combustible y electricidad que atraviesa la isla caribeña.

