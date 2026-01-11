Getty Images

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez falleció junto a su manager y a su fotógrafo personal luego de que la avioneta en todos se transportaban se hubiera accidentado cerca del municipio de Paipa, en el departamento colombiano de Boyacá.

Además del músico y sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la nave también perdieron la vida durante el incidente.

La gobernación de Boyacá confirmó la noticia en un comunicado, en el que se refirió a Jiménez como "una de las figuras más representativas de la música popular colombiana".

También se confirmó las identidades de otros fallecidos en el accidente: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Al sitio del siniestro llegaron miembros de la Defensa Civil y los bomberos de la zona y las razones del accidente siguen bajo investigación de la Aeronáutica Civil en Colombia.

Jiménez, con apenas 34 años, se había convertido en una estrella de la música popular en Colombia en los últimos 10 años, recibiendo nominaciones por su característico estilo que mezcla elementos típicos de la música tradicional ranchera mexicana con la música popular colombiana.

