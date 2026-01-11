El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez falleció junto a su manager y a su fotógrafo personal luego de que la avioneta en todos se transportaban se hubiera accidentado cerca del municipio de Paipa, en el departamento colombiano de Boyacá.
Además del músico y sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la nave también perdieron la vida durante el incidente.
La gobernación de Boyacá confirmó la noticia en un comunicado, en el que se refirió a Jiménez como "una de las figuras más representativas de la música popular colombiana".
También se confirmó las identidades de otros fallecidos en el accidente: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.
Al sitio del siniestro llegaron miembros de la Defensa Civil y los bomberos de la zona y las razones del accidente siguen bajo investigación de la Aeronáutica Civil en Colombia.
Jiménez, con apenas 34 años, se había convertido en una estrella de la música popular en Colombia en los últimos 10 años, recibiendo nominaciones por su característico estilo que mezcla elementos típicos de la música tradicional ranchera mexicana con la música popular colombiana.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- La muerte de una mujer por disparos de un agente de ICE durante una operación contra la migración irregular en Mineápolis desata protestas en EE.UU.
- "Bliss": la historia de amor detrás del fondo de pantalla de Microsoft, una de las fotos más vistas del mundo
Compartir esta nota