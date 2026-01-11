Getty Images

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez falleció, junto a su manager y a su fotógrafo personal, luego de que la avioneta en la que viajaban se accidentara, el sábado, cerca del municipio de Paipa, en el departamento colombiano de Boyacá.

Además del músico y sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la nave también perdieron la vida durante el incidente.

La gobernación de Boyacá confirmó la noticia en un comunicado, en el que se refirió a Jiménez como "una de las figuras más representativas de la música popular colombiana".

También se confirmó las identidades de otros fallecidos en el accidente: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Al sitio del siniestro llegaron miembros de la Defensa Civil y los bomberos de la zona y las razones del accidente siguen bajo investigación de la Aeronáutica Civil en Colombia.

En un comunicado emitido, el sábado, por ese organismo, se señala que aproximadamente a las 16:11, hora local, se había confirmado el siniestro de la aeronave.

"Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez".

El cantante, con apenas 34 años, se había convertido en una estrella de la música popular en Colombia en los últimos 10 años, recibiendo nominaciones por su característico estilo que mezcla elementos típicos de la música tradicional ranchera mexicana con la música popular colombiana.

"Su legado queda"

El equipo de trabajo de Jiménez publicó un comunicado en el que agradecía las muestras de apoyo que han recibido y expresó su solidaridad con las familias de las personas que fallecieron en el accidente.

"Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron".

"Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante".

Varios artistas han expresado su dolor tras conocer la muerte de Jiménez.

"No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia", escribió Carlos Vives en la red social X.

"Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella, que acompañó vidas, amores y despedidas con sus canciones. Descansa en paz, Yeison. Gracias por tu música, por tu voz y por cada historia cantada desde el corazón (…) Tu legado vivirá en cada letra", escribió, también en X, la cantante Fanny Lu.

"Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere", señaló Fonseca en esa plataforma.

"¡Campeón, te nos adelantaste! La última vez que reímos juntos, aquí nos tenes llorando a todos", escribió Silvestre Dangond.

"Dios me dio la posibilidad de escribir canciones"

TeleMedellín cuenta que, desde los 7 años, Jiménez participó en el Festival de la canción infantil de Manzanares.

En ese concurso, obtuvo "el primer lugar por cinco años consecutivos, lo que marcó sus primeros pasos en la música".

De origen humilde, Jiménez ayudó a su familia trabajando desde muy joven como comerciante y cargador en la Central Mayorista de Abastos, en Bogotá.

En marzo de 2025, el artista le dio una entrevista a la revista colombiana Semana, en la que habló de las dificultades que tuvo que superar en su vida y en su carrera.

Contó que se abrió camino en la industria musical solo.

"A mí me hubiera encantado haber sido una persona de una vida normal, ¿sabes? Un niño que va al colegio y tiene todo fijo, va a la universidad y tiene todo fijo y luego el papá le busca empleo con uno de sus amigos y ya, porque no hay tanto estrés de por medio, pero quizás mi vida se desenvolvió así porque era la manera como Dios me iba a permitir lograr hacer lo poquito o lo mucho que he hecho", le dijo a Semana.

Además, contó que nunca se imaginó que sería compositor. "Dios me dio la posibilidad de escribir canciones", dijo.

El artista lanzó su primer álbum, "Con el Corazón", en 2013, en el que incluyó uno de sus primeros éxitos: "Te Deseo Lo Mejor".

Compuso más de 70 canciones y conquistó a su público, no solo en Colombia sino en otros países de la región, con temas como "Aventurero", "Tenías Razón", "Por qué la envidia", "Vete" y "Ni tengo ni necesito".

