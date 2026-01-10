CCC (JairoCajina) El gobierno de Nicaragua argumentó que los presos se liberaban para conmemorar 19 años de la administración de Ortega.

El gobierno autoritario de Nicaragua anunció la liberación de "decenas de personas" que permanecían presas por motivos políticos en el país.

A través de un comunicado, publicado en el diario oficial de Nicaragua, El 19, el gobierno anunció que la liberación se daba con motivo de la celebración de 19 años en el poder de Ortega.

Sin embargo, horas antes, la embajada de EE.UU. en Nicaragua había publicado un mensaje en su cuenta de X, diciendo: "Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!".

Aunque hasta el momento, no hay un número exacto de cuantas personas fueron liberadas, el diario de oposición nicaragüense (y socio comercial de BBC Mundo) La Prensa, reportó que había podido confirmar algunas de sus identidades.

"Entre las personas liberadas por la dictadura Ortega-Murillo, confirmó La Prensa, están: Jessica Palacios, Armando Bermúdez Mojica, Olga María Lasra Rojas, Mauricio Alonso Estrada, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López Calero, María José Rojas, Óscar Velásquez Sánchez y el pastor evangélico Ruddy Palacios, mismo por el que en reiteradas ocasiones el gobierno de EE.UU. abogó por su libertad".

El diario dijo que la última liberación de presos políticos en Nicaragua había tenido lugar en Noviembre de 2025, pero que muchos de ellos no habían sido liberados sino que habían sido transferidos a pagar sus penas en casa por cárcel.

Nicaragua, en la mira de EE.UU.

Reuters

Con el operativo estadounidense en Venezuela que terminó en el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido varios los gobiernos de países en Latinoamérica que han empezado a sentir que ellos podrían ser los próximos en seguir.

Y aunque Trump no ha hecho referencia directa al régimen de Ortega -como si lo ha hecho con otros países de la región- ya hay diversas señales de la presión que Washington está ejerciendo sobre los dirigentes en Managua.

Apenas tres días después de la captura de Maduro, la cuenta oficial de la embajada estadounidense en Nicaragua publicó una frase de Trump diciendo "queremos rodearnos de buenos vecinos. Queremos rodearnos de estabilidad. Queremos rodearnos de energía".

Y el sábado, la oficina para los asuntos del hemisferio occidental del gobierno de EE.UU. lanzó un trino el sábado criticando los 19 años de Ortega en el poder.

"Hoy, la brutal dictadura de Murillo-Ortega 'celebra' 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de 5 años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia", dijo la cuenta de la oficina.

BBC

