El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que que su país destruyó una instalación de producción de droga en Venezuela la semana pasada, sin dar más detalles sobre la supuesta operación.

Se si confirma, se trataría de la primera intervención terrestre de EE.UU. en el país sudamericano desde que Washington iniciara su campaña de operaciones militares en el Caribe.

En una conversación con el millonario John Catsimatidis, seguidor suyo y dueño de la emisora de radio WABC, Trump afirmó el pasado viernes 26 de diciembre que Estados Unidos había "destruido" una planta de producción de droga en Venezuela.

"No sé si lo has leído o visto, pero tienen una gran planta, unas instalaciones grandes de las que salen los barcos, y hace dos noches las destruimos", afirmó Trump en una llamada telefónica que hizo a la emisora para hablar con Catsimatidis.

Trump no se refirió en ese momento espcíficamente a Venezuela, pero medios estadounidenses como el New York Times hablaron con funcionarios gubernamentales que les confirmaron que el presidente se refería a una instalación de fabricación de droga en Venezuela.

Ni el ejército estadounidense, ni la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ni la Casa Blanca se pronunciaron sobre esta información, según el diario.

El gobierno venezolano tampoco ha informado por ahora de ningún ataque estadounidense en su territorio.

Hasta la fecha, EE.UU. ha atacado decenas lanchas tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental alegando que transportaban droga, aunque sin presentar pruebas de ello. Más de un centenar de personas han muerto en esos ataques que expertos en derecho dedefinen como ilegales y los más críticos con Trump describen como asesinatos extrajudiciales.

Estados Unidos también ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, con el mayor y más moderno de sus portaaviones, el Gerald R. Ford, como buque insignia, en lo que denomina Operación Lanza del Sur.

A mediados de diciembre, Trump ordenó además un bloqueo "total y completo" de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Poco antes, EE.UU. capturó uno de estos barcos, el petrolero Skipper, y desde entonces ha interceptado un segundo buque, el Centuries, y ha perseguido a un tercero, el Bella 1.

Getty Images Maduro asegura que Trump quiere quedarse con el petróleo de Venezuela.

¿Petróleo o drogas?

El petróleo es una fuente de ingresos fundamental para el gobierno venezolano, y el bloqueo estadounidense se ha considerado una forma de presión al gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque la razón que Trump alegó en un principio para la campaña militar contra Venezuela se centró en el narcotráfico y en destruir el flujo de droga hacia Estados Unidos procedente supuestamente del país latinoamericano, el foco se ha ido desplazando poco a poco al petróleo y a las presiones para presuntamente forzar un cambio de régimen.

"Cada vez que destruyo un barco salvo 25.000 vidas estadounidenses", dijo Trump en la WABC sin aportar ningún tipo de datos que lo corroboraran. También aseguró que el tráfico de droga a EE.UU. se había reducido en un "97,2%", sin presentar tampoco pruebas.

Catsimatidis le preguntó si Venezuela proveería a EE.UU. con mucho más petróleo si Nicolás Maduro abandonara el poder, a lo que Trump respondió que "se trata de muchas cosas, se trata de eso, se quedaron con nuestro petróleo, nos lo quitaron, pero también mandaron a millones de personas de allí, desde sus cárceles, a nuestro país, algunas de las peores personas de la Tierra".

La campaña de bombardeos a lanchas de supuestos narcotraficantes debía ir seguida, según anunció el propio Donald Trump, de una segunda fase de operaciones terrestres contra objetivos relacionados con la fabricación de droga.

En octubre, el propio Trump confirmó que había autorizado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

EE.UU. ha anunciado, además, que designó como organización terrorista al Cartel de los Soles, la supuesta organización presuntamente liderada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras figuras de su gobierno.

Designar a las organizaciones como grupos terroristas otorga a las fuerzas del orden y a los militares estadounidenses más poderes para atacarlas y desmantelarlas.

