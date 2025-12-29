AFP via Getty Images El tren descarriló al tomar una curva cerca del pueblo de Nizanda, en Oaxaca.

Al menos 13 personas murieron y más de 100 resultaron heridas después de que un tren se descarrilara en la región de Oaxaca, en el suroeste de México, según informó la Armada mexicana.

El tren, que viajaba entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes.

Un total de 108 personas resultaron heridas, de las cuales 44 están recibiendo atención hospitalaria, indicó la Armada.

Las autoridades indicaron que este lunes se llevará a cabo una evaluación técnica del accidente en toda la zona y se investigará el sistema Pulser, similar a una caja negra.

Los heridos se encuentran en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matías Romero y Salina Cruz y del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec, informó en la red social X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El tren descarriló al tomar una curva cerca del poblado de Nizanda, según informaron las autoridades.

La Fiscalía General de México confirmó que se ha iniciado una investigación.

Reuters El tren quedó volcado y al borde de un acantilado

Reuters Cuando amaneció se pudo ver cómo había quedado el tren.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que cinco de los heridos se encuentran en estado grave.

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal", indicó la mandataria en X.

En su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que se trasladará este mismo lunes al lugar del accidente para supervisar los trabajos y dialogar con familiares de víctimas.

También prometió "esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió", además de prestar atención integral a víctimas y familiares, así como garantizar la seguridad del tren antes de que vuelva a entrar en servicio.

Las fotografías del lugar del siniestro mostraban a los rescatistas ayudando a los pasajeros a bajarse del tren que se había descarrilado y quedado parcialmente inclinado al borde de un acantilado.

El tren Interoceánico, que conecta el puerto de Salina Cruz en el Pacífico con Coatzacoalcos en la costa del Golfo de México, contaba con dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, según informó la Secretaría de Marina. La Armada de México opera la red ferroviaria del país.

Reuters Los equipos de emergencia llegaron al sitio cuando ya era de noche.

Rusvel RASGADO / AFP via Getty Images Miembros de la Guardia Nacional y rescatistas se desplazaron al lugar del accidente.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su "profundo pesar" por el accidente en un comunicado y afirmó que las autoridades estatales estaban coordinando con las agencias federales para brindar asistencia a los afectados.

El corredor ferroviario interoceánico fue inaugurado hace dos años para impulsar la economía de la región, una iniciativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Diseñado para modernizar la conexión ferroviaria a través del Istmo de Tehuantepec, el gobierno mexicano ha buscado convertir la zona en un corredor comercial estratégico, ampliando puertos, vías férreas e infraestructura industrial.

El servicio de trenes también forma parte de un esfuerzo más amplio para expandir el transporte ferroviario de pasajeros y carga en el sur de México y estimular el desarrollo económico en la región.

