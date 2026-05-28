Getty Images La identidad de la víctima y los agresores se mantiene en el anonimato por ser menores de edad.

Una joven que fue violada por 3 adolescentes le dijo a la BBC que quiere "liberarse" del miedo, luego de que sus agresores evitaran la prisión preventiva y sus sentencias entraran en proceso de revisión.

"Solo quiero poder salir a dar un paseo sin tener miedo de verlos y de que intenten hacerme algo otra vez", dijo la joven, quien tenía 14 años cuando fue violada en Fordingbridge, Hampshire, en el sureste de Reino Unido.

Su padre afirmó que la agresión, ocurrida en enero de 2025, causó en su hija "un impacto para toda la vida" y pidió una pena de prisión para los agresores.

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"Esto es una condena de por vida para ella", señaló.

Las sentencias se remitirán al tribunal de apelación, tras la indignación que ocasionó la decisión de emitir órdenes de rehabilitación juvenil para los agresores.

Advertencia: esta noticia contiene detalles que pueden resultar perturbadores.

Servicio de la Fiscalía de la Corona La víctima tenía 14 años cuando fue agredida en el Fordingbridge Recreation Ground.

La agresión

Tres jóvenes participaron en la agresión: dos de ellos, que entonces tenían 14 años, fueron condenados por violación. Un tercero, que entonces tenía 13 años, fue declarado culpable de violación por complicidad.

El Consejo de Sentencias de Inglaterra y Gales afirma que, incluso en casos muy graves, se espera que los tribunales den prioridad a la rehabilitación de los menores y que estos vayan a prisión sólo como último recurso.

Ambos padres hablaron de forma anónima con la presentadora de BBC Newsnight, Victoria Derbyshire, junto con su hija.

La adolescente dijo que su salud mental se ha visto gravemente afectada tras el ataque y que le cuesta levantarse de la cama.

"Siento que, haga lo que haga, siempre puedo sentir sus manos [las de los violadores] sobre mí", dijo. "Por mucho que me haya frotado, por mucho que haya intentado alejar esa sensación, siempre está ahí y ya no siento que sea mi cuerpo".

Aseguró que tiene "recuerdos vívidos". "No duermo por la noche porque me preocupa que vaya a pasar algo", añadió.

Ir al colegio se convirtió en un reto. "Tengo muy baja asistencia y, con los exámenes que tengo ahora, no me ayuda nada porque voy muy atrasada en mis estudios".

"Simplemente estoy perdiendo el potencial que habría tenido si nada de esto hubiera pasado".

Su madre dijo que quiere que su hija "no viva con miedo", y que "pueda volver a ser libre y feliz".

"Esto no va a desaparecer en cinco años, ni en diez. Es una condena de por vida para ella", dijo su padre.

"Entiendo que quizá no podamos encerrar a estos chicos de por vida, pero hay que empezar con una pena de prisión y creo que deben recibir algo allí, de cara al futuro, que les marque de por vida", añadió.

La joven conoció a los chicos en enero de 2025 en el parque Fordingbridge Recreation Ground, donde fue violada repetidamente.

Uno de sus agresores la empujó al suelo y utilizó un cuchillo para cortarle la ropa antes de violarla.

En las imágenes de video mostradas en el tribunal se la veía tumbada e inmóvil en el suelo con "la cara escondida entre las manos", mientras se escuchaba a otro chico gritar palabras de ánimo.

BBC La joven agredida y sus padres hablaron en anonimato con la periodista de la BBC, Victoria Derbyshire.

Un segundo caso

Otra niña, que entonces tenía 15 años, fue violada en otro incidente por los dos chicos de 14 años en noviembre de 2024.

Los adolescentes, cuyos nombres no pueden revelarse por ser menores de edad, grabaron las violaciones con sus teléfonos y más tarde compartieron parte de las imágenes en internet.

Negaron los cargos, pero fueron declarados culpables en marzo tras un juicio en el Tribunal Penal de Southampton, con un total de 10 condenas por violación entre ambos.

A los dos chicos mayores, ahora de 15 años, se les impusieron órdenes de rehabilitación juvenil de tres años con 180 días de vigilancia y supervisión intensivas.

Al tercer chico, ahora de 14 años, se le impuso una orden de rehabilitación juvenil de 18 meses.

A los tres se les impuso un toque de queda de tres meses y una orden de alejamiento de 10 años para que no se pusieran en contacto con sus víctimas.

Al explicar su decisión sobre la sentencia, el juez Nicholas Rowland afirmó que evitaría "criminalizar" a los chicos, que son "muy jóvenes".

El juez destacó la "gravedad" de los delitos y señaló que el hecho de haber grabado las agresiones los hacía aún "más graves".

Los jueces nunca comentan públicamente los casos que juzgan, ya que eso podría comprometer las palabras que usaron en el tribunal.

Pero siempre tienen que exponer ante el tribunal los motivos por los que han condenado a alguien de la forma en que lo han hecho.

Un portavoz del gobierno británico afirmó que la Fiscalía General había recibido "múltiples" solicitudes para que se reevaluaran las sentencias en virtud del programa de revisión de sentencias indebidamente indulgentes.

A principios de esta semana, el fiscal general de Reino Unido, Richard Hermer, declaró: "Como es comprensible, ha habido un enorme interés y preocupación por parte del público ante este horrible caso".

Getty Images El fiscal general de Reino Unido reconoció que "ha habido un enorme interés y preocupación por parte del público" en este "horrible caso".

"He ordenado a mis funcionarios que trabajen con urgencia para permitirme considerar esta decisión rápidamente y empezar a dar un cierre a las víctimas y sus familias".

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el caso de "angustiante" y dijo que "hay dudas sobre la sentencia".

La madre de la niña declaró a la BBC que su hija era ahora una "prisionera en su propia casa".

Al enterarse de que a los chicos se les habían impuesto órdenes de rehabilitación, dijo que a su familia le preocupaba tener que mudarse de casa.

Su hija "no puede salir y seguir adelante con su vida", dijo. "Podría simplemente pasear por la calle y toparse con uno de ellos".

El padre de la niña dijo que sentía "horror absoluto" por las sentencias dictadas.

"Tenemos que confiar en que el sistema judicial hará lo correcto por nosotros. Y esa confianza se ha esfumado por completo porque no la han protegido", aseguró.

"Ella sigue viviendo esta pesadilla y seguirá viviéndola mientras ellos simplemente continúan con sus vidas cotidianas".

Getty Images Gisèle Pelicot, la mujer francesa que sobrevivió a años de abusos coordinados por su esposo, dijo que se sentía "profundamente conmocionada" por este caso.

"Menospreciada e ignorada"

La adolescente declaró a la BBC que se sintió "menospreciada, ignorada y sin que la escucharan" por parte de los abogados durante el juicio.

"Todo parecía girar en torno a ellos [los violadores] a la hora de dictar sentencia, y no en lo que las chicas habían pasado", afirmó el padre.

"Estos son algunos de los peores delitos que alguien puede cometer y lo han hecho repetidamente, así que tiene que haber consecuencias por sus actos", añadió.

La otra víctima de violación, una adolescente que tenía 15 años cuando fue violada en un paso subterráneo en Fordingbridge, había declarado anteriormente a la BBC que la sentencia del tribunal había sido como si le lanzaran "una piedra en la cara".

"¿Por qué me senté y me sometí al dolor de ir al tribunal, pasar por un juicio, revivir todo por las pruebas y ver cómo todo volvía a suceder?", dijo.

"En cierto modo me hizo preguntarme qué sentido tenía… ¿Qué sentido tenía hacerme pasar por todo eso solo para decir que todo está bien?".

Gisèle Pelicot, la mujer francesa que fue violada por más de 50 de hombres durante años luego de que su propio esposo la drogara y acordara los encuentros con los agresores, declaró esta semana a la BBC que se sentía "profundamente conmocionada por el hecho de que estas personas pudieran recuperar su libertad cuando, en realidad, las víctimas están sufriendo tanto que nunca podrán curarse".

BBC

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