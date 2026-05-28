Canal Parlamentario de Nicaragua Según un comunicado del gobierno de Nicaragua, a Rivera lo han visitado "la Compañera Nancy Elizabeth Henríquez y el Comandante Lumberto Campbell".

El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, quien fue detenido en 2023, se encuentra hospitalizado en Managua y su condición de salud es "delicada" con "falla de múltiples órganos", informó el gobierno de Nicaragua.

Tras presentar "un evidente deterioro en sus condiciones respiratorias", Rivera, de 73 años, fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz el 7 de marzo.

De acuerdo con un informe sobre su salud, emitido por los ministerios del Interior y de Salud de Nicaragua y publicado el miércoles en el sitio de noticias El 19, Rivera ha sido atendido por varias dolencias, entre ellas "tos asociada a pérdida de peso, cansancio y debilidad, con expectoración sugerente de proceso neumónico".

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"A pesar del manejo instalado con antibióticos de amplio espectro, fisioterapia pulmonar y alimentación especial, se presentó deterioro respiratorio, por lo que se realizó traqueotomía y se instaló ventilación mecánica invasiva".

Días antes, el 1 de mayo, expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), pidieron que se aportara "de manera inmediata, prueba de vida de Brooklyn Rivera".

De acuerdo con el comunicado de la ONU, Rivera fue "detenido y posteriormente desaparecido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua".

El miércoles, en la red social X, Amnistía Internacional se refirió a Rivera como un "preso de conciencia".

"Se encuentra en estado crítico bajo custodia del mismo Estado que lo mantuvo por más de dos años en condiciones que podrían constituir desaparición forzada".

Atención médica

Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el 29 de septiembre de 2023 y, desde su detención, presentó problemas de salud que, según el informe del gobierno de Nicaragua, están relacionados con "condiciones de salud alteradas durante varios años".

Entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, estuvo internado en el hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional.

El 31 de octubre de 2023 entró a las instalaciones del Sistema Penitenciario en Tipitapa, donde también tuvo atención médica y "recibió quincenalmente visitas de su hijo Wailandin Rivera Solórzano".

Canal Parlamentario de Nicaragua El Canal Parlamentario de Nicaragua difundió estas foto de Brooklyn Rivera en su página de Facebook.

En referencia a su cuadro actual, el reporte señala que su condición es "delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa; presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes".

"Al día de hoy continúa con atención especializada, tratando de cubrir todos los aspectos necesarios para la recuperación de su salud, que, como hemos dicho, ha sido afectada grandemente por sus condiciones de vida y los continuos desplazamientos relacionados con su trabajo".

En un audio emitido por la cuenta en Facebook del sitio de noticias El 19, Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, se refirió a la "delicada" condición de salud de Rivera, a quien llamó "hermano", y al programa médico que se le ha dado.

"Pedimos a Dios que siga mejorando y recuperando para tranquilidad de todos".

Murillo también señaló que las personas que aparecen en una de las fotos que fueron publicadas en la página en Facebook del Canal Parlamentario de Nicaragua son "la compañera Nancy Elizabeth Henríquez y el comandante Lumberto Campbell", quienes -aseguró- han visitado a Rivera semanalmente.

"Evaluación independiente"

El miércoles, tras la difusión del reporte del gobierno y de las fotos de su padre, Tininiska Rivera emitió un comunicado.

"El día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre de 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta. Por tanto, el régimen no puede pretender ahora responsabilizar a condiciones previas por el deterioro físico de un hombre que ha permanecido bajo custodia del Estado durante casi tres años".

Además, reiteró que, desde su detención, no se le ha permitido a ningún familiar que lo visite.

"El comunicado y las fotografías divulgadas por el régimen únicamente demuestran las condiciones indignas, inhumanas y degradantes en las que mantienen a mi padre, dando prueba de flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales".

MAYNOR VALENZUELA/AFP via Getty Images Los líderes del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega, en un evento público en Managua en 2019.

En el comunicado del 1 de mayo, los expertos de la ONU expresaron su consternación por las "denuncias de muertes en custodia de personas desaparecidas forzadamente" en la nación centroamericana.

"Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas, y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles".

Los expertos hicieron un llamado "urgente" para que se informe sobre el paradero y la situación en la que se encuentran "las más de 112 personas víctimas de desaparición forzada en el país".

Al referirse al caso de Rivera, los expertos solicitaron una "prueba de vida", ya que existía información de que "podría haber muerto en detención".

Antes, el 13 de marzo, Amnistía Internacional ya les había pedido a las autoridades de Nicaragua "demostrar sin demora que se encuentra con vida".

"Mantener detenido a Brooklyn Rivera sin información sobre su paradero y estado de salud, y sin acceso a familiares ni abogados, engrosa las ya gravísimas violaciones de derechos humanos que está padeciendo", señaló entonces Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

El miércoles, en la red social X, esa organización de derechos humanos se volvió a pronunciar sobre el caso de Rivera.

"Exigimos su liberación inmediata e incondicional, acceso humanitario, evaluación médica independiente y supervisión internacional".

Costa Caribe de Nicaragua

Rivera es líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), que significa "Hijos de la madre tierra unidos" en lengua miskita.

En 2021, fue electo diputado regional por esa organización para el periodo de 2022–2026.

En un documento presentado en 2016 ante el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el directorio indígena de Yatama presentó los objetivos principales de la organización:

"La promoción y defensa de la identidad y derechos colectivos (Territorio, Autogobierno y Buen Vivir) de los pueblos indígenas de la Moskitia Nicaragüense. Esto es, YATAMA promueve los derechos históricos de sus pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, el autogobierno, el derecho a sus bienes, la identidad y el desarrollo propio de sus comunidades".

INTI OCON/AFP vía Getty Images Niños de la comunidad indígena miskito en Puerto Cabezas, en la Costa Caribe norte de Nicaragua en una foto de 2020.

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los "hechos de represión y violencia contra integrantes" de esa organización indígena.

"Así como los continuos ataques, criminalización y hostigamiento contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua".

La CIDH denunció la detención de Rivera y cómo, hasta ese momento, no se tenía información sobre las razones del arresto.

El 9 de octubre de 2023, la CIDH emitió una resolución para otorgarle medidas cautelares a Rivera por considerar que estaba "en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua".

En el informe del secretario general de la ONU "Cooperación con Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos", de septiembre de 2025, se abordó el caso de Rivera.

De acuerdo con ese reporte, tras haber participado en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, a Rivera no se le permitió regresar a su país por un impedimento migratorio impuesto por las autoridades de Nicaragua.

En ese encuentro, celebrado en abril de 2023, el líder había denunciado la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en su país.

INTI OCON/AFP via Getty Images Rivera es uno de los líderes del partido indígena Yatama, que busca promover y defender los derechos de los pueblos indígenas de la Moskitia nicaragüense. (Foto de 2020)

Rivera encontró la manera de entrar nuevamente a Nicaragua.

"Estoy aquí, de nuevo, asumiendo algunos niveles de riesgo por amor a mi tierra, a mis comunidades, a mi pueblo, a mi gente", dijo en un video que logró grabar.

Y en septiembre de 2023, fue "arrestado arbitrariamente" y "desde entonces permanece detenido sin cargos ni contacto con sus familiares".

El 30 de septiembre de 2024, la Acnudh pidió que Rivera fuera puesto en libertad.

"El 13 de noviembre de 2024, durante el diálogo interactivo para el Examen Periódico Universal de Nicaragua, el Gobierno de Nicaragua reconoció que se había levantado la inmunidad parlamentaria del Sr. Rivera para permitir una investigación sobre delitos graves, incluido el de traición, por los que ya se habían presentado cargos formales en su contra".

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que se analiza la "ejecutoria en materia de derechos humanos" de cada Estado miembro de la ONU y se realiza cada cuatro años y medio.

Trayectoria de décadas

En un artículo de abril, la revista digital Debates Indígenas calificó a Rivera como "un líder histórico del pueblo miskito que, durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes a nivel nacional y en América Latina".

De acuerdo con la revista, en los años 80 Rivera fue una figura clave de "la resistencia indígena miskito (la llamada 'contra indígena') en el contexto del conflicto armado interno nicaragüense".

La Unión Interparlamentaria (UIP), organización global de parlamentos nacionales con sede en Ginebra, invitó a la hija de Rivera a hablar sobre su padre.

En un video de diciembre de 2024, realizado por esa organización, Tininiska Rivera contó que su padre había sido parlamentario desde 2007.

"Mi padre desde 1960 ha sido un líder indígena y ha representado a los pueblos indígenas de la Costa Caribe norte de Nicaragua y esa es la razón por la cual es un preso político en Nicaragua y desaparecido forzado".

En la grabación, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los parlamentos del mundo para que apoyaran las iniciativas que abogaban por la liberación de su padre.

"Nosotros como familia no sabemos nada de él", indicó entonces.

BBC

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