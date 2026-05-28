Marina de los EE. UU. vía Getty Images Los ataques se producen en medio de un frágil alto el fuego y prolongadas negociaciones para poner fin a la guerra.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó haber atacado una base aérea estadounidense en la región, en respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos en el sur del país.

El CGRI no precisó la ubicación de la base. Sin embargo, Kuwait —que alberga instalaciones militares estadounidenses— informó que interceptó "amenazas de misiles y drones hostiles", sin detallar su origen.

Según la emisora estatal IRIB, la Guardia Revolucionaria aseguró que la base atacada "sirvió como origen" del bombardeo contra Bandar Abbas, una ciudad portuaria estratégica en el sur de Irán.

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Previamente, el ejército estadounidense afirmó haber derribado drones iraníes sobre el estrecho de Ormuz y haber atacado una instalación militar en Bandar Abbas.

El Mando Central de EE.UU. (Centcom) indicó que el ataque se produjo cuando la base se disponía a lanzar un quinto dron. Medios iraníes informaron de explosiones al este de la ciudad.

El Centcom describió sus acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego", y aseguró que sus fuerzas derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en los alrededores del estrecho de Ormuz.

Se trata de la segunda vez en tres días que EE.UU. ataca objetivos en Irán, acciones que Washington justifica como actos de legítima defensa.

La reanudación de las hostilidades pone en riesgo el frágil alto el fuego entre ambos países.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, condenó los ataques estadounidenses y afirmó que constituyen una violación del alto el fuego.

En declaraciones recogidas por IRIB, Baqai añadió que la república islámica "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional".

"Legítima defensa"

A comienzos de esta semana, EE.UU. confirmó una ronda previa de ataques en "legítima defensa" contra el sur de Irán, llevados a cabo el lunes.

Según Washington, las operaciones tuvieron como objetivo emplazamientos de misiles iraníes y embarcaciones que intentaban colocar minas en el estrecho de Ormuz, donde miles de buques cisterna comerciales han quedado varados como consecuencia del conflicto.

El Centcom afirmó que estos ataques estaban diseñados "para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

En paralelo, EE.UU. impuso sanciones a la denominada "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico", el organismo iraní encargado de recaudar pagos de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, cualquier embarcación que realice pagos a esta entidad podría quedar "expuesta al riesgo de sanciones".

Por el estrecho de Ormuz transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, por lo que su interrupción ha tenido un impacto significativo en el comercio global de combustibles.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, declaró el lunes que Teherán está cobrando tasas por "servicios de navegación" y que continuará gestionando el tráfico a través de esta vía estratégica.

A la espera de un acuerdo

Getty Images Trump ha amenazado con reanudar los ataques a gran escala si Irán no acepta sus condiciones.

Durante una reunión de gabinete el miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán está negociando desde una posición de debilidad, insistiendo en que su estrategia de guerra no se verá afectada por las elecciones legislativas de noviembre en EE.UU.

"Quizá tengamos que volver y terminarlo, quizá no", afirmó.

Durante esa reunión, el presidente también instó a las naciones del Golfo a sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

Israel lanzó la guerra contra Irán junto a Estados Unidos el 28 de febrero y también está envuelto en un conflicto con Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.

El presidente Trump ha amenazado con reanudar una campaña de bombardeos a gran escala si Irán no acepta sus condiciones.

Aunque Trump adoptó un tono optimista durante el fin de semana, diciendo que un acuerdo de paz con Irán había sido "en gran medida negociado", para la reunión de gabinete del miércoles afirmó que Estados Unidos "no está satisfecho".

Dijo que Teherán estaba "muy decidido" a alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto, pero añadió que "hasta ahora no lo han logrado", repitiendo la disposición de Washington a reanudar los ataques si no se llega a un acuerdo.

Sus declaraciones se produjeron después de que la televisión estatal iraní informara de lo que dijo eran detalles de un borrador de acuerdo, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

La Casa Blanca calificó el texto como una "mentira absoluta".

Ambas partes señalaron a finales de la semana pasada que se habían logrado avances hacia un acuerdo, lo que generó especulaciones de que un anuncio estaba cerca.

Sin embargo, Teherán pronto advirtió que un acuerdo "no es inminente", mientras que Trump dijo que había instruido a sus negociadores "a no apresurarse" a cerrar uno.

Hablando con periodistas en una reunión de gabinete el miércoles, el presidente estadounidense dijo: "Ellos solo quieren llegar a un acuerdo; no creo que tengan otra opción".

BBC

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