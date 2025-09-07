Reuters La edificación de la era soviética fue impactado por un proyectil ruso, confirmaron las autoridades ucranianas.

Envuelto en llamas. Así amaneció este domingo el principal edificio del gobierno de Ucrania en Kyiv, tras ser alcanzado por fuego ruso por primera vez desde el inicio de la guerra en 2022.

El simbólico ataque se produjo en medio de una nueva ola de bombardeos masivos por parte del Kremlin, informó la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

La funcionaria dijo que el techo y los pisos superiores del llamado edificio del Gabinete de Ministros resultaron dañados "debido a un ataque enemigo", y que los bomberos trabajaban para extinguir el incendio provocado por los cohetes.

Al menos cuatro personas murieron en ataques en todo el país, entre ellas un bebé y una joven que fallecieron después de que un edificio residencial de nueve pisos fuera alcanzado en el distrito Svyatoshynsky de Kyiv, informaron las autoridades.

La fuerza aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó un número récord de drones y misiles en el último ataque nocturno: más de 800 en total.

Video: humo sale del edificio del gobierno ucraniano dañado en el ataque ruso. The British Broadcasting Corporation

Según la fuerza aérea, nueve misiles y 56 drones impactaron en 37 lugares y los restos de un avión derribado cayeron en ocho sitios.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los servicios de emergencia estaban respondiendo a las consecuencias del "despiadado" ataque aéreo ruso.

El mandatario agregó que la ofensiva causó daños en las ciudades de Zaporiyia, Kryvyi Rih y Odesa, así como en las regiones de Sumy y Cherníhiv.

"Estos asesinatos ahora, en un momento en que la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y un intento de prolongar la guerra", afirmó Zelensky en redes sociales, instando a la comunidad internacional a mostrar voluntad política para detener los ataques.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que desplegó ataques contra el complejo militar-industrial y la infraestructura de transporte de Ucrania, infligiendo daños en almacenes de armas y equipos militares.

Un golpe simbólico

El edificio del Gabinete de Ministros, es una estructura de diez pisos construida en la era soviética, entre 1936 y 1938, y alberga las oficinas de los principales funcionarios del gobierno de Ucrania.

La edificación está ubicada a pocos metros de la sede de la Rada Suprema (Parlamento) y del Palacio Mariyinsky, sede de la presidencia del país, en el que es considerado como el distrito gubernamental de la capital.

A primera hora de la mañana del domingo, la BBC vio una gran columna de humo que se elevaba hacia el cielo justo detrás de la emblemática Maidán, la plaza de la Independencia, donde se encuentra el edificio.

El equipo de la BBC oyó y vio dos misiles de crucero rusos moviéndose a gran velocidad, antes de otra explosión.

El primera ministra Svyrydenko pidió sanciones más severas contra Moscú y un aumento en el suministro de armas a su país.

Reuters Varios misiles de crucero rusos atravesaron las defensas antiaéreas ucranianas y provocaron la muerte de al menos cuatro personas en todo el país.

Un mensaje claro

El nuevo ataque se produjo días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, endureciera su advertencia a Occidente para que no siguiera ayudando militar y económicamente a Ucrania.

Moscú también atacó Krivói Rog, la ciudad natal del presidente Volodymir Zelensky en el centro de Ucrania, donde tres instalaciones fueron alcanzadas, reportaron las autoridades locales.

Las alertas antiaéreas se activaron durante la noche en todas las regiones del país.

En la capital de la oriental región de Zaporiyia, 17 personas resultaron heridas durante los ataques en los que 16 bloques de apartamentos, 12 casas, una guardería y fábricas resultaron dañados, informó el jefe de la administración regional, Iván Fedorov.

Reuters La nueva ola de ataques rusos forzó a los residentes de la capital y otras ciudades ucranianas a dejar sus casas y pasar otra noche en refugios.

Las autoridades de Kyiv, en un primer balance provisional, informaron que varios edificios residenciales de varias plantas en los de Svyatoshynkyi (oeste) y de Darnytskyi (sureste) quedaron parcialmente destruidos y envueltos en llamas tras recibir impactos directos.

"Los rusos están atacando deliberadamente instalaciones civiles", declaró Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv, quien instó a los residentes de la ciudad a permanecer en los refugios.

Múltiples explosiones se escucharon en la capital a primera hora de la mañana, incluyendo al menos una en el centro de la ciudad, lo que hace sospechar que varios misiles de crucero atravesaron las defensas antiaéreas ucranianas.

Ucrania también golpeó

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó o interceptó 69 drones ucranianos en varias regiones del país.

Al menos tres civiles murieron y varios edificios resultaron dañados en la región de Bélgorod, Rusia, informó este domingo el gobernador Vyacheslav Gladkov.

El jefe de la fuerza de drones de Ucrania, Robert "Magyar" Brovdi, aseguró que uno de sus vehículos no tripulados dañó un oleoducto en la región occidental rusa de Bryansk.

"La instalación es de importancia estratégica para el transporte de productos petrolíferos desde las refinerías bielorrusas a la Federación Rusa", explicó en su cuenta de Telegram.

Reuters Los bomberos recurrieron a un helicóptero para controlar el incendio que se desató en el edificio atacado.

A principios de esta semana, Putin rechazó las propuestas occidentales de enviar una "fuerza de seguridad" a Ucrania al día siguiente de la entrada en vigor de un hipotético alto al fuego.

La propuesta fue aprobada en una cumbre en París destinada a ultimar los planes para las garantías de seguridad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que 26 aliados de Ucrania se habían comprometido formalmente a desplegar tropas "por tierra, mar o aire" para contribuir a la seguridad del país en cuanto cesaran los combates.

Putin quiso abortar la iniciativa, advirtiendo que cualquier fuerza extranjera desplegada en Ucrania sería un "objetivo legítimo" para su ejército.

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en contra Ucrania, en febrero de 2022, ha conseguido hacerse con alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluida la península meridional de Crimea, anexada ilegalmente en 2014.

Reporte adicional de Vitaliy Shevchenko

BBC

