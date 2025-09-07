Doheny Library Collection de USC Heinz y Margret Wittmer se quedaron en la isla y abrieron un hotel.

Las islas Galápagos, frente a la costa pacífica de Ecuador, han sido el escenario de historias que cambiaron el mundo. La más recordada es la protagonizada por Charles Darwin que, a partir de su trabajo de campo en el archipiélago, formuló su famosa teoría de la evolución por selección natural.

Otros relatos menos conocidos fueron los piratas que las utilizaron como refugio durante la época colonial y los marinos que paraban en sus costas para apoderarse de las famosas tortugas que luego le servían como comida para el resto de su viaje.

Ahora, una de las historias más oscuras del archipiélago sirve como inspiración al premiado director estadounidense Ron Howard ("Una mente brillante") para realizar su nueva película: "Edén".

Ocurrió en la década de los años 30 del siglo pasado e involucró a un grupo de parejas y familias europeas que llegaron a una de las islas, Floreana, con la pretensión de construir allí una "utopía tropical".

Una historia de empeños, engaños, drama e incluso humor.

La película retrata la vida de un grupo de alemanes: la baronesa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn, el doctor Friedrich Ritter, la doctora Dora Strauch Ritter y su marido Harry Wittmer

Todos arribaron a la isla deshabitada entre 1929 y 1932. Algunos con la idea de establecer una especie de colonia y otros pensando más en un lugar idílico de vacaciones.

Pero las disputas entre ellos convirtieron ese paraíso en pesadilla.

"Estas personas nos brindaron una idea fascinante", le dijo Howard a la BBC.

"Hay suspenso, traición y violencia. Hay tragedia, pero también humor y nobleza. Y todo sucedió en las Galápagos de Darwin".

Todo, además, bajo un marco filosófico.

Amantes que huyen

Gracias a la publicación por parte de Darwin del libro que contenía su revolucionaria teoría de la evolución de las especies en 1859, las islas Galápagos se convirtieron en una suerte de leyenda tanto para los investigadores como para ciudadanos europeos curiosos, que comenzaron a revisar con detenimiento esta historia.

Es 1929 y Alemania vive una fuerte crisis económica. Muchos de sus habitantes están buscando alternativas para sobrevivir o nuevos horizontes. Entre ellos está el doctor Friedrich Ritter, un apasionado de la Filosofía que buscaba aplicar muchas de las ideas de Federico Nietzsche a la vida común.

Un día de 1929 conoce a Dora Strauch, una mujer enferma que, gracias a los tratamientos de Ritter, mejora notablemente su estado de salud. En medio del proceso, él le va contando todas sus ideas filosóficas y, sobre todo, su proyecto para poner en práctica una forma alternativa de vida.

Ella, quien luego escribió un libro sobre lo que ocurrió en aquellos años titulado "Satán visitó el Edén", señala que le llamó poderosamente la atención la visión filosófica que tenía Ritter desde la medicina.

El médico y la paciente se enamoraron. Pero había un inconveniente: ambos estaban casados.

En su libro, Strauch relata que juntos tomaron la decisión de huir de Alemania hacia un lugar donde pudieran aplicar principalmente las ideas de Nietzsche sobre el ubermensch o "superhombre".

La idea que más los unía era la de prosperar mediante la disciplina y la determinación, sin importar los desafíos que aparecieran en el camino.

Y el lugar que eligieron para encarar esa visión fue la isla de Floreana, en el archipiélago de Galápagos, donde Darwin había dictado sus leyes de selección natural y donde "prospera" el que es más fuerte.

Pero también comenzaron a tener conductas excéntricas, como por ejemplo que ambos se quitaron los dientes antes del viaje para no tener problemas odontológicos en un paraje remoto.

Doheny Library Collection de USC La autodenominada baronesa Eloise Wehrborn junto a uno de sus dos amantes.

Arribaron en septiembre de 1929. Poco a poco comenzaron a crear, en medio de aquel paisaje inhóspito, un espacio donde vivir y desarrollar sus ideas filosóficas.

Al poco tiempo, intrigados por las narraciones que se leían y escuchaban en los medios alemanes sobre ellos dos, llegó a la isla otra pareja: Heinz y Margret Wittmer.

Habían leído sobre las hazañas de Ritter y Strauch y decidieron acompañarlos impulsados principalmente por la salud del hijo de Heinz, quien sufría de asma y podría beneficiarse del clima de la isla.

De acuerdo al relato hecho por Dora Strauch y Margret Wittmer en sus respectivos libros (el libro de Wittmer se tituló "Oficina de correos de Floreana: una vida extraordinaria de una mujer en el fin del mundo"), aunque no se consideraban amigos y habían algunas tensiones, ambas familias vivieron sin problemas mayores en Floreana, hasta que llegó la autodenominada baronesa de origen austriaco Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn.

Fue entonces que comenzaron los conflictos de verdad.

Las disputas

Según los detalles que dan Strauch y Margret Wittmer, la idea de la baronesa era totalmente opuesta a las de las dos parejas alemanas que habían llegado a la isla antes.

En el relato señalan que Eloise Bosquet buscaba construir un hotel de lujo para que los turistas disfrutaran de los placeres y paisajes de aquella isla.

Nada más alejado de la noción filosófica de disciplina y determinación.

La autodenominada baronesa también llegó acompañada de dos amantes, uno de los cuales comenzó a tener una actitud hostil frente a las dos parejas alemanas.

Doheny Library Collection de USC Friedrich Ritter tenía la idea de aplicar de manera práctica las ideas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche.

El conflicto se agravó además por dos detalles. Ella comenzó a utilizar de forma desproporcionada y sin ningún tipo de cuidado los recursos -como agua y alimentos- que las dos familias habían tardado en organizar y administrar.

También la construcción del resort se veía como contraria al estilo de vida que ambas familias querían llevar en aquella isla.

Y además Bosquet revisaba el correo que ambas familias enviaban a los medios alemanes y los reescribía para quedar ella en el centro de la historia.

En el documental del año 2013 "El caso Galápagos: Satán visita el Edén", de los cineastas Daniel Geller y Dayna Golldfyne, se cuenta que las tensiones entre los tres grupos comenzaron a crecer. Las dos parejas comenzaron a reclamar por los presuntos abusos que la baronesa y sus dos amantes estaban cometiendo en sus territorios.

La propia Dora Strauch en su libro relata que uno de los amantes de la baronesa, Rudolph Laurence, comenzó a mostrar su desagrado por ella y cierta molestia por tener que vivir en ese lugar.

También se anota que las difíciles condiciones de vida habían distanciado al matrimonio de Friedrich Ritter y Dora Strauch. Claramente, la isla distaba de ser el paraíso.

Pero nadie esperaba el siguiente episodio de la historia: el 27 de marzo de 1934, la baronesa y uno de sus amantes, Phillip, desaparecieron sin dejar rastro.

Las versiones de Dora Strauch y Margret Wittmer difieren en este punto.

Wittmer señaló que la baronesa se montó en un barco que iba en dirección a Tahití, pero hasta el momento las investigaciones no han podido hallar rastro del barco que pudiera hacer semejante travesía desde la isla.

Por su parte, Strauch anotó que escuchó un grito la noche anterior a que la baronesa desapareciera y nunca vio que pasara un barco cerca de la isla. Lo único que hallaron fueron sus pertenencias en el lugar de la isla donde residía.

Doheny Library Collection de USC Margret Wittmer escribió un libro con sus recuerdos de su vivencia en la isla Floreana.

La historia no terminó allí. El otro amante de la baronesa se marchó al poco tiempo de la isla con la idea de visitar la isla de San Bernardo.

Pasaron los meses y su cuerpo momificado fue hallado en la isla de Marchena, que pertenece al archipiélago de Galápagos, pero queda en la dirección totalmente opuesta de la isla a la que supuestamente se dirigía.

La última muerte de esta historia tuvo causas menos intrigantes. A los pocos meses de la desaparición de la baronesa, un pollo en mal estado servido en la comida provocó la muerte de Friedrich Ritter. Dora, su esposa, al verse sola, decidió regresar a Europa.

Las únicas personas que quedaron de aquella aventura fueron Heinz y Margret Wittmer, quienes finalmente abrieron un hotel en la isla junto a su familia.

Margret Wittmer murió en el año 2000. Era la última sobreviviente de todos los involucrados en esta historia.

*Con reportería adicional del programa Cautionary Tales de BBC Radio.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más