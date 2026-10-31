Getty Images Dmytro Lubinets, defensor del pueblo de Ucrania en materia de derechos humanos, se reúne con sus compatriotas evacuados.

Escenas emotivas se vivieron este sábado en Ucrania cuando personas evacuadas de la devastada ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, cruzaron desde Bielorrusia a la región ucraniana de Cherníhiv.

Las familias lloraron al reencontrarse con parientes a los que no habían visto en años; dos hermanas corrieron y gritaron al abrazar a su padre.

Algunos ancianos estaban tan débiles que los trasladaban en camillas. Habían quedado atrapados en la ciudad, en primera línea del frente, sin comida, agua ni electricidad, y muchos tuvieron que cocinar hierbas de sus huertos para sobrevivir.

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, sus esfuerzos para negociar un alto el fuego local que allanó el camino para su evacuación este viernes.

Al llegar, Dasha y Anya Palii corrieron a toda velocidad por la pista de aterrizaje gritando hacia el autobús que transportaba a su padre, Mykhailo.

Sus gritos y sus lágrimas reflejaban el inmenso alivio tras tres años de angustia, temiendo no volver a verlo jamás.

Su madre, Zhanna, le tomó el rostro a Mykhailo entre las manos y le acarició la frente una y otra vez, como si quisiera comprobar que seguía siendo el mismo hombre que había dejado atrás. Finalmente, él le prometió que se casarían.

Tetiana y Volodymyr, una pareja mayor que llevaba a su gato en brazos, contaron a BBC News que se quedaron sin hogar, ya que su casa se incendió durante el primer año de la guerra. Vivían hasta ahora en la casa abandonada de un vecino.

Dijeron que tomaron la decisión de marcharse de inmediato, pero temían que su viaje se viera interrumpido. Ahora tienen que averiguar adónde ir y cómo reconstruir sus vidas.

Las posiciones militares ucranianas se encuentran a tan solo 5 km de Oleshky, pero los evacuados primero tuvieron que viajar a través de territorio ocupado por tropas rusas hasta el sur de Rusia, desde donde volaron a Bielorrusia, antes de ser finalmente trasladados en coche a través de la frontera norte de Ucrania el sábado.

Según Dmytro Lubinets, defensor del pueblo de Ucrania en materia de derechos humanos, el evacuado de mayor edad tenía 94 años, mientras que el más joven tenía solo uno.

Zelensky afirmó en una publicación en la red social X que "todos ellos recibirán la ayuda que necesitan. Es importante que los organismos gubernamentales y todas las autoridades regionales y locales involucradas trabajen eficazmente y ayuden a nuestra gente a adaptarse".

El convoy incluía tantas ambulancias como autobuses. El impacto de años atrapados entre las líneas del frente se refleja en los rostros cansados de muchos residentes de Oleshky, algunos con muletas, otros en sillas de ruedas.

Tienen mucho con lo que lidiar, sobre todo el haber dejado el lugar al que consideraban su hogar.

Un alto al fuego breve y una veloz evacuación

El martes entró en vigor un alto el fuego humanitario en la región fronteriza de Jersón, lo que supuso los primeros días de paz en la zona en cuatro años, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Antes de la guerra, Oleshky albergaba a 24.000 personas.

La situación en la ciudad se había vuelto tan desesperada que no solo era extremadamente difícil hacer llegar suministros, sino que escapar era sumamente peligroso porque las rutas de salida estaban minadas y eran objeto de ataques con drones.

Los puentes que cruzan el cercano río Dniéper han quedado destruidos y, según algunas fuentes, la ribera del río está minada y es peligrosa.

Un residente que huyó de la ciudad tres semanas antes declaró a la BBC que había caminado a través de 24 kilómetros de campos minados para ponerse a salvo.

Getty Images Yana Lantratova en una reunión con el líder ruso Vladimir Putin.

El alto el fuego permitió desminar la carretera que salía de la ciudad y hacer llegar la ayuda humanitaria.

Las medidas de alto el fuego se mantendrán vigentes hasta el final del domingo 1 de noviembre.

Los residentes tuvieron un plazo de cuatro horas para marcharse antes de que un convoy de 25 autobuses, con capacidad para 750 personas, abandonara la ciudad el viernes por la tarde, junto con ambulancias para personas con movilidad reducida.

Se cree que varios cientos de personas han decidido quedarse en la ciudad devastada por la guerra, a pesar de la destrucción generalizada y la falta de gas, electricidad y agua corriente.

Algunos adultos mayores no querían marcharse, según declaró un familiar a la BBC.

Lubinets declaró el viernes por la mañana que quienes decidan quedarse "recibirán toda la asistencia humanitaria necesaria".

Él y su homóloga rusa, Yana Lantratova, viajaron juntos a Oleshky el viernes, partiendo de Armiansk, en la península de Crimea, ocupada por Rusia.

Lubinets es el primer funcionario ucraniano desde el comienzo de la guerra en visitar las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Zelensky lo elogió a él y a su equipo por ayudar a trasladar a los evacuados a un lugar seguro.

El presidente ucraniano también agradeció a quienes ayudaron a visibilizar la "verdadera catástrofe humanitaria en el territorio ucraniano temporalmente ocupado por Rusia".

El alto el fuego ha requerido una estrecha cooperación entre Lubinets y Lantratova, la cual, según Lubinets, se llevó a cabo en aras de salvar vidas.

Pero algunos en Ucrania se han horrorizado al verlo de pie junto a un representante de la potencia ocupante rusa, que ha matado a tantos residentes de la ciudad y ha hecho la vida insoportable para el resto.

Rusia anunció el jueves que había preparado "decenas de toneladas" de ayuda para los residentes que no desean marcharse, incluyendo alimentos, medicinas, productos de higiene y combustible para generadores.

*Información adicional de George Wright.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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