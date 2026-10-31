Rachel Stone Rachel de bebé con su padre Rex y su hermano Ian, y Rachel ahora.

Rachel Stone tenía 5 años y su hermano Ian 10 cuando sus padres los llevaron de vacaciones en casa rodante a Gales con los vecinos.

Pasaron dos semanas llenas de diversión juntos, pero cuando regresaron, cada familia se dividió por la mitad e intercambió casas.

Rachel y su madre Kay se fueron a vivir con el vecino Eddie y su hija Alison.

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La esposa de Eddie, Irene, y su hija Dawn se mudaron con el padre de Rachel, Rex, y su hermano Ian.

Rachel cuenta en el podcast Life Changing de la BBC el trauma que supuso la separación de su familia, el caos que se desató y cómo ha llegado a perdonar a sus padres.

Rachel Stone El padre de Rachel, Rex, y su hermano Ian permanecieron en su antigua casa, mientras que ella se mudó a la casa de al lado con su madre.

Rachel e Ian se alegraron mucho cuando una nueva familia se mudó a la casa de al lado. "Los cuatro nos llevamos bien con ellos desde el primer momento".

Estaban encantados de irse de vacaciones juntos.

Rachel recuerda dos casas rodantes estacionadas una al lado de la otra y una excursión al monte Snowdon.

Pero cuando llegó el momento de retornar, todo estaba entreverado y la gente se subía a los autos equivocados.

"Pánico, miedo y angustia"

Rachel recuerda a su madre reclinándose en el asiento del pasajero y diciendo: "’Vamos a tener una nueva familia. Vamos a vivir en el número 8 con Eddie y Alison. Alison va a ser tu nueva hermana".

"Y tu padre y tu hermano seguirán viviendo en el número 10. Y la tía Irene y Dawn también vivirán allí. Y Dawn será la nueva hermana de tu hermano".

Rachel sintió inmediatamente "mucho pánico, miedo y angustia" y recuerda que rompió en llanto.

Mientras el auto avanzaba ruidosamente, se sintió "desconcertada, pero también un poco emocionada". Le caía bien Alison y siempre había querido tener una hermana.

Esa noche, Alison la dejó dormir en la litera de arriba y a la mañana siguiente los adultos intercambiaron sus pertenencias entre las casas donde vivían.

Rachel dice que se sintió muy confundida. "Es inevitable pensar que es culpa tuya".

La vida en el número 8, donde ahora vivía Rachel, era muy diferente a la del número 10.

Su antigua casa estaba limpia, mientras que esta tenía "pelos de perro, restos grasientos, cosas para autos".

Su madre era "firme pero justa" y muy práctica.

Su padrastro, Eddie, nunca fue malo con ella. "Pero nunca lo llamé papá. Yo no era su niña".

Extrañaba muchísimo a Ian. "Estaba muy orgullosa de él. Era mi hermano mayor".

"Cuando era pequeña, solía esperarlo en el jardín delantero a que volviera de la escuela".

Una nueva vida caótica

Rachel Stone Rachel, que aparece en la foto a los 9 años, dice que la vida con su nueva familia en el número 8 era muy diferente a su vida anterior.

Rachel tenía 7 años cuando las dos parejas acudieron juntas a los tribunales y se divorciaron.

Posteriormente, se casaron con sus nuevas parejas en ceremonias sencillas y discretas en el registro civil.

Rachel ni siquiera sabía que su padre se había casado con Irene hasta que vio la foto de la boda.

Sus visitas a su antigua casa disminuyeron cuando tenía unos 11 o 12 años. Le resultaba difícil ir a visitar a su padre y no se llevaba bien con Irene.

Mientras tanto, la vida con su madre Kay y Eddie era caótica.

"[Él] era bastante posesivo y controlador. Cuando tenía 13 años, ella [su madre] dijo: 'Esto es insostenible, no podemos vivir así’".

Rachel decía que la escuela era su "escape". Sacaba buenas notas y se convirtió en maestra.

Se casó y tuvo dos hijos, pero ahora está separada y trabaja como asesora empresarial.

La pregunta sin responder

A lo largo de su vida, la madre de Rachel nunca habló del intercambio. "Le hice muchas preguntas. Me dijo que era complicado".

Décadas después, durante unas vacaciones familiares con sus propios hijos, Rachel volvió a preguntar.

"Le dije a mi madre: 'Joseph ya tiene 10 años… Ian tenía 10 años cuando lo dejaste ir con papá e Irene’".

Su madre estaba "fuera de sí, consumida por la culpa y la vergüenza, por sus decisiones egoístas".

"Años después, ella me dijo, con las palabras que casi había querido oír toda mi vida: 'Siento mucho haberte decepcionado y quiero intentar compensártelo’".

Rachel cuenta que ese fue el comienzo de la reconstrucción de una relación "maravillosa" con su madre.

Rachel Stone A pesar de haber sido separados en su infancia, los hermanos Rachel e Ian siguen muy unidos.

Rachel nunca tuvo una relación cercana con su padre. "Me dijo que tenía que elegir entre su esposa y sus hijos. Desafortunadamente para mí, eligió a su esposa".

Él e Irene permanecieron juntos hasta su muerte a los 81 años.

Pero cuando habló en el funeral de su padre, Rachel dijo que sentía que le debía una disculpa.

"Imaginé el personaje de un padre perfecto que me habían arrebatado. Creé este ser sobrehumano que podía serlo todo."

"Y yo quería que fuera así. Pero también creo que hay que aceptar a las personas por lo que son".

"Creo que los padres hacen lo mejor que pueden. No puedes esperar que tus padres sean algo que no son".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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