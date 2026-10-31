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Las noticias de última hora procedentes de España esta semana fueron impactantes, pero también inquietantemente familiares: otra colisión en la línea de alta velocidad al sur de Madrid, con informes de decenas de muertos.

Han transcurrido apenas nueve meses desde que dos trenes chocaron cerca de Córdoba, causando la muerte de 46 personas. Ahora, en el centro de España, se han recuperado 69 cadáveres entre los restos esparcidos por las vías y un terraplén.

Para las familias de las víctimas es devastador; una tragedia personal.

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Pero también es un desastre nacional que ha minado la confianza en la red ferroviaria del país y en el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Todo esto ocurre apenas unas semanas antes de las elecciones generales anticipadas que él mismo convocó.

Reuters Pedro Sánchez ya se enfrentaba a la indignación pública por supuestos casos de corrupción y costes de vivienda.

La investigación formal sobre el desastre ferroviario de Toledo acaba de iniciarse, pero el gobierno se ha apresurado a tomar el control de la narrativa.

Desde las primeras horas posteriores a la colisión, el ministro de Transportes, Oscar Puente, comenzó a sugerir que la culpa era de un "error humano", eludiendo la responsabilidad en lo posible del gabinete.

El viernes compareció ante la prensa por segunda vez para exponer lo que él denominó los "hechos objetivos" del accidente y contrarrestar la oleada de críticas contra el gobierno.

El opositor Partido Popular (PP) se encuentra entre quienes piden su dimisión como una medida "moral" y "ética".

En lugar de expresar "un enorme dolor y tristeza" por las víctimas, Puente pasó a la ofensiva.

Rechazó las habladurías sobre la falta crónica de inversión en infraestructuras e insistió en que el sistema español de señalización de alta velocidad, el LZB, no era ni antiguo ni inadecuado: Alemania y Austria utilizan el mismo.

En España, ya ha fallado 170 veces en lo que va de año, reveló, pero calificó esa cifra de "normal" y cercana a la media de la UE.

El problema radica en lo que sucede después, cuando el sistema falla y el control de la línea pasa a ser manual.

En este caso, el ministro destacó una serie de errores humanos que resultaron catastróficos.

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Fundamentalmente, en un momento dado, un controlador ordenó a un tren detenido que volviera a arrancar, autorizándolo a avanzar a una velocidad de hasta 160 km/h (100 mph) a pesar de que un segundo tren estaba atascado en la vía más adelante.

La inminente colisión quedó patente en las comunicaciones de audio y en las grandes pantallas del centro de control en Madrid.

"Funcionaron. Lo comprobamos. Podían ver lo que estaba pasando", confirmó Puente. Pero nunca se ordenó detener el tren que avanzaba.

"No soy juez… Pero estos son los hechos", dijo.

¿Asumiría entonces la responsabilidad personal y política de todos modos y dimitiría? Puente, en cambio, lo consideró su "deber" de permanecer como ministro.

"Afrontaré las cosas, las explicaré, las aclararé", replicó. "Pensaré en cómo mejorar el sistema y dar confianza a quienes desean viajar en tren con tranquilidad y seguridad".

Pero convencer a los españoles requerirá mucho esfuerzo.

"No se trata solo de un accidente muy grave, sino del segundo en muy poco tiempo", señala Paco Camas, de la encuestadora Ipsos.

La investigación sobre el accidente ocurrido en enero en Adamuz, cerca de Córdoba, sigue abierta, y los informes iniciales sugieren que hubo una grieta en las vías, algo muy diferente a la colisión más reciente.

Pero el impacto es similar.

"Esto destruye la confianza de la gente no solo en los ferrocarriles, sino en las instituciones en general", advierte Camas. "Y en España, cuando suceden estas cosas, sabemos que la gente culpa a su gobierno".

Para el equipo de Sánchez, este se trata del último episodio de una espiral de crisis.

Las acusaciones de corrupción contra familiares cercanos del presidente del gobierno español persisten, aunque todos las niegan.

Este verano se produjo una afluencia repentina de inmigrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta. Esto provocó que los opositores de derecha clamaran por incompetencia y falta de financiación.

Posteriormente, el caso de Maricarmen, una anciana que fue desalojada por la fuerza de su casa se hizo viral y provocó protestas callejeras.

Fue entonces cuando Sánchez convocó elecciones anticipadas.

Sus posibilidades de ganar la votación ya parecían escasas incluso antes del accidente de tren. Ahora se han desplomado.

NurPhoto via Getty Images La muerte de Maricarmen Abascal, desalojada de la casa donde había vivido durante más de 70 años, desencadenó protestas generalizadas por la vivienda en toda España.

Las encuestas más recientes mostraban al PP, partido de centroderecha, en primer lugar y formando una coalición con el partido de extrema derecha Vox.

"Obtienen esta mayoría en casi el 95% de las simulaciones que hemos realizado", explica el profesor Pablo Simón, de la Universidad Carlos III de Madrid.

Pero Sánchez había estado llevando a cabo una campaña positiva, tratando de atraer a los votantes apáticos a las urnas para que votaran por el socialismo.

De repente, el tono ha cambiado.

"Han perdido por completo el control de la agenda y del fervor de esta campaña", afirma Simon. "Ahora va a ser extremadamente difícil. Hay una sensación general de decadencia, de un país que no funciona correctamente. Una depresión".

También hay enfado.

Ya se han producido pequeñas protestas por el accidente ferroviario, lideradas por grupos de extrema derecha en Madrid, y un gran número de policías se encuentran en estado de alerta este fin de semana ante posibles nuevos enfrentamientos organizados en línea.

Aquí en Toledo, el ambiente es de nerviosismo.

"Todos viajamos en silencio y muy tristes", me dijo Paloma en la estación de la ciudad, donde acababa de llegar en un tren medio vacío.

Admitió que ahora le asusta la red de alta velocidad y que está enfadada con el gobierno.

"Este accidente cambiará por completo nuestros votos", dijo Paloma. "Pasaremos de la izquierda a la derecha. Por todo lo que ha pasado".

Lucía coge el tren de alta velocidad AVE para ir a Madrid todos los días, y también tiene miedo.

"Fue un error humano. Pero ya ha habido dos accidentes con más de 100 muertos entre ambos", afirma. "La situación aquí es realmente grave. Tienen que cambiar".

El productor Davide Ghiglione contribuyó a este reportaje.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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