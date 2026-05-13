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El candidato de Donald Trump para presidir la Reserva Federal ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos en una votación que se dividió, en gran medida, según las líneas partidistas.

Kevin Warsh obtuvo la confirmación este miércoles con 54 votos a favor y 45 en contra. Sucederá en el cargo a Jerome Powell, cuyo mandato estuvo marcado por múltiples enfrentamientos con el presidente estadounidense en torno a las tasas de interés. Su periodo concluye este viernes.

La confirmación de Warsh se produjo con el margen más estrecho registrado en el Senado para la aprobación de un presidente de la Reserva Federal desde que se instauró este proceso en 1977.

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Solo un demócrata, el senador por Pensilvania John Fetterman, votó a favor de confirmar a Warsh.

Warsh ya había ocupado uno de los puestos de la junta de gobernadores de la Reserva Federal entre 2006 y 2011.

Se enfrentará a un difícil acto de equilibrio al asumir el cargo, dado que el presidente Trump ha dejado claro que espera que su elegido reduzca las tasas de interés en un momento en que la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán está elevando el costo de la vida en EE.UU.

La Fed es el banco central de EE.UU. que opera de forma independiente del gobierno. Entre sus objetivos está maximizar el empleo y estabilizar los precios. La Fed recurre a subidas o bajadas de los tipos de interés para lograrlo.

Getty Images La Fed tiene una junta de gobernadores que toma las decisiones colegiadamente.

Un economista conservador

Warsh es un economista de 56 años y miembro de la Hoover Institution, de tendencia conservadora.

Ha sido un crítico abierto del rumbo actual de la Fed, criticando muchas de sus decisiones.

La retórica del economista se intensificó desde que se postuló como candidato al puesto más alto de la Fed, llegando incluso a pedir un "cambio de régimen".

Tenía una reputación de "halcón" como gobernador del organismo, lo que significa que tendía a favorecer tipos de interés más altos y se tomaba más en serio las preocupaciones sobre la inflación.

Pero ahora se lo considera una voz que apoyará la bajada de los tipos a corto plazo. Ha defendido que la Fed debería reducir su balance para bajar los tipos de interés, aunque algunos han cuestionado su lógica.

"Él cree que hay que bajar los tipos de interés", declaró Trump al diario The Wall Street Journal en diciembre. "Y lo mismo opinan todos los demás con los que he hablado"

Warsh, quien tiene una fortuna personal superior a los US$100 millones, también tiene estrechos vínculos familiares con el entorno de Trump.

Está casado con Jane Lauder, heredera del grupo de cosméticos Estee Lauder. Su suegro, el multimillonario Ronald Lauder, es un viejo donante a las campañas del republicano y aliado del presidente. También es presidente del Congreso Judío Mundial.

Getty Images Warsh tuvo que enfrentar la crisis económica de 2008 como parte de la Fed.

El dilema de las tasas de interés

Cuando Warsh asuma el cargo, los mercados financieros estarán muy atentos a su grado de independencia con respecto al presidente Trump.

Stephen Brown, economista jefe adjunto para Norteamérica de la firma de análisis Capital Economics, afirmó cuando Warsh fue nominado para el puesto por Trump que este "parece una elección relativamente segura".

"Las opiniones agresivas que Warsh ha sostenido durante mucho tiempo deberían ayudar a contrarrestar la preocupación de que pueda convertirse en un títere de Trump", añadió.

Carl Tobias, titular de la cátedra Williams de Derecho en la Universidad de Richmond, declaró a la BBC que Warsh se enfrenta a una "misión imposible" al asumir el cargo.

La inflación está "rugiendo", mientras que el presidente de Estados Unidos "exige a gritos tasas de interés más bajas y la Junta de la Reserva Federal se encuentra profundamente dividida".

"La votación final del Senado, dividida según las líneas partidistas -con Fetterman como el único demócrata a favor de Warsh-, ejemplifica los procesos de confirmación cada vez más politizados para los candidatos clave del poder ejecutivo, tales como los fiscales federales y los jueces federales", señaló el experto.

La nominación de Warsh pasará ahora al escritorio del presidente Trump para su aprobación final.

* Este artículo se publicó originalmente en enero de 2026 y fue actualizado con la noticia de la confirmación de Warsh.

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