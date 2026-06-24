Leonardo Castañeda/Getty Images De la Espriella votó y esperó los resultados desde Barranquilla, ciudad donde tiene fuertes lazos económicos.

Abogado mediático. Empresario millonario. "Outsider". Enemigo de la izquierda. El "Tigre" se hace llamar. Y será el presidente con la mayor cantidad de votos de la historia de Colombia.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones con una cifra récord de casi 13 millones de votos y por un estrecho margen sobre Iván Cepeda.

"¡Gracias, Colombia! Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro", escribió en X en referencia a su apodo y a su vicepresidente.

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"Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades.

El presidente Gustavo Petro y Cepeda, pidieron esperar al escrutinio oficial antes de reconocer el resultado. Cepeda los admitió el miércoles 24 de junio.

El líder de la nueva derecha colombiana (Bogotá, 1978) ganó en el balotaje de este domingo al líder de izquierda Cepeda, quien aspiraba a continuar las políticas del presidente Gustavo Petro. Su resultado fue incluso mejor que el de Petro en 2022, pero no fue suficiente.

Muchos de sus oponentes catalogan a De la Espriella de extrema derecha, pero su equipo dice que es de "extrema coherencia".

Sí es una nueva derecha, diferente a la que gobernó Colombia antes de la llegada de Petro en 2022.

De la Espriella ganó votos con su discurso de "mano de hierro" contra el crimen, la ilegalidad, el narcotráfico y la corrupción, los principales problemas que identifica en Colombia.

Al igual que han denunciado otros candidatos y políticos en el país, la campaña de De la Espriella dice que recibió amenazas de muerte con frecuencia; que por eso lo acompañaron al menos 35 escoltas en cada acto más despliegues policiales.

También con una postura conservadora y religiosa que ha preocupado a colectivos LGTB, feministas y de derechos humanos. Se ha declarado abiertamente "anti woke".

Sin experiencia política, se presenta como "el salvador" de Colombia.

Admira las gestiones de los presidentes Nayib Bukele en El Salvador, de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en EE.UU.

Rechaza gobernar "con los de siempre", frase común para referirse a la élite que hasta la llegada a la presidencia de Petro en 2022 había gobernado el país.

Con su movimiento, Defensores de la Patria, aspira a canalizar el malestar de los colombianos que ven en la vieja guardia política el origen de muchos desafíos.

JOAQUIN SARMIENTO / AFP via Getty Images De empresario precoz a abogado controvertido, el salto de Abelardo de la Espriella a la política revolucionó a Colombia.

El empresario precoz

El senador Enrique Gómez Martínez es jefe de debate político en la campaña de De la Espriella. Pertenece al Movimiento Salvación Nacional, un partido que se alió con el candidato y que ganó cuatro escaños en el Congreso en las elecciones legislativas del pasado marzo.

Dice que detrás de la imagen de hombre fuerte y transgresor del ganador de la elección está alguien "jovial, paciente, puntual, energético y que duerme poco".

Ya mostraba algunas de estas características cuando despuntó muy joven como empresario y antes de convertirse en un abogado mediático con clientes como Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro que fue extraditado de Venezuela a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

El periodista colombiano Gerardo Reyes indagó sobre el presidente electo mientras escribía una biografía sobre Saab.

"El biógrafo de De la Espriella, el periodista Ángel Becassino, trata de presentarlo como un niño prodigio. Se aprendió de memoria los discursos de Luis Carlos Galán, a quien su papá admiraba, y los recitaba subido encima de un taburete", cuenta Reyes.

Galán fue un candidato presidencial asesinado en 1989 por sicarios del narcotráfico en colusión con agentes del Estado.

De la Espriella acabó siendo abogado defensor de Alberto Santofimio Botero, el exministro de Justicia que en 2007 fue hallado culpable como instigador del asesinato de Galán.

Santiago Mesa/Bloomberg via Getty Images De la Espriella copia elementos discursivos de derechas consideradas radicales como Bukele, Milei y Trump.

Volviendo a su niñez, Reyes menciona que el candidato montó un negocio de venta de víveres en un barrio de Montería, ciudad donde se crio en el norte de Colombia.

Más tarde se graduó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

"Ahí también hizo negocios; vendiendo ropa, whiskey y esmeraldas en EE.UU.", añade el periodista.

Hoy el empresario asegura manejar decenas de compañías en sectores diversos: inmobiliaria, comercio de alimentos, bebidas y ropas, ganadería y su firma de abogados, De la Espriella Lawyers.

Con los beneficios de estas empresas y créditos personales dijo haber financiado su campaña.

El abogado mediático

Además de a Saab, de quien el abogado dice haberse desvinculado en 2019, ha defendido múltiples casos dentro de los que se incluyen artistas, víctimas de violencia y desastres medioambientales e individuos vinculados al paramilitarismo que combatió a las guerrillas de izquierda durante el largo conflicto.

Esto último ha suscitado críticas en corrientes de opinión, aunque su equipo lo enmarca dentro del ejercicio habitual de un penalista y del derecho a una defensa legítima.

"Llega al mundo paramilitar de la mano de un antropólogo de Montería que enseñaba geopolítica, buenos modales e historia a Carlos Castaño, el líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia", relata Reyes.

También representó a David Murcia Guzmán, fundador de la firma DMG. Esta empresa fue intervenida por el Estado en un escándalo de captación masiva e ilegal de dinero.

LUIS RAMIREZ/AFP via Getty Images Abelardo de la Espriella (a la derecha) ha representado casos de alta repercusión mediática en Colombia.

Además de estos casos, el abogado ha defendido a comunidades afectadas por los impactos medioambientales de la mina de níquel Cerro Matoso, a víctimas de violencia de género y a la fallecida congresista de izquierdas Piedad Córdoba, en su momento acusada de enriquecimiento ilícito.

La bandera de la seguridad

De la Espriella anunció sus intenciones de buscar la presidencia en julio de 2025, un mes después de que el precandidato Miguel Uribe Turbay fuese baleado en público en Bogotá.

Para entonces el empresario había creado una prolífica marca en redes.

"Entendió mucho antes de la contienda el momento digital del país. Con muchos videos y distintas cuentas, generó conversación antes de lanzar la candidatura", analiza para BBC Mundo la estratega política Catalina Suárez.

Un tema central de esa conversación fue la seguridad.

Tras cuatro años de gobierno de Petro y su cuestionada política de "paz total", el país ha experimentado una expansión de grupos armados en número y territorio.

Junto a la tragedia de Uribe Turbay, fallecido dos meses después del tiroteo, Colombia también acusa crisis de seguridad vinculadas al narcotráfico y otras rentas ilícitas.

Si bien varios analistas apuntan que el deterioro en seguridad no es consecuencia única de la "paz total", el mensaje de que en buena parte lo es, defendido por De la Espriella, caló en muchos votantes.

"Va a arrasar con toda la delincuencia. Se nota que es quien sacará a flote este país", me dijo una simpatizante suya de clase trabajadora.

"Nadie ha enarbolado la bandera de la seguridad como De la Espriella. Su apodo del Tigre se volvió un símbolo para los descontentos. Con el chaleco, el atril blindado y su esquema de seguridad, muestra que no se amedrenta. Con este tema ha creado una polarización fuerte", comenta Suárez.

AFP via Getty Images Dos colaboradores de la campaña de De la Espriella fueron asesinados en mayo en el departamento del Meta.

De la Espriella promete desmantelar la política de paz de Petro y es firme crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano de justicia transicional y reparadora creado en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016.

Ha llamado a la izquierda "enemigos de la república", aunque en días previos al balotaje dijo que respetaría a la oposición y le ofrecería garantías, "en el marco de la ley".

Como Bukele en El Salvador, dice que pretende construir megacárceles. También planea "eliminar" a narcotraficantes, disidencias guerrilleras y otros grupos armados.

Ha anunciado que quiere fumigar hectáreas de coca, bombardear campamentos "narcoterroristas" y dar de baja a cualquier avión o embarcación con drogas que salga de Colombia.

Dice que para ello pedirá la ayuda de Estados Unidos, Europa e Israel.

De la Espriella combina su postura de hombre fuerte a la vez que realza el valor de la familia tradicional y el cristianismo, tras convertirse a la fe después de perder a un ser querido hace seis años.

Su esposa, Ana Lucía Pineda, graduada como administradora y directora de empresas, le acompaña con frecuencia en sus actos. Tienen cuatro hijos.

También promete mejorar el sistema de salud, ser implacable contra la corrupción e incentivar el crecimiento de la economía con la explotación de hidrocarburos y minera, libertades tributarias, ajustes fiscales y severos recortes estatales.

Para esto último ha dicho que utilizará "la motosierra" como Milei en Argentina.

Discurso transgresor (y controvertido)

De la Espriella dice rechazar la corrección política. Encaja de alguna forma en el discurso transgresor con el que se presenta ante el electorado.

"Con esta foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino", dijo De la Espriella en una entrevista en Piso8, un canal de streaming, a comienzos de mayo.

Luego pidió a los entrevistadores, entre los que se encontraba una mujer, que le hicieran zoom a la foto, tras unos comentarios que se habían producido en el programa sobre sus partes íntimas y un supuesto implante de silicona.

Su postura fue criticada como machista entre oponentes políticos y otros usuarios en redes sociales.

"Si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas (…) Todo ocurrió en un contexto humorístico", se excusó el abogado.

En otra entrevista, De la Espriella pareció imitar la voz del político Juan Daniel Oviedo, abiertamente homosexual, añadiendo que había "vainas" de él "que no le gustaban" y que "no tenían arreglo".

El comentario fue interpretado como homófobo por voces de la política. El abogado dijo que era una broma sacada de contexto.

AFP via Getty Images Que la fórmula vicepresidencial de De la Espriella sea un exministro del expresidente Iván Duque ha generado críticas a su postura de rechazar gobernar con los de siempre.

De la Espriella dice tener la independencia de "los mismos de siempre" para tomar las medidas que requiere el país.

Rodrigo Lara Restrepo, político e hijo del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado durante el reinado del cartel de Medellín, hizo público su apoyo por el abogado por esta razón.

"Me entusiasma su independencia y libertad de la política tradicional y la élite empresarial. Es algo único en la historia de Colombia", dice a BBC Mundo.

Pese a esto, el abogado recibió apoyos de exmiembros de gobiernos como el de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El propio Uribe lo respaldó tras la primera vuelta electoral.

Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, fue ministro de Hacienda y Comercio con el exmandatario Iván Duque. También procede de una casta política que incluye a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia colombiana.

Y la casa Char, un poderoso clan político y económico de Barranquilla, anunció a comienzos de mayo su respaldo al candidato.

Cinco analistas de distintas universidades y centros de pensamiento consultados por BBC Mundo consideran que estos apoyos provienen de la clase política tradicional que el aspirante dice rechazar.

En resumen, coinciden, "es difícil gobernar Colombia sin estos avales y políticos expertos en el funcionamiento del Estado".

"Extrema coherencia"

El discurso de mano dura de De la Espriella, unido a su estilo confrontativo, anti-élite y conservador ha hecho que desde algunos medios, oponentes políticos y analistas se le tilde como "ultraderechista y representante de la extrema derecha".

Es una etiqueta que ignoran en su campaña.

"Nosotros burlamos la categorización de extrema hablando de extrema coherencia", explica Gómez Martínez, aliado del candidato.

"No creemos que esto sea un tema de ideologías, sino de principios y valores fundacionales. Creemos que el pueblo colombiano no está en el debate de las ideologías. Las élites sí, porque permite generar etiquetas", añade el recién elegido senador, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, un influyente político asesinado en 1995.

JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images La politóloga Patricia Muñoz Yi destaca "la cercanía" con la que se ha vendido De la Espriella como parte de su éxito electoral.

Los principios y valores fundacionales a los que se refiere Gómez Martínez giran en torno a los desafíos del Estado colombiano en seguridad, productividad, justicia, corrupción, educación y valores.

Cuestionado por qué valores plantean, Gómez aludió a la "moral cristiana, judeocristiana, que es la que construye esta sociedad".

Según encuestas recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la población que se identifica como católica se estima en un 80% del total de 52 millones de colombianos. Otros grupos cristianos rondan el 10%.

Patricia Muñoz Yi, politóloga de la Universidad Pontificia Javeriana, dice que no ve a De la Espriella como "tan ultraderechista", pero reconoce que "ha intentado ser más radical que la derecha referente del Centro Democrático".

Centro Democrático es el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe y que fue representado en la primera vuelta por la senadora Paloma Valencia, quien quedó tercera sin pasar al balotaje y por debajo de lo que le daban las encuestas.

Laura Bonilla, analista política y subdirectora de la Fundación Pares, considera que el movimiento del abogado es una "derecha populista".

La ambición de su discurso será puesta a prueba en una legislatura con un Congreso fragmentado que tiene a su antagonista político, el partido Pacto Histórico al que pertenecen Cepeda y Petro, como fuerza mayoritaria.

BBC

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