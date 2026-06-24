Reuters Mboladinga ha descrito su dedicación a mantener su pose en los partidos como una "misión patriótica".

En medio de los cánticos y la algarabía de los hinchas en esta Copa del Mundo, un aficionado se destacó por mantenerse inmóvil en un homenaje silencioso durante todo un partido.

En el juego entre Colombia y República Democrática del Congo (RDC), este martes en Guadalajara, el equipo africano cayó por 1-0. Pero contó con la presencia en las gradas de su hincha más famoso, tan célebre que los propios jugadores pidieron incluirlo en la delegación oficial.

Michel Kuka Mboladinga, más conocido como Lumumba Vea, que significa "Lumumba vive", es conocido como la "estatua viviente" por su peculiar estilo de apoyar a Los Leopardos, como se conoce a la selección de RDC.

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Vestido con chaqueta y corbata, muchas veces en los colores de la bandera de su país, permanece completamente inmóvil con el brazo en alto subido a un pequeño pedestal en las gradas del estadio.

La postura del aficionado simula la de un monumento en Kinshasa que honra a Patrice Lumumba, el primer gobernante congolés tras la independencia del país africano de Bélgica.

Lumumba, quien se convirtió en primer ministro con solo 34 años, fue fusilado por un pelotón con el respaldo de autoridades belgas y su cuerpo fue descuartizado y disuelto en ácido.

"Patrice Lumumba no solo es considerado un héroe en la República Democrática del Congo, sino que también es reconocido como una de las voces más destacadas del movimiento anticolonial africano", le dice a BBC News Mundo Rob Stevens, periodista de BBC Sport Africa, el departamento de deportes del Servicio Africano de la BBC.

"Mboladinga ha descrito su dedicación a mantener su pose en los partidos como una 'misión patriótica' destinada a honrar la historia congoleña y brindar apoyo moral a la causa".

Getty Images El famoso hincha de RDC también fue una celebridad entre los aficionados colombianos.

"Representa el alma de la nación"

Mboladinga apoya a su selección como una estatua viviente desde 2013, aunque alcanzó notoriedad internacional durante la Copa Africana de Naciones de 2025 cuando un video suyo se hizo viral en internet, señala Stevens.

El hincha se perdió el debut de su país en el Mundial debido a la cuarentena impuesta a los visitantes procedentes de RDC.

Las restricciones se implementaron tras un brote de ébola en el país, que ya ha infectado a más de mil personas y cobrado más de 254 vidas.

En su primer partido RDC empató 1-1 con Portugal y desplegó un gran esfuerzo que logró contener a Cristiano Ronaldo y otras estrellas.

Mboladinga ha dicho en el pasado que al estar en las gradas da energía a su selección.

"Su presencia en las gradas proporciona a los Leopardos un punto de referencia y de apoyo durante sus partidos, además de honrar la memoria de un ícono panafricano que tiene calles con su nombre en todo el continente", afirma Stevens.

EPA "Con muchos de sus compatriotas sin poder presenciar el Mundial en persona, la gente en RDC siente que Mboladinga representa el alma de la nación".

Que Mboladinga se encuentre en el Mundial no solo es importante para los jugadores de RDC, sino para todo el país africano.

"Muy pocos aficionados de la República Democrática del Congo han podido asistir al Mundial debido al alto costo de los viajes y las visas, además de las restricciones de entrada impuestas tras el brote del virus del ébola en el este del país", señala Stevens.

"Con la República Democrática del Congo de vuelta en el Mundial por primera vez en 52 años -y con muchos de sus compatriotas sin poder presenciarlo en persona-, la gente en RDC siente que Mboladinga representa el alma de la nación".

Quién fue Patrice Lumumba

Un diente con una corona de oro es todo lo que quedó del asesinado héroe de la independencia Patrice Lumumba.

Fusilado por un pelotón en 1961 con el respaldo de la antigua potencia colonial, Bélgica, su cuerpo fue enterrado en una fosa poco profunda, desenterrado, transportado 200 km, vuelto a enterrar, exhumado, descuartizado y finalmente disuelto en ácido sulfúrico.

Según documentos desclasificados hace más de dos décadas, Reino Unido también apoyó a Bélgica y Estados Unidos en su deseo de eliminar a Patrice Lumumba.

El historiador Ludo de Witte, autor del libro "El asesinato de Lumumba", señaló que mientras Estados Unidos y Bélgica conspiraban activamente para matar al líder nacionalista africano, el gobierno británico creía secretamente que Lumumba representaba una seria amenaza para los intereses occidentales y deseaba deshacerse de él.

El comisario de policía belga Gerard Soete, quien supervisó y participó en la destrucción de los restos de Lumumba, se apropió del diente, según admitió posteriormente. El diente fue devuelto en 2022 en una ceremonia en Bruselas a la familia del líder asesinado.

Getty Images Patrice Lumumba fue asesinado en 1961 con el apoyo de la expotencia colonial, Bélgica.

Patrice Lumumba fue elegido primer ministro en los últimos días del dominio colonial.

En junio de 1960, durante el traspaso de poder, el rey Balduino de Bélgica elogió la administración colonial y se refirió a su antepasado, Leopoldo II, como el "civilizador" del país.

No hubo mención de los millones de personas que murieron o fueron brutalizadas durante su reinado, en el que Leopoldo II trató a la colonia africana como su dominio personal.

Tras asumir su cargo, en un discurso que no figuraba en el programa oficial, Lumumba denunció "la humillante esclavitud que nos fue impuesta por la fuerza".

Nunca antes un líder africano había osado hablar así a los europeos y los belgas quedaron atónitos, según Ludo de Witte.

La destrucción total del cuerpo pareció ser un intento de borrar la memoria de Lumumba, que había luchado por la dignidad de todos los africanos.

Getty Images El monumento a Patrice Lumumba en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo.

Durante años la familia Lumumba desconoció con exactitud qué le había sucedido. No fue sino hasta casi 40 años después, en 1999, que Soete reconoció públicamente su participación y que aún conservaba un diente.

El libro de De Witte, que rompió años de silencio oficial, propició la creación en 1999 de una comisión parlamentaria encargada de determinar las circunstancias exactas del asesinato y la posible implicación de políticos belgas.

En sus conclusiones, dos años después, la comisión afirmó que a pesar de no haberse hallado ningún documento que ordenara el asesinato de Lumumba, miembros del gobierno de entonces fueron moralmente responsables de las circunstancias que condujeron a su muerte.

En marzo de este año, un tribunal belga ordenó que un exdiplomático de 93 años fuera juzgado por el asesinato. Etienne Davignon, quien previamente negó cualquier delito, es el último superviviente de los diez belgas sospechosos de estar implicados en el crimen y ha sido acusado de "participación en crímenes de guerra" por su papel en la "detención y traslado ilegal" de Lumumba.

Las esperanzas en este Mundial

Getty Images La República Democrática del Congo disputa su primer Mundial en más de medio siglo.

Mboladinga no quiso conceder entrevistas durante el encuentro con Colombia.

Pero el famoso hincha accedió a tomarse fotos con aficionados de ambos bandos y sonrió cuando se le preguntó si estaba contento de haber podido asistir finalmente al Mundial.

La República Democrática del Congo se enfrentará ahora a Uzbekistán en su último partido de la fase de grupos el sábado por la noche en Atlanta.

Sea cual sea el resultado, Los Leopardos contarán en las gradas con uno de sus mejores aliados.

Getty Lumumba Vea se hizo famoso mundialmente cuando su imagen se hizo viral durante la Copa de Naciones Africana en 2025.

BBC

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