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Los cinco goles de Lionel Messi en los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026 y el doblete de Cristiano Ronaldo frente a Uzbekistán que convirtieron al portugués en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo no solo marcaron récords históricos.

También dejaron en evidencia una tendencia más general en este torneo: la relevancia de estrellas que rondan o pasan los 40 años.

Mientras en otros Mundiales los jugadores de más edad solían ser guardametas, el Mundial de 2026 cuenta con grandes nombres que desafían límites de edad en otros puestos.

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Messi cumple 39 años este 24 de junio y el portugués Cristiano Ronaldo tiene 41. Ambos disputan su sexto Mundial (un récord compartido con el portero mexicano Guillermo Ochoa, de 40).

Otros ejemplos son el croata Luka Modric y el delantero y máximo goleador de Bosnia, Edin Dzeko, ambos con 40. El defensor japonés Yuto Nagatomo tiene 39 y el capitán de la selección estadounidense, Tim Ream, 38.

"Indiscutiblemente hay un proceso ahora en el que se está llegando antes al alto nivel y hay mayor longevidad. Y esto se está produciendo no solo en el fútbol sino en todos los deportes", le dice a BBC Mundo Carlos Lago, catedrático de fútbol en la Universidad de Vigo en España, autor de numerosos estudios y asesor de varios clubes.

Getty Images Con sus cinco goles en los dos primeros partidos de Argentina, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

"Les voy a dar un dato muy potente. Desde que empezó la Champions League en el año 92-93 hasta la temporada 17-18 se ha incrementado la edad media de los jugadores en 1,6 años. En el 92-93 era de 24,9 años. Ahora estamos en 26,5 y este proceso va a continuar todavía más", agrega.

Peter Krustrup es catedrático en el Departamento de Ciencias del Deporte y Biomecánica Clínica de la Universidad del Sur de Dinamarca. Es entrenador y ha publicado numerosos estudios en Ciencias del Fútbol junto al profesor Chris Carling, del mismo centro académico.

"La evolución actual, con un número creciente de jugadores de campo de élite mayores de 40 años, resulta realmente interesante, ya que se produce en un periodo en el que la intensidad del juego y el número de partidos siguen aumentando", apuntan Krustrup y Carling a BBC Mundo .

Este torneo presenta, además, desafíos particulares que exigen aún más a los jugadores de más edad.

"Es la primera Copa del Mundo con 48 equipos, lo que significa más partidos, una fase eliminatoria más extensa y largos desplazamientos por Estados Unidos, Canadá y México. Varias ciudades sede experimentan un calor intenso, con muchos partidos disputados a unos 30ºC", señalan los expertos daneses.

"Los equipos también tendrán que lidiar con la contaminación atmosférica y los alérgenos, que varían considerablemente entre las sedes. La altitud también difiere, ya que los partidos en Ciudad de México y Guadalajara se jugarán a considerable altura sobre el nivel del mar".

En el caso de jugadores mayores, agregan, es razonable suponer que cambios relacionados con la edad en la capacidad de regular la temperatura corporal durante el ejercicio puedan suponer una mayor exigencia para quienes rondan los 30 y los 40.

Getty Images Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo.

La era de los datos y los chalecos inteligentes

La mayor longevidad en el fútbol no tiene una causa única. Se debe a una combinación de factores, que van desde avances científicos en preparación y recuperación hasta un cambio de cultura.

La genética también juega un papel, explica a BBC Mundo el cardiólogo argentino Roberto Peidro, experto en medicina del deporte y exmédico de la Selección Argentina (incluyendo el Mundial en EE.UU. en 1994). El Dr. Peidro también fue médico personal de Diego Armando Maradona.

"No cualquiera está preparado para una vida de intensa actividad deportiva desde el punto de vista cardiovascular, pulmonar y muscular con sobrecargas en todos los aparatos del cuerpo. No cualquiera está preparado para todo esto y la genética tiene mucho que ver".

Pero más allá de la genética, añade, avances tecnológicos clave han hecho posible una nueva forma de entrenar que favorece carreras más prolongadas.

"El tipo de entrenamiento cambió absolutamente con respecto al de hace 20 o 30 años. Se puede saber incluso en forma telemétrica si un músculo está o no cansado para seguir afrontando una competencia deportiva".

"Como vemos con los chalecos de los futbolistas, a partir de GPS puede controlarse frecuencia cardíaca, distancias recorridas… Todo eso hace que se capte una situación de alarma, como puede ser un agotamiento precoz, y en ese momento se pueda sacar al jugador de la competencia o hacer un tipo especial de trabajo".

Lago señala que todos los grandes clubes de fútbol y selecciones manejan ahora sistemas muy potentes de recogida de información.

"Se llaman sistemas de tracking, de seguimiento del rendimiento. Se analiza el rendimiento físico, la distancia total en kilómetros o metros que recorre un jugador, pero también la distancia a distintas intensidades, andando a velocidad baja, velocidad media, velocidad alta o sprint, el número de aceleraciones y desaceleraciones, el número de saltos".

Getty Images Neymar es una de las estrellas que ha usado en sus entrenamientos chalecos inteligentes con sensores.

Saber cómo responde cada jugador a las exigencias de entrenamientos y partidos permite al cuerpo técnico proteger a los jugadores mayores de forma más inteligente y utilizar de forma estratégica la rotación de la plantilla, especialmente con el mayor número de sustituciones permitidas, según Krustrup y Carling.

"La nueva regla de sustitución de 2020, que abre la posibilidad de usar 5 sustituciones en el tiempo reglamentario y 1 más en el tiempo extra, crea mayor flexibilidad táctica y la posibilidad de que Ronaldo, Messi o Modric jueguen desde los 60 minutos hasta los 90 o 120 minutos en los partidos de eliminación directa".

Los futbolistas que compiten más allá de los 35 se benefician hoy en día de lo que Krustrup y Carling describen como la Ciencia del Deporte 3.0.

Una primera fase consistió en experimentos en laboratorios sobre cómo responde el cuerpo al ejercicio. Una segunda introdujo la tecnología en el campo de entrenamiento, aunque esto no siempre se tradujo en mejores decisiones.

"El verdadero desafío hoy en día no es recopilar los datos, sino saber qué hacer con ellos. La Ciencia del Deporte 3.0 busca cerrar esa brecha. El objetivo es integrar los principios fisiológicos y de entrenamiento con la experiencia humana y la IA para facilitar una mejor toma de decisiones diaria", señalan los expertos daneses.

La revolución en la recuperación

Más allá de su talento excepcional, figuras como Messi o Cristiano Ronaldo tienen acceso a la mejor tecnología no solo en nutrición y asistencia médica sino también en otro aspecto clave: la recuperación postpartido.

Para Lagos, "la gran revolución que se ha producido en los procesos de recuperación es la personalización de lo que se hace".

"Ya no se hace nada para todos los jugadores del equipo en general, sino que se da la dosis, la cantidad y lo que tiene que hacer específicamente a cada uno en función de muchas variables, como su edad, el número de minutos que ha jugado o si ha tenido lesiones previas".

"El menú de opciones es extraordinario y lo que se está haciendo es construir menús personalizados. Cada jugador tiene su propia rutina de recuperación y esto ha provocado que claro, puedas jugar más tiempo, más veces y a más intensidad".

Ese menú puede incluir desde drenajes linfáticos a técnicas de recuperación con frío.

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Una de ellas es la inmersión en agua fría, Cold Water Immersion o CWI.

"Tras un partido, los jugadores se sientan o se quedan de pie en agua fría, normalmente a entre 10ºC y 15ºC. Se sumergen en un gran cubo durante unos 10 a 15 minutos", explican los profesores Krustrup y Carling.

"El frío provoca que los vasos sanguíneos cercanos a la piel se estrechen, reduciendo la hinchazón y la inflamación muscular. Al salir del agua, el flujo sanguíneo se restablece rápidamente, ayudando a expulsar los desechos que se acumulan durante el ejercicio intenso. Podría decirse que es como un botón de reinicio para el cuerpo".

Krustrup realizó una revisión en 2026 de diez estudios controlados sobre la inmersión en agua fría en futbolistas.

"Descubrimos que los jugadores que utilizaron CWI después de un partido recuperaron su fuerza muscular en las piernas más rápido, mostraron niveles más bajos de un marcador sanguíneo de daño muscular y reportaron menos dolor muscular en los días posteriores al partido en comparación con los jugadores que simplemente descansaron".

Otra técnica de frío es la crioterapia, que utiliza aire frío en lugar de agua, y consiste en permanecer de pie en una cámara especialmente diseñada a temperaturas extremadamente bajas. "Por ejemplo, a temperaturas inferiores a -110ºC durante uno a tres minutos".

"Si bien ambas técnicas buscan reducir la inflamación y el dolor muscular, la inmersión en agua ha sido objeto de mucha más investigación científica".

Getty Images El golero egipcio Essam El Hadary es el jugador de más edad en la historia de los Mundiales. Compitió en Rusia 2018 con 45 años.

Cambio cultural

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que la mayor longevidad es resultado también de un cambio de cultura.

El Dr. Peidro señala que "hay un cambio cultural donde los futbolistas saben que si se adaptan a los procedimientos fisiológicos, médicos, que existen en la actualidad, van a vivir más del fútbol. Antes, allá por los años 70 u 80, los jugadores tal vez ni siquiera sabían si tenían el colesterol alto, si tenían la presión alta o ni siquiera se habían hecho un electrocardiograma".

"El futbolista, con este cambio cultural, sabe que debe cuidarse en la alimentación, no sólo cuando está concentrado, sino en toda su vida. Sabe que tiene que descansar bien y respetar todas las horas de sueño".

Lago afirma que "los futbolistas de hoy se cuidan más que nunca",

"Los grandes jugadores de élite son verdaderas empresas en sí mismos y todos tienen un pequeño ejército de colaboradores, fisioterapeutas, recuperadores, preparadores físicos, nutricionistas, y además hay una profesionalización mayor de su día a día".

"Maradona salía a la cancha con los tobillos hinchados"

El cambio de cultura también tiene que ver con lo que se considera aceptable en la cancha.

"No cabe ninguna duda que ahora se le cuida mucho más al futbolista que lo que pasaba en otras épocas", dice el Dr Peidro.

"Comparemos a Maradona con Messi. Maradona vivió una época donde tenía que luchar contra los golpes terribles que recibía de los rivales que la gente veía como algo natural", agrega el cardiólogo argentino.

"Yo estuve de médico de Maradona y he visto cómo salía a la cancha con los tobillos hinchados, las rodillas golpeadas, cosa que evidentemente en la actualidad ocurre muchísimo menos. A Messi, por ejemplo, comparándolo con Maradona, le ha tocado jugar en una época donde estos golpes son muy mal vistos".

"Se procede a las expulsiones, incluso todo el ambiente futbolístico ve como muy malo que le puedan pegar un golpe a Messi. Yo creo que hasta son dos deportes diferentes, el que se jugaba en la época anterior y en esta".

Getty Images "Maradona vivió una época donde tenía que luchar contra los golpes terribles que recibía de los rivales que la gente veía como algo natural".

A menor velocidad más sabiduría

Los jugadores mayores suelen ser menos rápidos, pero lo que les falta en explosividad (grandes cambios de velocidad y saltos) lo compensan en muchos casos en comprensión del juego.

"Sobre esto sabemos cosas muy interesantes", explica Lago en referencia a uno de sus estudios.

"Los jugadores que tienen un rendimiento más alto en todas las categorías de rendimiento físico son los más jóvenes, sobre todo los de 18 a 21 años. Este es el pico de rendimiento físico, son los que más corren y hacen más acciones a alta intensidad, saltos, sprints, aceleraciones", explica Lago.

A partir de los 30, o 31 años se produce un descenso importante en rendimiento físico, que se acentúa todavía más a partir de los 35, agrega.

"Pero lo que realmente es muy llamativo es que cuando se analiza el rendimiento técnico táctico, es decir, número de pases, pases con éxito, número de pases que superan una línea de juego, número de duelos uno contra uno que ganan los jugadores, la línea tiene un sentido contrario".

"Los jugadores más mayores dan más pases, los dan con más éxito, superan más líneas con sus pases, es decir, que compensan su cierto descenso de rendimiento físico con posiblemente una mejor comprensión del juego que les hace ser mejores que los jóvenes en los aspectos de tomar decisiones y de ejecución técnica".

Getty Images Modric, de 40 años, recibe un pase en el partido contra Inglaterra el 17 de junio.

La experiencia también puede proteger a los futbolistas de más edad en otro aspecto fundamental: la prevención de lesiones. Los jugadores mayores son más propensos a lesiones, que dependen, según Lago, de tres variables: edad, minutos jugados y suerte.

"Sabemos que cuantos más minutos juegas, más probable es que te lesiones. Por eso los grandes jugadores a partir de cierta edad comprenden los momentos en los que tienen que participar, escogen los momentos que entienden que son más importantes para dar su mejor versión", afirma el experto español.

"Esto es un síntoma de madurez, porque entienden que no se trata de ir siempre al 100%, sino que cada momento del partido demanda una exigencia distinta. Ellos son tan buenos porque son capaces de descifrar el juego y entender qué se necesita en cada momento".

También está el factor suerte. "Afortunadamente Messi, Ronaldo y Modric han sufrido pocas lesiones, sobre todo de gran importancia", recuerda Lago.

El Dr. Peidro apunta que "los futbolistas que llegan a estas edades no han tenido lesiones graves, o han tenido la suerte de no tener una fractura o una ruptura de ligamentos, cosas que lamentablemente también influyen en dejar el deporte precozmente".

Getty Images El portero mexicano Guillermo Ochoa disputa su sexto Mundial, un récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Messi.

La motivación y la psicología

La personalidad y la motivación de cada jugador también juegan un papel central en la duración de su carrera.

"Hay casos particulares que son distintos a lo habitual. Cuando uno por ejemplo analiza a Cristiano Ronaldo y comprueba su nivel de profesionalismo, se comprende por qué es capaz de mantener esa longevidad. Es una persona que yo utilizaría como modelo de comportamiento en el sentido de que toda su vida gira alrededor del fútbol y de conseguir su mejor estado de preparación", señala Lago.

"Y hay otro aspecto ya de índole psicológico. Cristiano Ronaldo cuando hacía declaraciones decía que él seguía jugando porque tenía motivación. Quería seguir jugando".

Messi, por su parte, afirmó a la prensa argentina en mayo: "Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más".

Peidro destaca la importancia de lo que llama una "preparación psicofísica".

"Digo psicofísica porque hay deportistas que pueden físicamente afrontar esas situaciones y, sin embargo, no lo pueden hacer desde el punto de vista psicológico, porque no pueden dejar de lado otras situaciones de la vida como es ver el crecimiento de sus hijos, estar con sus amigos, con su familia, tener otro tipo de vida sin las obligaciones de terrible carga que tiene un futbolista profesional".

Getty Images "Cuando uno analiza a Cristiano Ronaldo y comprueba su nivel de profesionalismo, se comprende por qué es capaz de mantener esa longevidad".

Con su motivación y experiencia, los jugadores mayores suelen además influir psicológicamente en el resto de su equipo.

El control de la competición, donde hay mucha presión, es clave. El ajuste psicológico, ni estar demasiado nervioso ni demasiado tranquilo, es absolutamente determinante, señala Lago.

"Y jugadores que han pasado muchas veces por esa situación tienen un gran conocimiento de cómo tener autocontrol".

"Modric, Messi, Ronaldo, son jugadores que ayudan a los compañeros, no solo a la parte deportiva, sino a los ajustes psicológicos. Y esto en una competición de un calendario tan corto como el Mundial, donde en las eliminatorias te lo vas a jugar todo en muy poco tiempo, va a ser determinante".

"Por tanto, yo esperaría ver la mejor versión de los jugadores veteranos no en la fase de grupos del Mundial, sino conforme vaya avanzando la competición. Prestemos mucha atención, no sólo a lo que hacen con el balón, sino a lo que hacen cuando el balón está parado, a lo que dicen, a lo que animan, porque para mí esto es el gran indicador de la excelencia de un jugador que ya acumula cierta edad".

Sueño, nutrición, técnicas de recuperación, chalecos inteligentes…

¿Qué debe tener en cuenta ante todo un futbolista joven que quiere seguir compitiendo a alto nivel pasados los 35?

"Debería hacer girar toda su vida en torno al fútbol. Esto tiene que ver con lo que como, lo que duermo, lo que entreno, lo que dejo de hacer por seguir absolutamente enfocado en el fútbol", concluye el profesor Lago.

"También debe asumir que esto tiene un coste. Por supuesto no puedes comer lo que quieres. No puedes salir por la noche lo que quieres".

"Y no tienes que perder tiempo en aquello que no puedes controlar, la suerte, si me llamarán, si me va a fichar aquel equipo. Tienes que poner toda tu atención en lo que depende de ti y hacer un estilo de vida para eso. Yo creo que este es el gran consejo que se puede dar a un jugador joven".

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