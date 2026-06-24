Getty Images Las redes sociales están siendo objeto de un intenso escrutinio legal.

Cuando las redes sociales comenzaron a dominar internet hace 20 años, fueron aclamadas como una tecnología revolucionaria que conectaría a personas de distintos ámbitos y facilitaría el acceso a la información.

Hoy en día, empresas como Meta, propietaria de Facebook e Instagram; Google, propietaria de YouTube, y Snapchat, junto con plataformas relativamente nuevas como TikTok, Discord y la plataforma de juegos sociales Roblox se enfrentan a miles de demandas en Estados Unidos por presuntos daños a los usuarios, en particular a niños y adolescentes.

El resultado de estos procesos, ya sea que se resuelvan extrajudicialmente o con jurados condenando a las empresas, podría cambiar para siempre el funcionamiento de las plataformas sociales.

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"Se ha creado un escenario que no solo observan los expertos legales, sino también los reguladores y legisladores", afirmó Eric Talley, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, EE.UU.

Talley señaló que esta creciente ola de demandas contra las plataformas influye en la percepción pública general y probablemente afectará las elecciones políticas de los próximos años, impactando en la aprobación y revisión de leyes y regulaciones.

Muchos de los casos se están tramitando en los tribunales de California, donde tienen su sede las principales plataformas de redes sociales. Conocido como el "efecto California", los cambios legales y normativos promulgados en el estado suelen tener repercusiones a nivel nacional.

"Ya no se puede negar que existe un problema con la seguridad infantil en las plataformas", afirmó Alexis Shore Ingber, experta en Derecho de la Comunicación y profesora de la Universidad de Syracuse.

"Estamos presenciando un punto de inflexión. Estos casos son significativos", dijo.

Este mismo año, Meta y YouTube sufrieron una derrota sin precedentes en un caso presentado por una joven que alegaba haber sido adicta a las redes sociales desde niña, lo que contribuyó a sus problemas de salud mental y emocional.

Un jurado ordenó a las empresas pagarle una indemnización conjunta de 6 millones de dólares. Ambas firmas manifestaron su desacuerdo con el veredicto y anunciaron su intención de apelar.

Meta también perdió un caso importante en Nuevo México, presentado por el fiscal general de ese estado, quien acusó a la compañía de engañar al público al afirmar que sus plataformas eran seguras para los niños, a pesar de los problemas conocidos de explotación sexual de menores en ellas. Meta anunció que apelará este veredicto.

Getty Images Las principales redes sociales enfrentan una ola de demandas judiciales ante distintos tribunales de EE.UU. que podrían forzarlas a cambiar su manera de operar.

Durante estos años en los que se han presentado y resuelto estas demandas, Meta implementó cambios en sus plataformas con el objetivo de hacerlas más seguras para los usuarios jóvenes.

Sin embargo, un cambio más profundo en las plataformas -en su diseño, funcionamiento e incluso acceso- probablemente tomará años y requerirá más fallos judiciales en su contra.

Entre este año y el próximo, Meta y las demás plataformas sociales importantes se preparan para enfrentar más juicios donde los jurados podrían considerar una serie de demandas de usuarios jóvenes, sus padres, distritos escolares y fiscales estatales que alegan diversos efectos negativos derivados del diseño y funcionamiento de las redes sociales.

Incluso un multimillonario está dispuesto a demandar a Meta por alojar anuncios que estafan a la gente.

Entonces, ¿qué casos son realmente importantes?

La BBC analizó decenas de casos en EE.UU. para identificar las pocas demandas contra empresas de redes sociales y juegos que se prevé que lleguen a juicio en el próximo año y que podrían tener un impacto significativo en los negocios y operaciones de estas plataformas.

Según Adam J. Schwartz, abogado y fundador de una herramienta en línea para la revisión de documentos, las siguientes demandas "son casos emblemáticos que marcarán la pauta y el rumbo que darán forma a la legislación futura".

El litigio multidistrito

Este extenso litigio multidistrital en California incluye alegaciones de más de mil distritos escolares de todo EE.UU.

En términos generales, las escuelas acusan a Instagram, YouTube, Snapchat y TikTok de haber sido diseñadas intencionalmente para ser adictivas, lo que supuestamente ha perjudicado la salud mental y emocional de los niños al usarlas excesivamente.

Las escuelas afirman que lidiar con las secuelas de las redes sociales les ha costado dinero y recursos, y que las plataformas deberían ser consideradas una "molestia pública" y responsabilizadas por el impacto en el bienestar de los niños.

Getty Images Más de mil centros educativos de California se han unido en una demanda contra Meta, Google, Snapchat y TikTok.

Aunque el juicio con jurado para algunas de las demandas de los distritos escolares está previsto que comience en febrero, dado que las plataformas han llegado recientemente a un acuerdo con un distrito escolar que iba a ser el primero en juzgarse, todos los casos podrían tardar un par de años más en resolverse por completo.

Unos eventuales fallos judiciales desfavorables para las plataformas podrían hacer que todo cambiara, desde la forma en que muestran la interacción de los usuarios hasta quiénes pueden acceder a ellas.

"Las acusaciones en estas denuncias son simplemente falsas", declaró un portavoz de YouTube.

Por su parte, desde Snapchat afirmaron: "Discrepamos rotundamente con las acusaciones; no atacamos a las escuelas".

Meta declinó hacer comentarios y TikTok no respondió a la solicitud de comentarios.

El pueblo de California vs. Meta

Los abogados de los estados de California y de Colorado encabezaron un grupo de 29 estados que presentaron en 2023 una demanda colectiva contra Meta e Instagram. El juicio está programado para agosto.

Si bien el caso se tramita ante el mismo juez que el litigio multidistrital en California, los estados acusan únicamente a Meta de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), una ley federal.

Esta ley, promulgada en el año 2000, tenía como objetivo proteger a los menores de 13 años de ser blanco de publicidad engañosa por parte de empresas que operan en línea.

Según los registros judiciales, Meta ya ha presentado más de 2 millones de documentos en el caso.

Si los estados ganan, la exigencia a Meta es que mejore los controles para evitar que usuarios menores de 13 años utilicen sus plataformas y elimine los datos recopilados previamente de usuarios menores de edad, además de otras medidas.

Meta utiliza estos datos para, entre otras cosas, segmentar anuncios y entrenar sus modelos y herramientas de inteligencia artificial (IA).

Un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios.

AFP via Getty Images Roblox y Discord se enfrentan a una demanda por el diseño y la comercialización de sus plataformas.

Un niño contra Roblox y otros

Esta demanda contra Roblox y Discord fue presentada por un niño de 13 años ante un tribunal estatal externo en San Mateo, California. El niño alega que fue víctima de acoso y captación de menores a través de ambas plataformas por parte de un depredador sexual adulto, quien posteriormente fue arrestado por sus crímenes contra más de dos docenas de niños.

La demanda argumenta que ambas plataformas tenían un diseño defectuoso y realizaron publicidad engañosa sobre la seguridad de los usuarios jóvenes, por lo que deberían ser responsables del daño sufrido por el joven, identificado como John Doe.

Roblox, una plataforma centrada en videojuegos con numerosas funciones de redes sociales, y Discord (es un servicio de mensajería instantánea y chat de voz) intentaron someter el caso a arbitraje, un proceso legal privado fuera del sistema judicial. El tribunal se negó, pero el caso se encuentra actualmente en suspenso a la espera de la apelación de las empresas.

Si Roblox y Discord pierden sus apelaciones, la demanda podría ir a juicio a finales de este año. Un fallo judicial en contra de las plataformas podría conllevar cambios en las restricciones de edad y en la posibilidad de que desconocidos interactúen con usuarios jóvenes a través de mensajes y chats.

Una portavoz de Discord declinó hacer comentarios, mientras que un representante de Roblox no respondió a la solicitud de comentarios.

Getty Images Los tribunales de California tramitan en la actualidad numerosas demandas contra las redes sociales.

Forrest contra Meta

No todos los casos contra plataformas de redes sociales que llegan a juicio tienen que ver con daños a menores.

El doctor Andrew Forrest, un multimillonario australiano, demandó a Meta en California en 2022 por la supuesta negligencia de la empresa al no combatir anuncios fraudulentos que engañaban a australianos con falsas inversiones, los cuales supuestamente proliferaron en Facebook utilizando su nombre e imagen.

Con acusaciones que incluyen el uso indebido de su imagen y el enriquecimiento ilícito, pues Meta obtiene ingresos de los anuncios en su plataforma independientemente de su objetivo o resultado, la demanda de Forrest podría ser una de las más importantes.

Forrest solicita al tribunal que declare que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones no puede utilizarse como defensa por parte de Meta en este caso. Meta argumenta que está protegida de las reclamaciones de Forrest por la Sección 230.

Promulgada en 1996, la Sección 230 —como se la conoce habitualmente— otorga esencialmente inmunidad legal a las plataformas por cualquier incidente que ocurra en ellas.

Si el tribunal termina fallando a favor de Forrest, podría desbaratar décadas de argumentos utilizados por las plataformas en su defensa.

Un portavoz de Meta declinó hacer comentarios.

BBC

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