Marcia Riederer/ Ocean Photographer of the Year

Una ballena del tamaño de una furgoneta grande miró directamente a Marcia Riederer a medida de daba vueltas en torno a la cuerda que sostenía en el agua. "Sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado… como si estuviera mirando dentro de mi alma", recuerda Riederer. "Su globo ocular era del tamaño de mi cabeza y realmente me estaba mirando".

Riederer, una fotógrafa brasileña, tuvo una experiencia que le cambió la vida en junio de 2023, cuando hizo contacto visual con una ballena minke enana en la Gran Barrera de Coral de Australia.

"Me dio piel de gallina. Fue una sensación intensa, simplemente increíble", asegura, añadiendo que lloró durante el encuentro. "Sentí como si me hubiera elegido porque se dirigió directamente a mí".

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Riederer captó el poderoso encuentro en cámara. Con sus detalles finos y líneas suaves, su imagen en blanco y negro se parece más a un dibujo o pintura en acuarela que a una fotografía.

Por esa llamativa foto, Riederer fue nombrada la mejor fotógrafa de bellas artes en la prestigiosa ceremonia de galardones del Fotógrafo del Océano del Año, celebrada en Londres en septiembre 2025.

Durante la ceremonia, el juez y fotógrafo de las profundidades oceánicas Laurent Ballesta reveló que la palabra que se le vino a la cabeza inmediatamente cuando vio la foto de Riederer fue "armonía".

"El autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, dijo que 'una obra de arte es perfecta no cuando no hay nada más que añadir, sino es perfecta cuando no hay nada que quitar'. Y esto es muy cierto con esta foto", expresó Ballesta al presentarle a Riederer el galardón.

"Hay una especie de dulzura. Cuando la miro, simplemente me gustaría sumergirme con ella".

"Curiosas"

La Gran Barrera de Coral es el único lugar en el mundo que se conoce donde las ballenas minke enanas se congregan con predictibilidad todos los años, entre junio y julio.

Alastair Birtles, un profesor de Biología Marina de la Universidad James Cook, en Australia, ha estudiado por más de tres décadas estas ballenas y afirma que todavía es muy poco lo que sabemos de su comportamiento y patrones migratorios.

"Nadie sabía que se encontraban en la Gran Barrera de Coral hasta los años 1980", señala. Birtles cree que las ballenas se congregan a lo largo del borde exterior de la barrera todos los años para aprender a cortejar y aparearse.

"Vemos grupos mixtos de machos y hembras maduros y ellos y muchos más animales adolescentes hacen presentaciones de sus barrigas a los otros", explica. Eso es cuando una ballena en movimiento se vuelve de lado y presenta su barriga blanca a otra ballena, y algunas veces a una persona o a un objeto como una balsa inflable.

Las presentaciones de barriga son un comportamiento de cortejo, pero también les permite a las ballenas usar su visión binocular y tener una mejor vista de su entorno.

Marcia Riederer/ Ocean Photographer of the Year Las ballenas minke enanas sienten una curiosidad increíble por las personas.

Cuando interactúan con los humanos, Birtles cree que las ballenas se mueven de esa manera porque "quieren echarte una buena mirada".

Fue algo que Riederer sintió personalmente. "Son tan curiosas; quieren mirarnos tanto como nosotros a ellas", comenta Riederer. "Se acercan y realmente se detienen para mirarte".

Riederer pasó varios días en el agua con un total de 40 ballenas curiosas. "Había ocho ballenas al mismo tiempo y solo daban vueltas a nuestro alrededor. Una se acercó tanto que estaba al alcance de la mano", cuenta.

A pesar de la proximidad, ella no estiró la mano.

En Australia, es ilegal tocar una ballena minke enana pues podría perjudicar tanto a los nadadores como a la ballena. Una ballena sobresaltada podría herir a una persona o herirse a sí misma, por ejemplo, al enredarse en los equipos. Tocar a las ballenas también podría conducir a la transmisión de enfermedades, de humano a ballena y viceversa.

Durante le viaje de Riederer, "las ballenas se nos acercaron, lo que lo hizo más especial", indica.

Una ballena de la que sabemos poco

Estos gigantes del océano se deslizan por el agua con precisión increíble. "Nunca tocaron a nadie y estaban conscientes de lo que estaba pasando en su entorno", dice Riederer. "Se mueven de manera muy elegante. Definitivamente no fue intimidante".

Los encuentros con las ballenas minke enanas son "las interacciones entre humano y animal más intensas que te puedas imaginar, porque ellas son tan curiosas de nosotros", explica Birtles. "Siguen volviendo y mirando otra vez, y se acercan tanto y permanecen mucho tiempo".

"Es una experiencia muy potente que cambia la vida. La gente se echaba a llorar cuando trataban de explicarme cómo se sentía tener un encuentro de cinco horas con un animal como ese", resalta.

Alcanzando una longitud de unos 8 metros, la ballena minke enana es las segunda más pequeña de las ballenas en el mundo. Poseen un sonido característico, que ha sido catalogado como la "vocalización de Star Wars" y comparado al icónico zumbido de un sable de luz "da-da-da-da-das".

Son una especie increíblemente escurridiza y actualmente no hay un estimado preciso de sus números. "No tenemos idea de su abundancia total… sabemos tan poco sobre ellas", señala Birtles.

Las ballenas pasaron desapercibidas en la Gran Barrera de Coral hasta los años 1980 y dos décadas después, seguía siendo un misterio a dónde se dirigían después.

Marcia Riederer/ Ocean Photographer of the Year Con sus líneas finas, la foto de Marcia Riederer se parece más a una pintura que a una fotografía.

En 2013, Birtles y otros científicos de la Universidad James Cook empezaron a colocar placas de identidad a algunas de las ballenas. Una ballena llamada Spot fue documentada migrando más de 7.000 km, bajando por la costa este de Australia, alrededor de Tasmania y luego yendo hasta el subantártico.

"Hacen el mismo trayecto que las ballenas jorobadas, a pesar de que las jorobadas pesan 40 toneladas y miden 17 metros de largo. Las minkes son pequeñísmas (7-8 metros y pesan 4-5 toneladas) y aun así hacen la misma migración", afirma Birtles.

Se alimentan de kril y peces linterna en el océano Austral.

Los cambios de corrientes y temperaturas son unas de las principales amenazas para esta especie de ballenas, expresa Birtles. "Es probable que las ballenas minke enanas estén al límite biológico de sus reservas de energía porque son ballenas pequeñas realizando una migración enorme".

Marcia Riederer/ Ocean Photographer of the Year La Gran Barrera de Coral es el único lugar donde se sabe que se congregan cada año ballenas minke enanas.

Birtles describe las fotos de Riederer como "técnicamente maravillosas".

"Puedes ver el hocico puntudo que le da el nombre a la ballena (Balaenoptera acutorostrata que significa ballena de hocico puntiagudo), el ojo claramente mirándote fijamente, los parches oscuros del cuello y los hermosos patrones contrastantes de blanco y negro y gris", describe. "Es como una pintura de acuarela. Es como si alguien hubiera dado brochazos delicados".

Los fotógrafos como Rieder juegan un papel vital ayudando a los científicos en sus investigaciones, añade Birtles. "Yo soy solo una persona en el agua, y no vería todas las ballenas y podría no tener fotos suficientemente buenas para identificarlas".

"No podríamos hacer esta investigación sin la ayuda de la industria buceadora y los fotógrafos a bordo", asegura.

Riederer espera que sus fotos inspiren a las personas a sentirse más conectadas a la naturaleza:

"Cuando la miras a los ojos, ves una criatura idéntica a nosotros", explica.

"Estas ballenas también sienten temor, curiosidad y hambre. Tienen lugares donde deben ir, hacen lo mejor para cuidar de sus crías. Pienso que les deberíamos dar todo el respeto y oportunidades que desearíamos para nosotros mismos".

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