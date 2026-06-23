EPA Alrededor del 30% de las personas muertas en la guerra de Gaza han sido niños, según la comisión de investigación de la ONU.

Una comisión de investigación de la ONU dice que Israel atacó deliberadamente a niños palestinos, lo que ha derivado en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, así como crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada.

Un nuevo informe alega que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han "llevado a cabo deliberadamente actos que causaron la muerte y graves daños físicos y psicológicos a cientos de miles de niños palestinos", y que las muertes continuaron incluso después del alto el fuego de octubre pasado en Gaza.

La comisión afirma tener motivos razonables para concluir que estos actos "forman parte de una estrategia deliberada para destruir el futuro de los palestinos en Gaza atacando a sus niños".

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que "rechaza categóricamente" el informe de la comisión, calificándolo de "farsa difamatoria" y "un texto propagandístico tan escandaloso como los anteriores".

Getty Images El informe acusa a Israel de utilizar el hambre como método de guerra.

El ejército israelí lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, al menos 73.035 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza, incluidos más de 21.280 niños, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 para investigar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Su panel de expertos, compuesto por tres miembros, no habla oficialmente en nombre de la ONU.

Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

El pasado mes de septiembre, la comisión acusó a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Un informe señalaba que existían motivos razonables para concluir que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han perpetrado cuatro de los cinco supuestos contemplados en la definición de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Israel rechazó categóricamente dicho informe, calificándolo de distorsionado y falso.

La comisión concluyó anteriormente que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional el 7 de octubre de 2023, y que las fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza.

El pasado mes de octubre, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego como parte del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua en repetidas ocasiones.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que desde octubre han muerto más de 1.020 palestinos, entre ellos 265 niños. El ejército israelí informa que también han fallecido cuatro soldados.

Getty Images El alto el fuego entró en vigor en octubre de 2025.

El martes, la comisión de investigación declaró, en un comunicado publicado junto con el informe, que "la intensa magnitud y el carácter sistemático" de las operaciones militares israelíes en Gaza han continuado, provocando "niveles sin precedentes de muerte, lesiones y traumas entre los niños palestinos".

"Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, se sigue matando y causando heridas graves a niños, ante el continuo menosprecio de Israel por el alto el fuego y por la protección que, en virtud del derecho internacional, se debe a los niños palestinos", afirmó Srinivasan Muralidhar, jurista indio que preside la comisión.

"La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos son inseparables del derecho del pueblo palestino a la libre determinación", añadió.

"Al atacar a los niños, Israel ataca la propia capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro".

El nuevo informe de la comisión señala que Israel ha atacado directamente a niños palestinos en Gaza disparando contra sus órganos vitales con armas de precisión —como drones cuadricópteros y francotiradores— y utilizando armas de alto impacto en ataques contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados abarrotados de niños.

Israel también es legalmente responsable de no proteger a los niños palestinos frente a los ataques de soldados y colonos israelíes en Cisjordania, añade.

Ataques israelíes contra hospitales neonatales

El informe señala asimismo que los niños de Gaza y Cisjordania —especialmente los varones adolescentes— han sido "detenidos, torturados y maltratados en prisiones y centros de detención israelíes", y que se han documentado "incidentes de violencia sexual y de género contra niños palestinos, a menudo durante las detenciones o mientras permanecían bajo custodia".

Por otra parte, los ataques israelíes contra hospitales neonatales y pediátricos en Gaza "desmantelaron sistemáticamente el acceso de los niños a cuidados vitales, socavando su supervivencia como grupo protegido", según el informe.

Getty Images La hambruna, especialmente cuando es organizada, es un crimen condenable según el derecho internacional.

Asimismo, acusa a Israel de utilizar el hambre como método de guerra y advierte que las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza han "provocado desnutrición aguda y crónica entre los niños de la Franja, eliminando las condiciones básicas necesarias para su supervivencia".

Además, sostiene que, mediante ataques a escuelas, desplazamientos masivos y cierres forzosos, las autoridades israelíes han "obstaculizado sistemáticamente la capacidad de aprendizaje de los niños, saboteando así los cimientos intelectuales y sociales de la propia sociedad palestina".

Condena de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condenó el informe, calificando a la comisión de "mecanismo fundamentalmente viciado cuyo único propósito es señalar y vilipendiar a Israel en lugar de buscar la verdad".

"Ignora por completo a los niños israelíes que fueron brutalmente asesinados, secuestrados y atacados por Hamás, al tiempo que pasa por alto el uso cínico que Hamás hace de los niños palestinos como escudos humanos y peones de guerra", añadió.

Asimismo, acusó a la comisión de carecer de "cualquier mecanismo de verificación creíble para sus afirmaciones".

Los dirigentes israelíes han rechazado sistemáticamente las acusaciones de genocidio y afirman que las operaciones militares en Gaza se han realizado en legítima defensa, con el fin de derrotar a Hamás y a otros grupos armados palestinos, así como de lograr la liberación de los rehenes israelíes.

También han insistido en que las fuerzas israelíes han actuado conforme al derecho internacional y adoptan todas las medidas posibles para mitigar los daños a la población civil.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) examina actualmente una demanda presentada por Sudáfrica que acusa a las fuerzas israelíes de genocidio, aunque podrían pasar años hasta que se llegue a una conclusión.

Israel ha calificado el caso de "totalmente infundado" y basado en "acusaciones sesgadas y falsas".

BBC

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