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Una nota de rescate enviada días después de que la madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, de 84 años, fuera secuestrada en su domicilio, afirmaba que había fallecido, según los investigadores.

La nota era una de las dos dirigidas a la familia de Nancy Guthrie y enviadas a los medios de comunicación en los días posteriores a su secuestro en enero.

La primera exigía millones de bitcoins por su liberación, pero la segunda afirmaba que había muerto, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses.

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Según se ha informado, la nota de los posibles secuestradores decía que no era su intención que ella muriera, e incluía una disculpa a la familia. El Departamento del Sheriff del condado de Pima se negó a comentar sobre el contenido de las notas, pero dijo que la investigación "sigue activa y en curso".

"El Departamento del Sheriff del condado de Pima continúa trabajando en estrecha colaboración con el FBI a medida que los investigadores rastrean las pistas, revisan la información e investigan los hechos relacionados con este caso", dijo un portavoz del departamento del sheriff.

La BBC se ha puesto en contacto con el FBI, que lleva meses investigando, junto con el condado de Pima, el misterioso secuestro de la madre de Guthrie en su casa cerca de Tucson (Arizona).

La cadena CBS, socia estadounidense de la BBC, y otros medios informaron el lunes que las fuerzas del orden habían pedido a los medios de comunicación que no publicaran los detalles de las notas mientras investigaban la desaparición de Guthrie.

Nancy Guthrie desapareció después de que unos familiares la dejaran en su casa el 31 de enero. La preocupación aumentó cuando, a la mañana siguiente, no acudió a casa de una amiga para ver un servicio religioso dominical virtual.

Al día siguiente de su desaparición se envió una primera nota de rescate en la que se exigían millones en bitcoins a cambio de su liberación.

En ella se daban detalles concretos sobre su casa, así como sobre su dormitorio y los alrededores de la vivienda, según explicaron los investigadores a la CBS.

Según se informa, la nota iba dirigida a Savannah Guthrie, copresentadora del programa "Today" de la NBC. Se envió a varios medios de comunicación, incluida una cadena de televisión local que, al parecer, acató la petición de la policía de no revelar su contenido.

Solo ahora se ha descubierto que una segunda nota, enviada el 6 de febrero, utilizaba un lenguaje similar al de la primera, pero no incluía ninguna exigencia, sino que se disculpaba por su muerte y afirmaba que había sido involuntaria.

Tras las dos notas, Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron un video dirigido a los secuestradores.

"Recibimos su mensaje y lo entendemos", dijo la presentadora de la NBC. "Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre". Afirmó que la familia "pagaría".

Justin Sullivan/Getty Images

Las autoridades y la familia de Guthrie lanzaron repetidas advertencias públicas sobre el delicado estado de salud de la anciana y la falta de medicación esencial.

Mientras continuaban las búsquedas, las autoridades difundieron imágenes de una persona enmascarada que había sido captada por las cámaras de seguridad en las inmediaciones de su domicilio.

La familia Guthrie había ofrecido una recompensa de US$1 millón, además de los US$100.000 dólares prometidos por el FBI, a cambio de información que condujera al regreso de Nancy Guthrie.

El 24 de febrero, Savannah Guthrie dijo que mantendrían la esperanza, aunque "saben que puede que esté perdida, que puede que ya no esté".

En una entrevista concedida en marzo a la NBC, Guthrie afirmó que se habían enviado varias notas de rescate y que creía que algunas de ellas eran falsas. También le dijo a la cadena que su familia creía que las dos notas iniciales eran auténticas.

Guthrie se ausentó del programa "Today" de la NBC durante más de dos meses mientras se llevaba a cabo la investigación. Regresó a principios de abril, mientras continuaban las búsquedas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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