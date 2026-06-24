La 23ª edición del Mundial de Fútbol se celebra por primera vez entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio.
En este calendario interactivo podrás revisar las fechas, horarios, resultados, tablas de posiciones de los grupos y las llaves de las fase eliminatoria de los 104 partidos del certamen.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Cuándo inicia el Mundial 2026 y otras preguntas sobre la primera Copa del Mundo con 48 selecciones
- "Dai Dai": Shakira presenta la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026
- "Las más caras de la historia": el astronómico precio de las entradas para la final del Mundial 2026
Compartir esta nota