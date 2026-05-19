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Mientras paseaban por la plaza de Tiananmén en Pekín el pasado septiembre, el presidente de China, Xi Jinping, y su par de Rusia, Vladimir Putin, parecían reflexionar sobre la posibilidad de que los trasplantes de órganos pudieran prolongar drásticamente la vida humana.

"Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, e incluso se puede alcanzar la inmortalidad", se escuchó decir al intérprete de Putin.

"Algunos predicen que en este siglo los humanos podrían vivir hasta 150 años", respondió el intérprete de Xi.

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Oficina de Prensa del Kremlin/Anadolu vía Getty Images) Ese momento captado por un micrófono abierto ofreció una mirada intrigante sobre la relación.

Fue una conversación apropiada para dos dirigentes fuertes, que se han descrito como mejores amigos y que, tras un total combinado de 39 años en el poder, no muestran señales de retirarse.

Este fue un inusual vistazo a lo que es una asociación bastante incomprendida.

Ese fragmento de conversación sin guion es una de las pocas ventanas hacia una relación altamente hermética.

Putin regresa a Pekín esta semana, coincidiendo con el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre Rusia y China.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Pekín la semana pasada, fue recibido con un despliegue de banquetes con vajilla dorada y una visita a un templo antiguo.

El viaje de Putin resulta mucho más discreto, con poca información divulgada de antemano.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Putin regresa a Pekín esta semana.

El portavoz del Kremlin afirmó que esperan obtener información de primera mano sobre la reunión entre Trump y Xi.

Xi presuntamente mencionó a su amigo Putin ante Trump la semana pasada, cuando ambos líderes caminaban por Zhongnanhai —donde normalmente los visitantes extranjeros son excluidos— y bromeó sobre cómo Putin había visitado antes ese santuario político.

Aunque algunos en Washington pudieron haber esperado que Trump lograra distanciar a Pekín de Moscú, tales expectativas parecen ser poco más que deseos.

China y Rusia han descrito en los últimos años sus vínculos como una "amistad sin límites". ¿En qué se basa esto? ¿Durará su relación?

China marca los tiempos

La relación es altamente desigual y cualquier acuerdo entre ambos países probablemente se establecerá a la manera china, opina Alexander Gabuev, director del centro Carnegie Russia Eurasia.

"Rusia está completamente en el bolsillo de China, y China puede dictar las condiciones", subraya.

Esta dinámica persiste en muchos ámbitos, especialmente en la economía.

China es el mayor socio comercial de Rusia, mientras que Rusia representa apenas el 4% del comercio internacional de China.

China exporta más que cualquier otro país a Rusia, y su economía es significativamente mayor que la rusa.

Años de sanciones occidentales han empujado gradualmente a Moscú a una mayor dependencia comercial de Pekín.

El gigante tecnológico Huawei, sancionado por EE.UU. y excluido de redes 5G o restringido en casi una veintena de países, ha aprovechado la ausencia de compañías occidentales para convertirse en un pilar clave de la industria de telecomunicaciones de Rusia.

Con vínculos cada vez más fracturados con Occidente, China se ha convertido en el principal punto de referencia para el conocimiento, ya sea tecnológico, científico o industrial.

EPA/Shutterstock Moscú se ha vuelto cada vez más dependiente de componentes chinos para su maquinaria de guerra.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Moscú se ha vuelto más dependiente de componentes chinos para su maquinaria de guerra.

Un informe reciente de Bloomberg halló que Rusia importaba más del 90% de su tecnología sancionada desde China, un aumento del 10% respecto al año anterior.

Rusia es muy consciente de los riesgos de este desequilibrio.

En un ensayo reciente titulado "No nos inclinamos ante nadie", Dimitri Trenin, presidente del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, dejó claro que Rusia no quiere convertirse en un estado vasallo.

"[Es] absolutamente esencial para nosotros mantener una relación de igualdad y recordar que Rusia es una gran potencia que no puede ser un socio subordinado", afirmó al hablar sobre China.

Moscú tiene pocas alternativas viables a Pekín, un comprador que ofrece una escala de demanda y un mercado esenciales para su supervivencia.

Si China redujera su comercio con Rusia, dado el deterioro de las relaciones con Occidente, complicaría significativamente los objetivos de política exterior de Moscú.

Sin embargo, la gran ventaja de Rusia —y su defensa frente a posibles presiones de Pekín— es su capacidad para mantenerse firme.

AFP vía Getty Images Putin y Xi se han descrito como mejores amigos.

Según Marcin Kaczmarski, profesor de estudios de seguridad en la Universidad de Glasgow, China es consciente de esta asimetría y evita generar reacciones negativas dentro de Rusia o entre sus élites.

"A mi juicio, la política china hacia Rusia se resume en la moderación", añade. "China no está presionando a Rusia", sostiene.

Esto se debe en parte a que sería una estrategia poco inteligente: Rusia puede ser el socio menor, pero también es un socio orgulloso.

Gabuev indica que aunque China intentara imponer condiciones a Rusia, "no es exactamente el tipo de país que las fuera a aceptar de inmediato".

El experto de Carnegie cita el ejemplo del viaje de Xi a Moscú en 2023, cuando el dirigente chino supuestamente instó a Putin a no usar armas nucleares en Ucrania.

Pocos días después, Rusia anunció que desplegaría armas nucleares en Bielorrusia, un movimiento que algunos interpretaron como una señal de resistencia a presiones externas y de recordatorio al mundo de su independencia.

La guerra de desgaste de Rusia en Ucrania puede suponer una carga en muchos sentidos, pero también en un activo para Pekín al evaluar una posible invasión de Taiwán.

"Rusia aporta mucho en términos de tecnologías militares, como equipos especializados que aún puede vender, y también sirve para probar equipamiento o componentes chinos", explica Gabuev.

Rusia también posee vastos recursos energéticos estratégicamente importantes para China.

En una conferencia de prensa en mayo, Putin afirmó que ambos países están muy cerca de dar "un paso muy significativo en la cooperación en petróleo y gas".

Bloomberg vía Getty Images Rusia es un gran exportador de petróleo.

Puede que el mandatario ruso haya querido referirse al gasoducto Poder de Siberia 2, para el cual Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China supuestamente firmaron un acuerdo preliminar tras años de negociaciones estancadas.

El gasoducto supondrá un cambio significativo si se construye, al transportar 50.000 millones de metros cúbicos de gas ruso a China a través de Mongolia.

Y para China, mientras continúa la crisis en el estrecho de Ormuz, su apuesta por la energía rusa parece estar dando resultados.

No se trata solo de precios, sino de garantizar la seguridad energética interna en un mundo cada vez más inestable.

Socios, no aliados

Cada vez que China y Rusia parecen divergir, una verdad simple en el corazón de su relación queda clara: ninguno debe seguir al otro, porque no existe una alianza formal.

Bobo Lo, exsubjefe de misión de la embajada australiana en Moscú, señala que esta flexibilidad estratégica —y no la rigidez de una alianza militar— da solidez a la relación.

"No es una alianza, sino una asociación estratégica flexible", explica; una que ha resistido pese a reiteradas predicciones de colapso.

Analistas occidentales han tendido a describir la relación de dos maneras: como un "eje de autoritarismo" unido en gran medida por su deseo de vencer a Occidente, o como una fraternidad frágil que constantemente está en la cornisa del colapso.

Ninguna refleja completamente cómo esto se ha convertido en una relación que se ha vuelto esencial y crecientemente difícil de reemplazar entre dos países vecinos que, a pesar de sus asimetrías y diferencias, comparten intereses vitales.

Bobo Lo sostiene que aun si mejoraran sus vínculos con Occidente, ambos países tienen razones suficientes para llevarse bien.

Bloomberg vía Getty Images Rusia y China comparten una frontera de 4.300 kilómetros.

Por sobre todas las cosas está su larga frontera, de 4.300 kilómetros, que en el pasado fue fuente de inseguridad.

También están sus economías complementarias: Rusia como exportador de petróleo, gas y otras materias primas, y la economía industrial china que provee un vasto mercado para ellas.

Además, no se puede ignorar su compartida oposición a un orden mundial liderado por EE.UU.

A diferencia de países occidentales, que imponen sanciones basadas en valores en los que difieren como los derechos humanos, Rusia y China no juzgan las acciones del otro.

Las acusaciones recurrentes de abusos en Xinjiang —negadas por China— o la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny han aumentado la cautela en algunas naciones de Occidente al relacionarse con estos países, pero Moscú y Pekín ignoran estos asuntos.

"No se critican mutuamente por Xinjiang, el envenenamiento del ruso Navalny y demás", afirma Gabuev. "Y coinciden en muchos temas de gobiernos locales en la ONU (…) Eso crea una relación orgánica y simbiótica".

Getty Images Años de sanciones occidentales han empujado gradualmente a Moscú a profundizar su vinculación comercial con Pekín.

También existe una tradición prolongada de mejora en las relaciones entre ambos países, agrega.

"Esa tendencia hacia una relación más pragmática (…) se remonta a Andropov, Chernenko, Gorbachov, Yeltsin", señala. "Y creo que los chinos también han sido de la misma forma."

En cuanto a si el romance perdurará, un analista chino, que pidió anonimato, reconoció que la presentación pública de la relación China-Rusia como un dúo inseparable por parte de ambos países es en parte performática, con el objetivo de proyectar unidad y estabilidad.

En realidad, es una herramienta política útil para suavizar diferencias de intereses ocasionales.

Aunque ambos gobiernos se oponen a lo que consideran una "hegemonía occidental", sus enfoques pueden diferir.

Rusia, sugiere el analista, quiere construir un orden que sortee por completo a EE.UU., pero China se mantiene más cautelosa y pragmática.

A menudo se considera que Pekín evita tomar decisiones precipitadas y que prioriza la paciencia y los avances graduales para asegurar resultados a largo plazo.

El analista señala la reacción de China a las acciones de EE.UU. en Irán; dice que Pekín fue comedido en su respuesta y que no canceló sus preparativos para la visita de Trump.

"Esto muestra claramente la disposición de Pekín a no provocar ni cerrar puertas", añade.

China, asegura, aún quiere mantener abiertos los canales con Washington y evitar provocaciones innecesarias, un enfoque marcadamente diferente al de Rusia.

El lado humano

La asociación suele analizarse bajo el lente geopolítico y de seguridad, pero otro factor clave es la profundidad de los vínculos entre la gente de ambas sociedades.

Desde las más altas esferas, Putin y Xi han intentado proyectar una amistad sin igual entre ambos.

Este es el 25º viaje de Putin a China, y es probable que los funcionarios rusos interactúen más con sus homólogos chinos que con los de otros países.

A pesar de la camaradería existente en los niveles políticos más elevados, Charles Parton —exdiplomático británico en China— se muestra escéptico respecto a la afinidad cultural natural entre los ciudadanos chinos y rusos de a pie.

"¿Acaso quieren los chinos estudiar en Moscú, establecerse allí y comprar apartamentos en la capital rusa? No", asegura.

Él considera que, de tener la opción, los rusos preferirían invertir en Occidente —y adquirir viviendas en París, Londres o Chipre— antes que, por ejemplo, en Pekín.

Servicio de Noticias de China/VCG vía Getty Images China y Rusia han descrito sus vínculos como una "amistad sin límites".

No todos concuerdan.

Gabuev argumenta que el contacto directo entre las personas está creciendo rápidamente, impulsado en parte por las sanciones occidentales y las políticas de visados ​​europeas más estrictas, que están empujando a los rusos hacia China.

Para los rusos, viajar a China se ha vuelto mucho más sencillo.

Está vigente un régimen mutuo de exención de visados ​​y es posible tomar cualquiera de los diversos vuelos diarios que parten de Moscú hacia las principales ciudades chinas y llegar en cuestión de horas.

Cada vez más rusos utilizan teléfonos de fabricación china y conducen autos chinos, una tendencia que se ha acentuado a raíz de las sanciones occidentales impuestas a Moscú.

"Así pues, la interconectividad, los viajes sin visado y la facilidad tanto para realizar pagos como para orientarse hacen que China se sienta mucho más cercana de lo que solía ser", afirma Gabuev.

"Además, todos los programas de intercambio, las becas y los proyectos conjuntos de investigación contribuyen a estrechar los lazos entre ambas sociedades", continúa diciendo.

Sputnik/ Kremlin/ PA/Shutterstock Los vínculos entre ambos países son profundos.

Mientras que el creciente desequilibrio en la relación entre Moscú y Pekín representa una debilidad a largo plazo, las predicciones de colapso parecen lejanas, al menos en el corto plazo.

A pesar de las diferencias entre ambos, Lo señala: "La asociación sino-rusa sigue siendo resiliente. Ambas partes reconocen que es demasiado importante como para fracasar, especialmente porque no existen alternativas viables a la cooperación continua".

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