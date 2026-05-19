Lluis GENE / AFP via Getty Images Jonathan Andic siendo detenido por la policía catalana.

El caso parece sacado de un guion televisivo: un imperio internacional de la moda, un fundador hecho a sí mismo, una relación aparentemente conflictiva con su hijo y un trágico accidente en la montaña.

La muerte de Isak Andic, el fundador de la cadena internacional de moda Mango, al caer por la ladera de una montaña en Barcelona en diciembre de 2024, ha estado rodeada de incógnitas desde el principio.

La detención este martes de su primogénito, Jonathan Andic, acusado de un delitio de homicidio por la muerte de su padre, da un nuevo giro al caso.

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Tras más de un año de investigaciones, los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) detuvieron al hijo, el único que acompañaba a Isak Andic en la fatídica mañana en la que cayó por un precipicio de más de 100 metros en la montaña de Montserrat.

La jueza que investiga el caso decretó prisión provisional para Andic, eludible bajo fianza de US$1,16 millones. Tras pagar esa cantidad, el hijo del empresario ha quedado en libertad, aunque se le ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir de España y deberá comparecer semanalmante en el juzgado.

La familia ha señalado que la colaboración de Jonathan Andic "ha sido y será máxima", y se ha mostrado convencida de su inocencia. Las diligencias del caso permanecen bajo secreto de sumario.

Jonathan Andic, nacido en 1981, es el mayor de los tres hijos del empresario. Llegó a dirigir la multinacional de 2014 a 2018, hasta que su padre lo relevó después de que la empresa sufriera pérdidas millonarias.

Desde entonces, el ahora detenido era vicepresidente de la empresa y dirigía Mango Man, la línea de moda de hombre de la compañía.

La exclusión del primogénito de la cúpula de la empresa habría despertado cierto resentimiento hacia su padre, según afirman fuentes cercanas a medios españoles como El País.

Tras la muerte de Isak Andic, esa supuesta mala relación entre padre e hijo ha sido objeto de especulación en la prensa, aunque la familia ha negado que hubiera un enfrentamiento entre ambos.

Julien M. Hekimian/Getty Images El fallecido fundador de Mango, Isak Andic, y la modelo Kate Moss, que fue imagen de la marca, en 2011.

Sin embargo, las contradicciones en las dos declaraciones que presentó Jonathan Andic como testigo sobre, por ejemplo, dónde se encontraba cuando su padre se precipitó al vacío, dónde aparcó su vehículo o si había tomado fotos de la excursión o no, hicieron sospechar a la policía, que quiso indagar de forma más profunda en la relación entre padre e hijo.

Esas sospechas crecieron tras la declaración en sede judicial de quien fue la pareja de Isak Andic durante los últimos seis años de su vida, la golfista Estefanía Knuth.

Ella aseguró que padre e hijo tenían "fuertes disputas", especialmente desde que el fundador de Mango apartó a su hijo de la dirección de la empresa.

Estas declaraciones y los desacuerdos sobre la herencia de Andic, considerado por la revista de negocios Forbes como la quinta mayor fortuna de España, enfrentaron a la pareja con Jonathan y sus hermanas, Judith y Sarah.

Una fortuna de US$4.500 millones

Isak Andic era el hombre más rico de Cataluña. Con una fortuna neta estimada en US$4.500 millones, la historia del fundador de Mango era la misma estampa del emprendedor de éxito que se hizo a sí mismo.

Nacido en Estambul, Turquía, en 1953, en el seno de una familia judía sefardí, Andic emigró a España con su familia cuando tenía 14 años.

Su carrera en el mundo de la moda comenzó en los mercadillos de Barcelona, vendiendo camisas bordadas que traía de Turquía. Su olfato para los negocios dio sus frutos y de ahí pasó a abrir su primera tienda Mango en el Paseo de Gracia de la capital catalana en 1984.

La marca se expandió rápidamente por toda España, donde en solo ocho años consiguió abrir 100 tiendas, y dio el salto al extranjero. A lo largo de las últimas décadas, Mango acabó convirtiéndose en el gigante de la moda que es hoy, con más de 2.900 tiendas en 120 países y 16.400 empleados en su plantilla, según su página web.

En el momento de su muerte, con 71 años, Isak Andic ejercía de presidente no ejecutivo de la compañía.

La empresa, de la que él ostentaba el 95% de las acciones, pasó a manos de sus hijos, que en 2025 se repartieron un dividendo de US$239 millones, según el diario El Confidencial.

Miquel Benitez/Getty Images Jonathan Andic ha estado vinculado a la línea de moda masculina de Mando desde su creación.

Las sospechas

Las sospechas que despertaron en la policía las declaraciones contradictorias de Jonathan Andic en los diferentes interrogatorios como testigo, el hecho de que él estuviera solo con su padre cuando este se despeñó por el precipicio y las declaraciones de Estefanía Knuth centraron la investigación en el primogénito.

La jueza ante la cual compareció él este martes había archivado provisionalmente la causa abierta tras la muerte de Isak Andic en enero de 2025.

Sin embargo, volvió a abrirla meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima, así como del ahora detenido, quienes fueron interrogados como testigos por el juez instructor, según recoge la Agencia EFE.

Con las sospechas centradas en el hijo mayor, la policía solicitó en septiembre de 2025 a Jonathan Andic su teléfono móvil para analizarlo, y él lo entregó de forma voluntaria.

La policía ha estado desde entonces estudiando las llamadas y mensajes del hijo, así como trabajando para restaurar datos que habían sido borrados del celular con anterioridad en busca de indicios, que finalmente han desembocado en su detención.

Según el diario La Vanguardia, la investigación detectó diferencias entre el relato ofrecido por Jonathan Andic y la información obtenida a través del posicionamiento de los teléfonos analizados.

El mismo medio señala que los registros del dispositivo recuperado junto al cuerpo de Isak Andic y del terminal de su hijo mostraban movimientos que no coincidían con la ruta descrita durante sus declaraciones.

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