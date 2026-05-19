Instagram/University of Genoa/Albatros Top Boat Entre los cinco fallecidos estaban Giorgia Sommacal (izq.), su madre Monica Montefalcone (C) y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

Los cuerpos de dos italianos que se ahogaron en un accidente de buceo en las Maldivas la semana pasada han sido recuperados y llevados a la superficie, según han informado a la BBC funcionarios locales.

"Fueron extraídos de la tercera cámara de la cueva submarina por buzos especialistas procedentes de Finlandia, tras una operación de dos horas", declaró a la BBC Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de las Maldivas.

Los dos cuerpos fueron trasladados a la capital, Malé, para su identificación.

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Dos cuerpos permanecen aún en el interior de la cueva submarina.

El primer cuerpo, el de un buzo italiano que formaba parte del grupo, fue recuperado poco después del accidente ocurrido el jueves cerca del atolón Vaavu.

Posteriormente, el sábado, un buzo de rescate maldivo falleció durante las labores de búsqueda de los cuerpos.

Los cuerpos de los 5 ciudadanos italianos fueron encontrados dentro de una cueva de 60 metros de profundidad por un equipo conjunto de buzos finlandeses y maldivos altamente cualificados, según las autoridades locales.

El de la semana pasada es el peor accidente de buceo registrado en esta pequeña nación del océano Índico, un popular destino turístico por su cadena de islas de coral.

Reuters Miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas preparándose el pasado sábado para llevar a cabo una operación de búsqueda de los submarinistas fallecidos.

Equipo de investigación

Cuatro de los buceadores italianos formaban parte de un equipo de la Universidad de Génova: la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal y los investigadores Muriel Oddenino y Federico Gualtieri.

La quinta víctima italiana fue el director de operaciones del barco e instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El buzo de rescate maldivo que murió mientras buscaba sus cuerpos fue identificado como el sargento mayor Mohamed Mahdhee.

El portavoz del gobierno maldivo afirmó que el grupo contaba con permiso para su misión de investigación destinada al estudio de los corales, incluidas las inmersiones profundas, pero añadió que en su propuesta no se hacía mención alguna a la cueva.

En una entrevista concedida al periódico italiano Corriere della Serra, Shareef confirmó que el equipo de la profesora Montefalcone disponía de un permiso para su labor científica, válido hasta el domingo, que les permitía descender hasta los 50 metros.

La entrada de la cueva se encuentra a 47 metros bajo la superficie.

El permiso abarcaba varios atolones, incluido Vaavu, y el barco de buceo designado era el Duke of York.

Sin embargo, solo tres de los fallecidos figuraban como investigadores. Ni la hija de la profesora, Giorgia Sommacal, ni el instructor del grupo, Gianluca Benedetti, aparecían mencionados.

Condiciones meteorológicas adversas

Según informaron medios locales, los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana.

La tripulación de la embarcación de buceo en la que viajaban los reportó como desaparecidos cuando no regresaron a la superficie más tarde.

La policía señaló que el clima era adverso en la zona, ubicada a unos 100 km al sur de la capital, Malé, por lo que se emitió una advertencia amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.

Las causas del accidente aún están por confirmarse, pero el instructor de buceo Maurizio Uras sugirió que la "toxicidad por oxígeno" podría haber sido un factor contribuyente.

"Es un fenómeno que puede ocurrir cuando se bucea a gran profundidad", declaró a la agencia de noticias italiana Agi. "Si la mezcla de oxígeno es inadecuada, este puede volverse tóxico a ciertas profundidades".

"Las condiciones meteorológicas son también un factor importante, y debemos tener en cuenta que el océano Índico no es el Mediterráneo, el cual es relativamente tranquilo", agregó, señalando que en el Índico "hay fuertes corrientes que, imagino, pueden arrastrar de un lado a otro. Un peligro real".

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, viajó el sábado al atolón de Vaavu para observar las operaciones de búsqueda.

"Ocho buzos de rescate se sumergieron hoy. Al salir a la superficie, se percataron de que Mahdhee no había emergido", declaró ese día a la BBC Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno maldivo.

Los demás buzos volvieron a sumergirse de inmediato y descubrieron que Mahdhee se había desmayado.

El sargento fue trasladado al hospital en estado crítico y posteriormente sucumbió a sus heridas, según informó un portavoz del gobierno a la BBC el sábado.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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