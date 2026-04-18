AFP PHOTO / ROCCO FAZZARI Un dibujo de la presentación ante el tribunal del militar australiano retirado Ben Roberts-Smith.

Advertencia: Esta historia tiene contenido perturbador.

Conectado por videoconferencia desde una pequeña sala de un tribunal de Sídney, Ben Roberts-Smith permaneció en silencio durante su primera comparecencia por crímenes de guerra, celebrada este viernes.

El militar australiano vivo más condecorado fue acusado a principios de este mes de cinco cargos de asesinato, presuntamente cometidos mientras el excabo del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés) estaba desplegado en Afganistán en nombre de Australia.

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Nuevos documentos judiciales, a los que tuvo acceso la BBC, revelan con detalle las acusaciones de que el hombre de 47 años asesinó a un detenido afgano discapacitado, arrojó a un prisionero esposado por un acantilado, ordenó a soldados novatos ejecutar a otros en un rito de iniciación llamado "blooding" (sangrado) y colocó objetos en las presuntas víctimas para encubrir su crímenes.

Roberts-Smith niega rotundamente las acusaciones, que, según su abogado, constituyen un "terreno legal inexplorado" para Australia, un país que nunca ha celebrado un juicio por crímenes de guerra contra uno de sus ciudadanos.

¿Cuáles son, entonces, las acusaciones y qué sucederá ahora?

Complejo 'Whiskey 108′ – 12 de abril de 2009

Roberts-Smith se unió a las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF, por sus siglas en inglés) con tan solo 18 años y realizó dos misiones en Timor Oriental antes de incorporarse al SAS en 2003.

Cuando fue enviado al complejo conocido como "Whiskey 108" el 12 de abril de 2009, ya contaba con más de una década de servicio y una Medalla al Valor.

Las tropas australianas combatían a insurgentes talibanes en la zona cercana a Tarin Kowt, en el centro de Afganistán, y el equipo del SAS al que pertenecía Roberts-Smith fue llamado para despejar la zona tras un ataque aéreo, según consta en los documentos judiciales.

Descubrieron un túnel del que sacaron y esposaron a dos hombres, identificados por la fiscalía como padre e hijo, Mohammad Essa y Ahmadullah.

Según los documentos judiciales, Ahmadullah, quien llevaba una prótesis en la pierna, fue presuntamente sacado por Roberts-Smith del recinto, arrojado al suelo y acribillado a tiros con una ametralladora.

"Varios miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas, incluidos los que formaban un cordón de seguridad fuera del recinto, presenciaron la acción", continúan los papeles.

The Age/Getty Images Las fuerzas australianas participaron en la guerra contra los talibanes en Afganistán.

De vuelta dentro del recinto, Roberts-Smith centró su atención en Essa, prosigue la declaración de la fiscalía.

Agarrando a un agente conocido como "El Novato" —identificado como Persona Cuatro en los documentos judiciales—, Roberts-Smith tomó prestado un silenciador de otro hombre antes de obligar al detenido a arrodillarse.

"Dispárale a ese…(un improperio)", alegan los documentos judiciales que le dijo a Persona Cuatro, quien entendió que era una orden y obedeció.

Según los documentos que figuran en el expediente, al concluir la misión, tanto Roberts-Smith como su jefe de patrulla afirmaron haber "iniciado al novato".

Aldea de Darwan – 11 de septiembre de 2012

A finales de agosto de 2012, un soldado del Ejército Nacional Afgano que trabajaba con militares australianos los atacó, matando a tres e hiriendo a otros dos, lo que desencadenó una intensa búsqueda.

La localización del sargento Hekmatullah se convirtió en la máxima prioridad de las fuerzas australianas.

Roberts-Smith, quien el año anterior había recibido la Cruz Victoria, la máxima condecoración militar de la Commonwealth (Mancomunidad Británica), salió en su búsqueda a la aldea de Darwan dos semanas después.

El 11 de septiembre, su equipo llegó en helicóptero y registró varios recintos cerca del lecho seco de un arroyo, capturando a tres detenidos, según los documentos judiciales. Uno de ellos era un hombre llamado Ali Jan.

De acuerdo con los fiscales, Roberts-Smith sometió a los prisioneros a un "interrogatorio táctico", lo que implicó que les propinara puñetazos y agrediera físicamente a los hombres, que estaban esposados.

Después Roberts-Smith empujó Ali Jan, a quien un compañero —al que se le ha asignado el seudónimo de "Persona Once"— había llevado hasta el borde de un acantilado.

Getty Images En 2018, Roberts-Smith presentó una demanda por difamación, después de que comenzara a circular parte de una investigación del ejército que lo señalaba de crímenes de guerra, pero la perdió.

"Mientras (Ali Jan) seguía esposado e inmovilizado, Roberts-Smith lo pateó, provocando su caída desde una altura aproximada de 10 metros y causándole lesiones, incluyendo la pérdida de dientes", afirman los documentos judiciales, añadiendo que la Persona Cuatro y los aldeanos locales declararon haber presenciado la caída.

Roberts-Smith y la Persona Once descendieron entonces por la pendiente hasta donde yacía Ali Jan, herido y aún esposado.

La Persona Cuatro declaró ante la fiscalía que vio a Roberts-Smith y a la Persona Once —ambos armados con rifles— conversar brevemente.

Mientras la Persona Cuatro estaba de espalda se oyeron varios disparos, y al voltear, la Persona Once tenía un rifle al hombro. La fiscalía alega que la Persona Once disparó a Ali Jan.

Los documentos judiciales afirman que una radio portátil —que Roberts-Smith había sustraído del cuerpo de un hombre al que había asesinado anteriormente— fue colocada cerca de Ali Jan y fotografiada para corroborar el asesinato.

Durante un juicio por difamación anterior, Roberts-Smith negó que se hubiera detenido a ningún hombre o que existiera el acantilado.

Wendell Teodoro/Getty Images Las denuncias contra Roberts-Smith han sacudido a la sociedad australiana, porque el uniformado era considerado un héroe.

Syahchow – 20 de octubre de 2012

El 20 de octubre de 2012, Roberts-Smith, entonces comandante de patrulla, fue enviado a la aldea de Syahchow para buscar a un insurgente apodado "Objetivo Pino".

Los informes de esa misión indican que dos personas murieron durante un enfrentamiento en un recinto. Otras dos murieron poco después, a causa de disparos y una granada lanzada a un maizal donde los presuntos combatientes se habrían refugiado y se negaban a rendirse.

La fiscalía alega que esto es una ficción. Un soldado raso, identificado como Persona 66, afirma que los dos hombres en el campo eran detenidos y fueron asesinados por orden de Roberts-Smith.

La Persona 66 declaró que ambos fueron detenidos en el recinto y luego interrogados por Roberts-Smith, quien golpeó a uno de ellos en el estómago.

En los documentos judiciales se lee que los dos hombres fueron alineados posteriormente al final del maizal.

Un soldado de alto rango mató a tiros a un hombre, antes de que Roberts-Smith supuestamente le quitara las esposas y la venda de los ojos al segundo y ordenara al Soldado 66 que hiciera lo mismo.

De acuerdo con la fiscalía, el hombre había sido empujado al suelo con las manos en alto, cubriéndole el rostro. El Soldado 66, quien se encontraba en su primera misión operativa, se detuvo un instante y luego le disparó dos o tres veces en el pecho, según consta en los papeles.

Posteriormente, observó cómo Roberts-Smith lanzaba una granada hacia los fallecidos, un acto descrito por los investigadores como un intento de respaldar la falsa afirmación de que habían muerto durante un combate legítimo.

Los patólogos forenses identificaron marcas compatibles con ligaduras en las fotografías de al menos uno de los hombres. También se encontraron marcas lineales menos visibles en el otro.

Getty Images El caso de Roberts-Smith ha supuesto un duro golpe para el ejército austrialiano, porque el soldado retirado era el más condecorado en vida.

El juicio está a años de distancia

Roberts-Smith se retiró del servicio activo a finales de 2012 y abandonó formalmente el ejército australiano en 2015, poco después de recibir una mención honorífica por Servicio Distinguido.

Aproximadamente un año después, altos mandos militares iniciaron una investigación sobre rumores de crímenes de guerra cometidos en Afganistán, y comenzaron a circular informes en los medios de comunicación que detallaban las acusaciones.

En 2018, Roberts-Smith fue identificado como el presunto autor de varios incidentes, algo que negó rotundamente y por lo que interpuso una demanda histórica por difamación. Perdió el caso.

En su declaración jurada durante el juicio civil, cuyas transcripciones se incluyeron en los documentos presentados en el caso penal, Roberts-Smith negó haber infringido las leyes de la guerra, amparadas por la Convención de Ginebra.

También afirmó que sabía que matar a una "persona bajo control" —o detenido— jamás sería permisible, y negó haber utilizado "objetos ocultos" —término técnico para describir elementos como una radio o un arma colocados en el lugar de enfrentamientos letales— para justificarlos.

"Roberts-Smith ejerció su derecho a no añadir, modificar ni comentar su declaración jurada anterior", según consta en los registros judiciales.

Sin embargo, la fiscalía ha presentado otras pruebas que pretende utilizar en el juicio.

Los documentos judiciales concluyen que existen "elementos comunes" en los presuntos asesinatos: todas las presuntas víctimas estaban esposadas, detenidas durante un tiempo e interrogadas antes de su ejecución, y todas fueron asesinadas en una situación en la que las Fuerzas de Defensa Australianas tenían el control y no había enfrentamientos activos con fuerzas enemigas.

Además, hay al menos un testimonio directo o de un testigo presencial de cada uno de los presuntos asesinatos. Los documentos judiciales revelan que la lista incluye a tres testigos que declaran haber participado en la ejecución de uno o más detenidos, ya sea por orden o con la complicidad de Roberts-Smith, quien era su superior.

El equipo legal de Roberts-Smith aún no ha respondido a las acusaciones detalladas que figuran en los documentos, y el veterano se ha declarado culpable o inocente. El juicio aún está lejos de celebrarse.

Al concederle a Roberts-Smith una fianza estricta y condicional el viernes, el juez Greg Grogin afirmó que no pasarían "semanas ni meses, sino años, posiblemente años y años" antes de que Roberts-Smith compareciera ante el tribunal.

BBC

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