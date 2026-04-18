Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images Irán ha dado marcha atrás y ha anunciado que cierra otra vez el estrecho de Ormuz.

La tensión en Medio Oriente vuelve a elevarse.

Menos de 24 horas después de anunciar la reapertura del estrecho de Ormuz, Irán ha informado que ha vuelto a cerrar la ruta por donde transita alrededor del 20% del crudo que consume el mundo.

"El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas", anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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Teherán ha dicho que su decisión responde al bloqueo que Estados Unidos mantiene en la zona y al cual ha calificado como un acto de "piratería".

Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, saludó la decisión iraní de reabrir el tráfico por el estrecho advirtió que el bloqueo naval que su país ha impuesto a los buques vinculados a Irán "seguirá plenamente vigente" hasta que su negociación con Teherán "esté completada al 100%".

La respuesta del régimen de los ayatolás no se ha hecho esperar.

"Hasta que EE.UU. restablezca la plena libertad de navegación para los buques de origen iraní hacia un destino y de regreso a Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en su estado anterior", agregó el coronel Zolfagari.

La noticia aumenta la confusión sobre la situación de esta ruta clave para el comercio global y también sobre el estado de las conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto que estalló a finales de febrero.

En las últimas horas, Trump, había asegurado tener "buenas noticias" y dio a entender que las conversaciones que miembros de su administración mantendrían con autoridades iraníes el fin de semana iban por buen camino.

El anuncio el viernes de la reapertura de Ormuz provocó de inmediato una fuerte baja en los precios del petróleo, un moderado descenso del dólar y subidas en las bolsas.

No obstante, de mantenerse este nuevo cierre seguramente esta tendencia se revertirá una vez que los mercados reabran el lunes.

AFP via Getty Images Numerosos buques que se disponían a cruzar el estrecho han cambiado de curso, según revelan imágenes satelitales.

Una ruta estratégica

El anuncio de Teherán provocó que numerosos barcos —entre ellos varios que transportaban combustibles— comenzaran a cambiar de rumbo en la zona del estrecho, según constató la BBC a través de sitios especializados en tráfico marítimo como MarineTraffic.

Ormuz es una ruta marítima por donde se transporta aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Su geografía -es un canal estrecho e intrincado- ha permitido a Irán utilizarlo como herramienta de presión a lo largo de este conflicto, impidiendo selectivamente el paso de embarcaciones y provocando con ello fuertes subidas en los precios del petróleo.

Delimitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), este corredor -que tiene solo unos 50 km de ancho en su entrada y salida, y cerca de 33 km en su punto más estrecho- conecta el Golfo con el mar Arábigo.

Ormuz posee la profundidad suficiente para permitir el paso de los mayores superpetroleros del mundo y es utilizado tanto por los principales productores de petróleo y GNL de Medio Oriente como por sus clientes.

En 2025 pasaron cada día por el estrecho de Ormuz unos 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados, según estimaciones de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).

Esto representa un volumen de comercio energético de casi US$600.000 millones al año.

El petróleo proviene no solo de Irán sino también de otros Estados del Golfo, tales como Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los EAU.

AFP via Getty Images El estrecho de Ormuz es crucial para la economía mundial, pues por él pasa el 20% del crudo que se consume en el planeta.

Líbano da mejores noticias

Pero mientras la confusión reina en relación a Ormuz, en Líbano el alto al fuego anunciado por Washington parece estarse respetando aunque no sin incidentes.

Los medios estatales libaneses han informado de que un ataque israelí contra una motocicleta en el sur del país dejó un muerto, reportó Nick Beake, corresponsal de la BBC en Jerusalén.

Según los términos de la tregua anunciada por EE.UU., Israel no debe llevar a cabo acciones militares ofensivas, pero conserva el derecho a responder "en cualquier momento" contra "ataques planeados, inminentes o en curso".

BBC

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