Reuters Nicole Minetti está en el centro de una nueva controversia en Italia con repercusiones en Uruguay.

Esta historia que sacude al poder en Italia y llega hasta Sudamérica tiene varios protagonistas: una exvedete de TV condenada por incitar a la prostitución, un niño adoptado por ella en Uruguay y un presidente que la indultó discretamente.

También hay una mujer uruguaya que es la madre biológica del menor y está desaparecida desde febrero. Y un italiano con inversiones millonarias en el país sudamericano que es pareja de la madre adoptiva.

Pero, sobre todo, abundan las preguntas que aún deben responder las autoridades de ambos países, incluso sobre hechos oscuros como la muerte de una abogada.

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La exvedete es la italiana Nicole Minetti, una higienista dental condenada en su país por facilitar prostitutas para fiestas del exprimer ministro Silvio Berlusconi hace unos 15 años, cuando era consejera regional en Lombardía por el partido de este.

Minetti fue condenada además por malversación de fondos públicos. Sus penas sumaban tres años y once meses de prisión, a sustituirse por servicios comunitarios.

Sin embargo, el presidente italiano, Sergio Mattarella, concedió el 18 de febrero un indulto a Minetti que recién se conoció públicamente en abril.

Entonces aparece la figura del niño: Minetti pidió el perdón por motivos humanitarios, con el argumento de que precisa cuidar del menor con problemas de salud que adoptaron con su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani.

Y comienzan a surgir las dudas: ¿la clemencia se apoyó en mentiras? ¿Qué pasó con la madre biológica del niño? ¿Cómo logró la pareja italiana adoptar al menor en Uruguay?

Un perdón bajo la lupa

La idea de que el indulto presidencial a Minetti pudo haberse tramitado con datos falsos nace de una investigación del periódico italiano Il Fatto Quotidiano.

Ese medio señaló que, aunque la solicitud de perdón describía al niño como "abandonado al nacer" y carente de vínculos familiares, los padres biológicos del menor estaban vivos e identificados.

También cuestionó si Minetti, de 41 años, estaba impedida de cumplir su pena porque debe acompañar al niño en una atención médica permanente que incluiría viajes al exterior.

Alessandro Levati/Getty Images El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha pedido revisar la información sobre el indulto a Minetti que él mismo firmó.

La información de prensa llevó la semana pasada al presidente Mattarella a solicitar "con urgencia" aclaraciones al ministerio de Justicia, donde se procesó el pedido de indulto.

Minetti negó mediante sus abogados cualquier irregularidad, mientras que la oposición al gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni pedía la renuncia del ministro de Justicia, Carlo Nordio, y la fiscalía de Milán anunciaba una investigación con ayuda de la Interpol.

La organización policial internacional busca, por ejemplo, conocer en Uruguay el camino que siguieron Cipriani y Minetti para adoptar al niño.

El proceso de adopción también comenzó a ser objeto de una investigación administrativa en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) para establecer si se cumplieron las normas establecidas.

"Se está investigando"

Según documentos a los que accedió BBC Mundo, el menor nació en diciembre de 2017 en un hospital público del departamento uruguayo de Maldonado con una anomalía en la columna vertebral.

El contexto familiar incluía antecedentes penales de los progenitores y llevó a profesionales de salud a advertir sobre una "exposición a diferentes riesgos" del bebé, que poco después pasó a la protección del Inau.

La madre biológica, María de los Ángeles González, desapareció en circunstancias desconocidas el 17 de febrero de este año, según el ministerio uruguayo del Interior. Es decir, un día antes del indulto a Minetti en Italia.

"Se está investigando la desaparición de esta persona", dice el departamento de comunicación de la fiscalía uruguaya.

Ministerio del Interior de Uruguay María de los Ángeles González, la madre biológica del niño adoptado por Minetti, está desaparecida desde febrero.

En una entrevista con el diario italiano Corriere Della Sera publicada esta semana, Cipriani afirma que con Minetti sabían de la madre biológica del niño y la describe como alguien que "nunca estuvo presente: es una pobre mujer acusada de asesinato y narcotráfico, que se dedicaba a la prostitución".

Además, sostiene que el menor precisa de alguien que esté con él todo el tiempo, afirma que Minetti se encuentra destrozada por el escándalo y define el indulto como "un acto de amor del presidente Mattarella".

Cipriani encabeza un grupo empresarial con inversiones en hoteles, restaurantes y bares en distintos países, incluido Uruguay, donde construye un complejo de lujo con torres residenciales en el exclusivo balneario de Punta del Este (Maldonado).

Su nombre figura en correos electrónicos de los archivos de Jeffrey Epstein, el famoso financista estadounidense conocido por sus delitos sexuales incluso contra menores de edad, pero Cipriani niega que ambos hayan sido socios.

Que aparezca en los correo, no significa que haya cometido alguna irregularidad.

Un proceso excepcional

Una sentencia judicial en febrero de 2023 en Uruguay declaró la separación definitiva del niño de su familia de origen, retiró la patria potestad de sus padres biológicos y otorgó su adopción plena a Cipriani y Minetti.

Fue el final de un proceso excepcional, en el que se acortaron plazos sin seguir el orden de prelación del registro de adoptantes, en función de una ley que lo permite cuando el menor tiene dificultades especiales.

El fallo de la jueza Grecia Gonzálvez indica que los padres biológicos "han abandonado al niño, no han procurado su localización, no se presentaron en INAU para saber de él".

Señala además que Minetti y Cipriani desarrollaron un vínculo afectivo con el menor cuando comenzaron a ir como "voluntarios" al Inau y a recibir a niños a cargo del Instituto para actividades recreativas en su casa en Uruguay, una chacra en Maldonado.

AFP via Getty Images El empresario italiano Giuseppe Cipriani, pareja de Minetti, tiene inversiones millonarias en Uruguay.

En marzo de 2020 —menos de un año después de la condena definitiva de Minetti por el caso de prostitución en Italia — la pareja presentó la solicitud de adopción del menor, que pasaría a vivir con ellos nueve meses más tarde.

La sentencia de adopción carece de referencias a las condenas de Minetti, aunque Cipriani asegura que les contaron "todo" a los jueces y al Inau.

La investigación abierta en el Instituto busca determinar cómo avanzó el proceso de adopción pese a los antecedentes de Minetti.

El fallo judicial sí recoge referencias de testigos y profesionales que afirman que el niño pasó a reconocer a los italianos como sus padres y tuvo cambios positivos con ellos.

También señala que le coordinaron viajes al exterior para tratar sus problemas de salud, antes de la pérdida de la patria potestad por parte de sus progenitores.

Tras la decisión de la jueza, el niño pasó a vivir en Milán con sus padres adoptivos.

Ante una solicitud de BBC Mundo, un abogado vinculado a Cipriani en Uruguay dijo que evitarían formular comentarios.

"La pobre abogada"

La sentencia sobre la adopción del menor sugiere que ninguna otra familia se interesó por él durante sus primeros años de vida, en parte por sus problemas de salud.

Pero, tras destaparse el caso la semana pasada, una pareja uruguaya dijo en la TV local que había iniciado antes que los italianos el trámite de adopción del niño, quien llegó a convivir parcialmente en su hogar.

Según su relato, en cierto momento el Inau interrumpió el vínculo y luego les informó por teléfono que el niño había sido adoptado por una familia extranjera.

Ahora, la investigación en el Instituto busca determinar también por qué la pareja uruguaya quedó fuera del proceso adoptivo.

Bloomberg via Getty Images Cipriani desarrolla un complejo de casino y residencias de lujo en el balneario uruguayo de Punta del Este, reconstruyendo el icónico hotel San Rafael.

Por otro lado, la abogada designada por el Estado uruguayo como defensora de oficio del niño en el proceso de adopción, Mercedes Nieto, y su esposo aparecieron muertos carbonizados en junio de 2024.

Los bomberos concluyeron que ambos habrían sufrido un accidente fatal al intentar encender la estufa de su casa de campo en Maldonado.

Pero una pericia privada encargada por allegados a las víctimas indicó que en el lugar pudo haber otra persona y el incendio pudo haber sido intencional.

El departamento de comunicación de la Fiscalía uruguaya señala que las muertes aún están en etapa de investigación preliminar y "se manejan todas las hipótesis".

En su entrevista de esta semana con el Corriere, Cipriani dijo creer que Nieto "murió en un accidente doméstico".

"Conocía a la pobre abogada, representaba al niño de oficio. Y había dado una opinión favorable a la adopción", sostiene.

El empresario también dijo además que, pese al escándalo, él y Minetti volverían a adoptar en Uruguay. "No es un país bananero, es un lugar serio", afirmó. "Hay cosas que no se pueden comprar".

BBC

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