Getty Images Dos combatientes de las Farc reciben una clase sobre el proceso de paz en 2016 y cómo serían sus vidas al dejar las armas.

El 24 de noviembre de 2016 fue un día que muchos colombianos creían que nunca iban a ver: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua y una de las mayores del mundo, cerraba un acuerdo de paz con el gobierno.

El acuerdo ―‍basado en experiencias como las de Reino Unido con el IRA y Sudáfrica con el apartheid―‍ fue saludado por expertos de todo el mundo como uno de los más completos jamás hechos con una organización alzada en armas a la que, además, se señalaba como la culpable de mucha de la violencia que ocurría en Colombia.

Pero diez años después, el proceso no termina de consolidarse. Aunque fuera del país sigue siendo elogiado, adentro es atacado no sólo por influencers de derecha y medios de comunicación tradicionales, sino por el propio gobierno, que quiere eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de sus componentes vitales.

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Pero no es solo eso: la violencia no ha cesado en Colombia. Cada año se han incrementado los asesinatos de líderes comunitarios y varios grupos armados ―‍algunos de ellos disidentes de las Farc―‍ controlan por medio del terror vastos territorios y el lucrativo negocio del narcotráfico.

¿Qué ocurrió? ¿Hay algo en la historia de Colombia que explique la continua violencia? De eso hablamos con el eminente historiador e intelectual colombiano Jorge Orlando Melo, quien además de profesor e investigador, fue Consejero Presidencial para los Derechos Humanos (1990-1993) y Consejero Presidencial para Medellín (1993-1994).

Cortesía JOM El profesor e investigador Jorge Orlando Melo.

Han pasado diez años desde el acuerdo de paz. Desde su perspectiva, ¿qué cree que funcionó y qué falló en este acuerdo y en su aplicación?

Fue un trabajo arduo el de La Habana y se logró un diálogo que antes había parecido impensable y que cambió un poco el clima político del país.

El desarme funcionó, y no solo funcionó, sino que tuvo un efecto secundario muy importante: está claro para casi todo el mundo hoy que las disidencias y los grupos marginales que siguen armados no son guerrilla (con la carga política que tiene este término), sino grupos delincuenciales.

El acuerdo, impecable en el papel, dependía, por una parte, de que el Estado asumiera con seriedad sus responsabilidades y se decidiera a hacer acuerdos sociales de fondo, como la reforma agraria; y por la otra, de que la guerrilla renunciara de verdad al narcotráfico. Parece ahora que esas dos condiciones resultaron mucho pedir.

El plebiscito también fue un problema, porque los resultados indicaron que el acuerdo tenía una oposición muy fuerte, y [el entonces presidente, Juan Manuel] Santos decidió ignorarlo. Entiendo que era la manera de salvarlo, pero al desconocer la votación le quitó legitimidad a todo lo pactado.

Si hubiera aceptado el resultado, probablemente estaríamos peor, y aun así la duda pesa mucho en la ciudadanía. Ese desacato le dio un gran poder al uribismo en su momento y hoy lo aprovecha el presidente de turno.

Prevalece además un malentendido sobre quiénes eran los guerrilleros. Hay quienes siguen afirmando que todos los excombatientes recibieron curules, sueldo de senador y escoltas, o fueron designados en cargos públicos, pero fueron muy pocos los que corrieron esa suerte.

La desmovilización incluyó a unas 10.000 personas, algunos de los cuales formaban parte de una red urbana, aunque la mayoría estaba en el monte y en las zonas rurales.

Son en buena parte campesinos, desplazados, gente sin educación y con pocas posibilidades de trabajo, que ejercieron violencia, pero también la sufrieron. A ellos los dejó colgados el acuerdo: miles de personas que confiaron, entregaron sus armas y quedaron a la deriva.

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Los subsiguientes gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pero sobre todo el de este último por ser de izquierda, ¿qué pudieron haber hecho mejor para que el proceso se consolidara?

El gobierno de Duque no hizo nada por el acuerdo. Dejó que la JEP y la Comisión de la Verdad funcionaran, pero sin tomarlas muy en serio, y se ocupó sobre todo de mantener el orden urbano, con un cuerpo de policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que reprimieron la protesta de forma desmedida.

Los estudiantes de las universidades trataron de organizarse para proponerle al gobierno una serie de acciones en el sentido de la paz —aceptar las huelgas campesinas, suspender la represión en los sistemas de transporte—, y los grupos de agitadores urbanos crecieron porque Duque se negó a oírlos.

Pensaba que, si se ponía en marcha el acuerdo, los guerrilleros organizarían una forma de gobierno parecido al chavista. Es probable que la guerrilla recibiera apoyo de ese país, pero la consigna de campaña de "Nos vamos a volver Venezuela" en realidad nunca fue una posibilidad.

De Petro se esperaba más, por ser el presidente que decía tener más interés en el acuerdo, pero su idea de la "paz total" era ilusoria y no se concretó en nada: se negoció con muchos grupos a la vez, sin condiciones claras, y entretanto los grupos delincuenciales aumentaron.

Tampoco avanzó la reforma agraria, que era el centro de lo pactado. Uno no quiso y el otro no supo.

En uno de sus libros menciona que en la llamada Guerra de los Mil Días se rompieron con frecuencia reglas expresas o tácitas de la guerra, violaciones que, aunque se cometieron en todos los conflictos desde la independencia, no eran muy frecuentes.

"Esto dejó una herencia de odios y resentimientos mutuos que tuvo una gran influencia en la política de la década siguiente", escribes.

Luego, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, vino el período conocido como La Violencia, donde se sembraron nuevos odios y resentimientos.

¿Siguen jugando un papel esos odios en las violencias de hoy en día?

Lo que ocurría en el siglo XIX era que los propietarios rurales empujaban a los campesinos a sumarse a uno de los dos partidos existentes, a ponerse del lado de los liberales o de los conservadores.

Esto continuó en el siglo XX: los propietarios y las autoridades esperaban que los campesinos se alinearan con un grupo de políticos y los eligieran al Congreso o a los otros órganos democráticos.

En 1946 se eligió a un gobierno conservador que buscaba reestructurar el Estado para organizar el ejercicio del poder. Los políticos liberales sintieron que lo perderían todo.

Cuando en 1948 fue asesinado el jefe liberal Gaitán, sintieron que sus peores sospechas se confirmaban. Pero en realidad la oleada de violencia que se desató en ese momento estuvo dirigida sobre todo contra los campesinos, tanto liberales como conservadores, que empezaron a organizarse con el apoyo de liberales y de comunistas.

Esto ocurrió sobre todo en las zonas donde la tierra estaba en manos de grandes propietarios. Nacieron las FARC y otros grupos guerrilleros que se armaron para frenar a los propietarios.

Con el tiempo, los grupos guerrilleros empezaron a secuestrar y matar. Surgieron entonces las primeras agrupaciones armadas cuyo objetivo —tan bien resumido en el nombre del grupo "Muerte a Secuestradores"—, era perseguir a los campesinos armados.

Algunos terratenientes y militares formaron grupos de contraguerrilla que terminaron convertidos en ejércitos paramilitares.

Perder familiares a manos de la guerrilla es terrible, pero hubo muchísimas víctimas que no optaron por formar grupos armados. Más que el odio por el daño personal del secuestro o el asesinato, entre esos grupos pesaba más que todo el deseo de acaparar más tierras productivas y desplazar a los pequeños propietarios con la excusa de que eran guerrilleros.

Getty Images El asesinato en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, desató un período que en Colombia se conoce como La Violencia, donde se renovaron los odios y resentimientos que se habían generado en la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902.

¿Cómo se puede romper esa cadena de violencia y odio en Colombia que a veces recuerdan las llamadas "vendettas de sangre"?

No creo que se pueda romper fácilmente y menos con el negocio del narcotráfico de por medio. Para eso haría falta una expansión fuerte del número de propietarios rurales y una economía organizada y productiva para todos, no solo para los grandes propietarios y empresarios, y nada de eso se ve cerca.

Muchos de los grupos armados se financiaron con los recursos de la droga y montaron una cadena de negocio cada vez más sofisticada y que ha permeado a muchas autoridades, políticos e instituciones.

Hoy ese negocio ya no depende de las guerrillas que ayudaron a crearlo y organizarlo, y no parece fácil de acabar, porque los recursos que moviliza son inmensos. Además, los grandes propietarios no parecen dispuestos a ceder tierra.

La violencia en Colombia tiene otros rasgos que se me antojan premodernos, como la lucha por la posesión de la tierra. En nuestro país sigue siendo un símbolo de estatus. ¿Por qué?

Porque viene de muy atrás. La concentración de la propiedad nació con la conquista, cuando los colonos españoles les quitaron las tierras a los indios y se las repartieron entre los peninsulares.

Estos tenían todo el reconocimiento legal, no tenían que trabajar y los indios trabajaban para ellos. Esto dejó una sociedad en la que parecía normal trabajar para los ricos solo por comida y techo.

Hoy, muchos empresarios siguen viendo como un despropósito cualquier logro de derechos de los trabajadores.

Las clases dominantes tienen una visión muy servil de los pobres y una noción muy paternalista del desarrollo. Por eso han fracasado los intentos de reforma agraria que surgen cada cierto tiempo: parecen ofrecer versiones modernas de los resguardos.

En los acuerdos de paz más exitosos ―‍en los que se basó el de Colombia―‍ para detener esos ciclos de violencia hay un especial énfasis en la justicia reparativa para las víctimas: primero, una investigación independiente de los abusos; luego aceptación de los crímenes por parte de todos los perpetradores, seguido de un pedido de perdón ante las víctimas y una sentencia simbólica.

Los ataques del actual gobierno contra la JEP, el tribunal encargado de la justicia reparativa, parecen dirigidos específicamente a sabotear ese propósito. ¿Lo ve así?

Habría que empezar por decir que este no es un problema en blanco y negro: las víctimas han sido muchas veces también victimarios, y contar la historia completa, con sus matices, es lo que ayuda a que no se repita.

La JEP ha dictado pocas sentencias, pero ha conseguido algo que casi ninguna guerra anterior del país había logrado: que quienes mataron, secuestraron o desaparecieron se sienten frente a sus víctimas y reconozcan lo que hicieron.

Esa aceptación es el corazón de la justicia restaurativa y vale más de lo que parece. Las FARC admitieron que parte de su lucha armada fue un error, y para una guerrilla de más de 50 años, eso es un avance enorme.

A esos jefes se los podría mandar a la cárcel, pero sin esa aceptación seguiríamos aplazando la resolución del conflicto, con los culpables presos y la verdad sin contar.

La justicia restaurativa no es perfecta y en un proceso de paz hay que tragarse muchos sapos, pero al menos quedan reconocidos los hechos. Y ese mecanismo también obliga al Estado: esta semana la JEP elevó a 7.961 la cifra de falsos positivos, una cifra vergonzosa para cualquier Estado, y tratar de encubrirla solo aumenta el conflicto.

Por eso me preocupa que se busque recortarle el presupuesto y someter sus fallos contra militares a la justicia penal militar.

Getty Images La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue uno de los componentes vitales del acuerdo logrado en Colombia hace diez años.

A principios de los años 80, el presidente Belisario Betancur trató de hacer un proceso de paz. Él hablaba de las "causas objetivas de la guerra": pobreza y desigualdad, exclusión política y analfabetismo. Según la ONU, en la actualidad Colombia es el tercer país más desigual del mundo (detrás de Sudáfrica y Namibia).

El puesto que ocupe Colombia depende del índice y del año, pero Colombia está siempre entre los países más desiguales, en la región más desigual del mundo, donde la mitad más pobre recibe apenas una parte pequeña del ingreso.

Lo que sugería Betancur era cierto: había una gran pobreza, un analfabetismo extendido y mucha concentración de la propiedad.

En las más de cuatro décadas que han pasado desde el gobierno de Betancur, ¿qué cree que ha cambiado ―‍para bien o para mal―‍ en esas "causas objetivas de la guerra"?

Han cambiado menos de lo que se esperaba.

La pobreza bajó y la de 2025 es la más baja en más de una década, y el analfabetismo, que era un problema extendido en los años 80, hoy es mucho menor.

En lo político, la Constitución de 1991 abrió el sistema a fuerzas que antes estaban excluidas, aunque ese espacio se ha ido estrechando a punta de asesinatos de excombatientes y de líderes sociales. Y después de 1991 se expandió la corrupción, que se lleva buena parte de los recursos públicos que debían cerrar esas brechas.

Lo que casi no se movió es lo que más pesaba: la propiedad de la tierra y el poder de quienes la tienen. Mejoró lo que se corrige con crecimiento y programas sociales, y no se tocó lo que exigía quitarle algo a quienes mandan.

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¿Cree que en algunos de los grupos disidentes de las FARC conservan una motivación ideológica?

No hay mucha ideología en la lucha armada del narcotráfico. La guerrilla que queda todavía se siente vagamente relacionada con los movimientos de izquierda, pero es difícil sostener una postura ideológica cuando la fuente de financiación es la coca.

En las últimas elecciones el voto mayoritario rechazó la idea de un régimen de izquierda pero claramente pervive la idea de que el sistema capitalista actual debe proveer los servicios sociales.

La desigualdad sigue siendo enorme, pero el postulado de que la reducción de la desigualdad reduciría la violencia ya no tiene tanto eco.

Por otra parte, el negocio se sostiene en la demanda de Estados Unidos y, cada vez más, de Europa. Mientras esa demanda exista, los grupos tendrán con qué financiarse sin necesitar una causa, y eso seguirá así, seguramente, por décadas.

¿Es el narcotráfico un obstáculo insalvable en la búsqueda de la paz?

Me parece que la ponderación de estas mafias que hace el actual gobierno es ingenua. La mayor represión y mayor control que anuncia el nuevo presidente no tendrá mayores efectos sobre el narcotráfico.

Las tendencias actuales indican que seguirán surgiendo nuevas drogas, que los gobiernos tratarán de controlar para evitar que se vuelvan grandes negocios. Los resultados, por eso, serán probablemente medianos, y habrá droga y violencia durante varias décadas.

En teoría no creo que el narcotráfico sea invencible, pero en la práctica lo es para quienes hoy gobiernan: una paz que dependa de acabar con él no va a llegar pronto.

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¿Cree que hay algo más en nuestra historia que nos haga especialmente proclives a la violencia?

La nuestra es una historia de explotación y segregación que viene desde la conquista. Los gobernantes han intentado siempre dividir al país entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y a los pobres se los ha mirado con desdén: a los hombres pobres no se les concedió el voto sino hasta 1936, y a las mujeres mucho después.

Eso dice mucho de una sociedad que les ha dado a los propietarios y a los empresarios todos los privilegios y ha marginado a los pobres. Todavía en 1928, un dirigente como Laureano Gómez podía explicar en una conferencia el atraso del país por la inferioridad de sus razas.

En un país así, los conflictos rara vez se resolvieron entre iguales. Los propietarios reclutaban a los campesinos para que lucharan por uno u otro partido, y las guerras y la violencia las libraron en buena parte quienes menos tenían que ganar.

Esa lógica de ciudadanos buenos y malos reaparece hoy, cuando un gobierno trata como enemigo a quien piensa distinto.

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¿Conserva alguna esperanza de ver una Colombia en paz?

Depende de lo que se entienda por paz. Si es una Colombia sin guerrillas que controlen territorios y sin masacres como las de los años 90, creo que los homicidios seguirán bajando.

Si es una Colombia sin droga y sin las violencias que la rodean, no la veo, al menos en el futuro previsible.

Si hubiese crecimiento económico y una sociedad algo más equitativa, en un par de décadas el consumo interno de drogas debería ser menor. Este es un problema real, pero marginal frente al tamaño del negocio, que depende de la demanda internacional. Mientras esta exista, habrá producción, y violencias para controlar las rutas y el territorio.

El acuerdo de 2016 sirvió para que las guerrillas dejaran de ser un actor político, pero la violencia colombiana no se puede reducir a un problema criminal controlable con más represión.

Desde esa posición, se equiparan las mafias a las protestas campesinas y no se distingue entre un líder social que defiende su territorio y un mafioso.

Colombia ya conoce el costo de esa confusión: los falsos positivos de la seguridad democrática, con civiles presentados como guerrilleros muertos en combate.

Una política de mano dura con las negociaciones suspendidas y con el enemigo definido de manera tan amplia aumenta ese riesgo, y es probable que buena parte de la represión recaiga sobre la izquierda y sobre las organizaciones sociales antes que sobre los grandes capos, que tienen con qué defenderse.

Hay esperanza, pero modesta: un país menos violento que recupere la idea de que a los enemigos no se los acaba por decreto.

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