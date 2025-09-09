Getty Images

Nepal vive una grave crisis política y social. Esta semana estallaron una serie de protestas en el país lideradas por los jóvenes, que se oponen a la prohibición de las redes sociales por parte del gobierno, al que acusan de corrupto.

Este martes, el primer K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML) renunció a su puesto.

"Renuncio al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (…), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país", dijo Oli en un comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Miles de manifestantes, muchos de ellos identificados como parte de la Generación Z en pancartas y carteles, salieron a las calles y marcharon por la capital, Katmandú, mientras las protestas se tornaban violentas y mortales.

Al menos 22 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en enfrentamientos con la policía.

Este martes, manifestantes irrumpieron en el edificio del Parlamento federal en Katmandú y le prendieron fuego. También pintaron grafitis y mensajes anticorrupción en el exterior del edificio.

Grandes multitudes de manifestantes se habían congregado en las inmediaciones del Parlamento, después de desafiar un toque de queda impuesto por el gobierno.

También prendieron fuego a otros edificios gubernamentales, como la oficina y la residencia del primer ministro, y la sede del Tribunal Supremo.

Por ahora, el aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú está cerrado, según el panel de llegadas y salidas de su sitio web externo.

La renuncia del primer ministro no es la única. Este lunes por la noche, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, dimitió durante una reunión del gabinete, según informó el periódico local The Kathmandu Post.

Un ministro presente en la reunión dijo que Lekhak dimitió por motivos morales tras las muertes en las protestas, según el periódico.

NARENDRA SHRESTHA/EPA El Parlamento en llamas.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional pidió una "investigación exhaustiva, independiente e imparcial" sobre las muertes.

Afirmaron que se utilizó munición real contra los manifestantes.

Médicos comfirmaron al servicio nepalí de la BBC que las heridas de los manifestantes fueron causadas por munición real.

Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua mientras los manifestantes escalaban los muros del edificio del Parlamento y otros complejos oficiales.

BBC News Nepalí La policía lanzó gases lacrimógenos y roció cañones de agua contra los manifestantes en Katmandú.

¿Qué redes sociales se prohibieron?

El pasado jueves, el gobierno de Nepal comenzó a bloquear el acceso a 26 plataformas de redes sociales por presunto incumplimiento de las regulaciones gubernamentales.

Las autoridades habían dado a las empresas de redes sociales un plazo para registrarse ante el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del país.

Entre los servicios prohibidos se encuentran WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. Otras plataformas, como TikTok y Viber, seguían operativas el lunes de esta semana.

Getty Images El lunes había colegialas entre los manifestantes que se manifestaban frente al Parlamento nepalí en Katmandú.

El gobierno declaró que esas redes sociales deben regularse para combatir las noticias falsas, el discurso de odio y el fraude en línea.

Los críticos argumentan que las regulaciones impuestas pueden otorgar a las autoridades amplios poderes para controlar y eliminar contenido en línea considerado inapropiado o crítico con el Estado.

Con alrededor de 17 millones de personas en Nepal que usan distintas redes sociales, el bloqueo ha tenido un grave impacto en las empresas y las comunicaciones, que dependen en gran medida de estos servicios.

Desde el viernes, los usuarios han tenido dificultades para acceder a las plataformas, aunque algunos utilizan VPNs para eludir la prohibición. sterio luego de la prohibición.

Si bien el bloqueo ha sido el detonante de estas protestas a gran escala, el malestar entre los jóvenes aumentó por lo que consideran una creciente corrupción y nepotismo.

Muchos en Nepal creen que la corrupción está desatada y el gobierno también enfrenta críticas por no cumplir sus promesas de resolver los problemas económicos de larga data del país.

Sabana Budathoki le dijo a la BBC que la prohibición de las redes sociales era "sólo la excusa" por la que protestaban.

"Más que la prohibición de las redes sociales, creo que la atención de todos se centra en la corrupción", explicó, y añadió: "Queremos recuperar nuestro país; vinimos a detener la corrupción".

Otro manifestante dijo que la prohibición era para "silenciar" sus voces, por lo que vinieron a "alzarlas" contra eso, lo que continuarán haciendo hasta que haya un cambio.

AFP via Getty Images Una barricada policial frente a un incendio provocado por manifestantes durante una protesta frente al Parlamento en Katmandú.

La Generación Z

Estas manifestaciones son diferentes a las que se han visto antes en Nepal. Han surgido en redes sociales y han sido lideradas por la generación más joven del país.

Los manifestantes se identifican así mismo como la Generación Z, el grupo de edad nacido aproximadamente entre 1997 y 2012.

Getty Images El grupo Gen Z protesta contra la corrupción y la prohibición de las plataformas de redes sociales

El término se ha convertido en un símbolo de unidad en todo el movimiento.

Si bien no ha habido un liderazgo central que dirija estas protestas, varios colectivos juveniles han surgido como fuerzas movilizadoras, emitiendo llamamientos a la acción y actualizaciones en línea.

Los organizadores invitaron a los estudiantes de las universidades de las principales ciudades de Nepal, Katmandú, Pokhara e Itahari, a unirse a las protestas. Y les animaron a acudir ataviados con sus uniformes y llevando sus libros.

"Queremos ver el fin de la corrupción en Nepal", declaró Binu KC, una estudiante universitaria de 19 años, al servicio nepalí de la BBC.

"Los líderes prometen una cosa durante las elecciones, pero nunca cumplen. Son la causa de muchísimos problemas".

Añadió que la prohibición de las redes sociales interrumpió su educación, pues limitó el acceso a las clases en línea y a recursos de estudio.

BBC News Nepali Los manifestantes llevan carteles con las frases "Generación Z", "Nepo Babies" y "Niños Nepo".

Un rasgo distintivo de la protesta es el uso generalizado de dos etiquetas: "Nepo Baby" y "Nepo Kids".

"Nepo" es la abreviatura de nepotismo, que se refiere a la forma en que la élite supuestamente vela por los intereses de sus propias familias.

Estos términos han ganado popularidad en redes sociales en las últimas semanas tras la viralización de varios videos que muestran el lujoso estilo de vida de los políticos y sus familias.

*Con información de Iftikhar Khan, periodista de Asia meridional, Servicio Mundial de la BBC; Phanindra Dahal, del Servicio Nepalí de la BBC; Amy Walker, de BBC News, y Andrew Webb del Servicio Mundial de la BBC.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cqxz8q48ej3o','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cqxz8q48ej3o.page','title': 'Nepal: las protestas de la generación Z por la prohibición de las redes sociales y contra la corrupción hacen caer al primer ministro, mientras los manifestantes incendian el Parlamento y otros edificios públicos','author': 'Redaccion* – BBC News Mundo','published': '2025-09-09T14:17:30.929Z','updated': '2025-09-09T19:49:27.557Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más