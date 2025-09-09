Getty Images El gobierno de Macron atraviesa su momento más delicado.

El primer ministro de Francia, François Bayrou, perdió este lunes una moción de confianza de la Asamblea Nacional, lo que puso fin a sus nueve meses en el cargo durante un periodo de caos parlamentario en el país europeo.

El político de 74 años es el cuarto primer ministro que ha tenido Francia en los últimos dos años, bajo el gobierno del presidente Emmanuel Macron, cuyo segundo mandato se ha visto ensombrecido por la inestabilidad política.

El gabinete del primer ministro saliente pidió recortes presupuestarios por valor de más de US$50.000 millones para hacer frente a la creciente deuda pública de Francia.

Pero, en el intento, Bayrou perdió su cargo.

La BBC analiza qué llevó a su caída y qué puede pasar ahora.

Reuters François Bayrou perdió el voto de confianza de la Asamblea Nacional.

1. Cómo se llegó a este punto

El presidente francés Emanuel Macron dio un paso arriesgado en 2024.

Ante la dura derrota de su partido en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de ese año, Macron convocó elecciones legislativas anticipadas con la esperanza de conseguir "una mayoría clara en serenidad y armonía".

En cambio, el resultado fue un Parlamento dividido y sin mayoría, lo que ha dificultado que cualquier primer ministro consiga el apoyo necesario para aprobar proyectos de ley y el presupuesto anual.

Macron nombró a Michel Barnier como primer ministro en septiembre de 2024, pero en menos de tres meses, el hombre que negoció el Brexit para la UE fue destituido, el período más corto desde que comenzó la Quinta República francesa de la posguerra.

Bayrou ha corrido ahora la misma suerte, poco menos de nueve meses después de asumir el cargo. Presentó su renuncia formal este martes.

Algunos partidos, principalmente de extrema derecha y extrema izquierda, siguen pidiendo elecciones presidenciales anticipadas.

Sin embargo, Macron siempre ha dicho que no dimitirá antes de que termine su periodo en 2027.

Este martes nombró a su quinto primer ministro en menos de dos años. Se trata de Sébastien Lecornu, un centrista que hasta ahora era ministro de Defensa.

El asunto clave de Bayrou era la crisis de la deuda de Francia y la necesidad, en su opinión, de recortar el gasto del gobierno para evitar una catástrofe para las generaciones futuras. Lo que nos lleva al siguiente punto.

Reuters Bayrou perdió la votación por amplio margen.

2. La crisis de la deuda en Francia

Para resumirlo en pocas palabras, durante décadas el gobierno francés ha gastado más dinero del que ha ingresado. Como resultado, se ve obligado a endeudarse para cubrir su presupuesto.

El gobierno afirma que, a principios de 2025, la deuda pública ascendía a unos US$3,8 billones, es decir, el 114% del Producto Interno Bruto (PIB).

El déficit presupuestario del año pasado fue del 5,8% del PIB y se prevé que el de este año sea de entre el 5,4% y 5,6%. Por lo tanto, la deuda pública seguirá creciendo.

Francia, al igual que muchos países desarrollados, se enfrenta al problema demográfico del envejecimiento de la población: hay menos trabajadores que pagan impuestos y más personas que cobran la pensión del Estado.

Bayrou es uno de los políticos franceses que quieren reducir el déficit redefiniendo los generosos programas sociales, como las pensiones estatales.

En su discurso ante el Parlamento el lunes, Bayrou habló de un país en "respiración asistida" y adicto al gasto.

Hace dos años, Francia elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años para los nacidos en 1968 o después, y Bayrou ha advertido de que la idea de que los trabajadores franceses puedan dejar de trabajar a principios de sus 60 años ya no es viable.

Sin embargo, hay mucha oposición a nuevos recortes. El gobierno predecesor al de Bayrou cayó en una moción de confianza sobre este tema en diciembre.

Los políticos de izquierda han pedido subidas de impuestos, en lugar de recortes presupuestarios.

Getty Images Los diputados franceses han rechazado las propuestas del gobierno para reducir la deuda.

3. ¿Qué pasará ahora?

Francia probablemente se encamina hacia otro periodo de dudas, deriva y especulación, aunque Macron actuó rápidamente al nombrar a un nuevo primer ministro.

Los dos previos primeros ministros de este Parlamento, Barnier y Bayrou, tardaron semanas en recibir el apoyo de la Asamblea Nacional. Para el tercero no será más fácil.

Hay presión por parte de algunos sectores, en particular la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, para que se disuelva de nuevo la Asamblea Nacional y se celebren elecciones parlamentarias.

Pero también hay voces fuertes que dicen que sería una pérdida de tiempo, porque es poco probable que una nueva votación cambie mucho las cosas.

Más allá de eso, también hay voces, esta vez de la extrema izquierda, que piden la renuncia de Macron.

Reuters La presión a los últimos gobiernos franceses ha venido de la izquierda y de la derecha.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

