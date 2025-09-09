Reuters

Israel informó que llevó a cabo un "ataque preciso" en contra de altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha.

En una declaración emitida por el ejército israelí en la que confirma el hecho y afirma que el blanco del ataque "son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre".

El anuncio se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se viera humo elevándose sobre la capital qatarí, según informan la agencia de noticias AFP y Reuters.

Un funcionario de Hamás declaró a la BBC que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para terminar el conflicto con Israel en Gaza está basado en la capital qatarí.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, condenó "en los términos más enérgicos posibles" el ataque del que se responsabilizó Israel.

El funcionario afirmó que el ataque alcanzó un edificio residencial "donde viven varios miembros de la oficina política de Hamás".

Y agregó que constituye una "flagrante violación" del derecho internacional, así como una "grave amenaza" para los habitantes de Qatar.

"El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía", concluye la declaración.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que "la acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente".

"Israel la inició, la llevó a cabo, e Israel asume toda la responsabilidad", afirma en un comunicado.

Irán, por su parte, también condenó el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo en la televisión estatal que la acción constituye una "flagrante violación del derecho internacional" y una "vulneración de la soberanía nacional de Qatar y de los negociadores palestinos".

Debe servir como una "seria advertencia para la región y la comunidad internacional", añade el portavoz.

Irán e Israel mantienen un alto el fuego desde finales de junio.

Reuters Se reportaron explosiones y se vio humo elevándose sobre la capital qatarí

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más