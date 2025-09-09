Reuters

Israel ha informado que llevó adelante un "ataque preciso" en contra de altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha.

En una declaración emitida por el ejército israelí se indica que "antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluido el uso de municiones precisas e inteligencia adicional".

El anuncio se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se haya visto humo elevándose sobre la capital qatarí, según informan la agencia de noticias AFP y Reuters.

Un funcionario de Hamás declaró a la BBC que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, ha condenado "en los términos más enérgicos posibles" el ataque del que ahora se ha responsabilizado Israel.

La autoridad afirmó que el ataque ha alcanzado un edificio residencial "donde residen varios miembros de la oficina política de Hamás".

Y agregó que constituye una "flagrante violación" del derecho internacional, así como una "grave amenaza" para los habitantes de Qatar.

"El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía", concluye la declaración.

Mas información en breve.

