EPA

España se despertó esta mañana con un nuevo accidente mortal entre trenes de alta velocidad. El gobierno confirmó al menos 10 muertos y numerosos heridos, aunque se teme que haya más víctimas.

En la colisión estuvieron implicados un tren de alta velocidad AVE que había salido de Madrid con destino a Sevilla y un tren de Iryo que circulaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió en el punto kilométrico 118, en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, sobre las 8:54. El choque provocó que cuatro vagones volcaran por un terraplén, de ahí la gravedad del accidente.

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En el AVE viajaban 397 pasajeros mientras que el Iryo iban 147 personas, entre ellas un bebé.

"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas", dijo el presidente del gobierno Pedro Sanchez en las redes sociales.

Por el momento, se desconocen las causas del choque, pero el gobierno apuntó a un fallo humano.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El accidente ferroviario ocurre solo unos meses después del accidente entre dos trenes de alta velocidad en el mismo trayecto y entre las dos mismas compañías.

El domingo 9 de enero, 45 personas murieron al chocar dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur de España.

Un tren de la compañía Iryo en el que viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, chocando con otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también descarriló con 184 pasajeros a bordo.

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