  • Israel registró un récord histórico de participación en unas elecciones cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
  • Las encuestas a boca de urna indican un empate entre el partido de Benjamin Netanyahu y el bloque del opositor Gadi Eisenkot.
  • Los partidos de mayoría árabe podrían obtener un número récord de escaños en el Parlamento, según proyecciones.
  • Se espera que los resultados preliminares se den a conocer este miércoles y que los resultados oficiales se anuncien el 4 de noviembre.
  • Es la primera vez que Israel va a las urnas desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y las guerras que les siguieron.
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Elecciones en Israel: las encuestas muestran un empate de Netanyahu con Eisenkot y a los partidos árabes con récord de escaños en el Parlamento

BBC News Mundo

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