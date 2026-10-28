- Israel registró un récord histórico de participación en unas elecciones cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
- Las encuestas a boca de urna indican un empate entre el partido de Benjamin Netanyahu y el bloque del opositor Gadi Eisenkot.
- Los partidos de mayoría árabe podrían obtener un número récord de escaños en el Parlamento, según proyecciones.
- Se espera que los resultados preliminares se den a conocer este miércoles y que los resultados oficiales se anuncien el 4 de noviembre.
- Es la primera vez que Israel va a las urnas desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y las guerras que les siguieron.
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Elecciones en Israel: las encuestas muestran un empate de Netanyahu con Eisenkot y a los partidos árabes con récord de escaños en el Parlamento
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