Getty Images La Policía Federal dijo que está verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió de Brasil.

Existe confusión sobre el paradero del candidato presidencial brasileño derrotado, Flávio Bolsonaro, después de que Brasil cancelara sus pasaportes y de que funcionarios argentinos informaran que tomó un vuelo con destino a Ecuador.

Fuentes habían indicado a la BBC, el martes temprano, que Bolsonaro había llegado a Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades migratorias argentinas señalaron más tarde que él cruzó la frontera terrestre entre Brasil y Argentina a las 22:50, hora local, del martes (01:50 GMT del miércoles).

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En un tuit, las autoridades migratorias indicaron que él, su esposa y sus dos hijas abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, a las 23:30 (02:30 GMT del miércoles).

No está claro si Ecuador será su destino final.

El Departamento de Estado de EE.UU. ya había anunciado que expediría visados ​​para Bolsonaro y su familia y les permitiría la entrada en el país.

El martes venció el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el senador entregara sus pasaportes a las autoridades, con el fin de evitar que se marchara del país, donde está siendo investigado por presunto lavado de dinero.

Pasado el plazo, se informó que los pasaportes de Bolsonaro —incluido su pasaporte diplomático, obtenido por su condición de senador de la República— fueron cancelados.

El presidente brasileño Lula da Silva calificó como un acto "vergonzoso" el haber salido del país de esta manera.

"Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer", dijo Lula durante un evento por su cumpleaños en Brasilia, donde recordó que él también perdió elecciones, pero "se quedó en Brasil".

Y añadió: "No dejo de imaginar el peso en la conciencia de un ciudadano que acaba de perder unas elecciones y huye de su país".

EPA Lula llamó a Flávio Bolsonaro "lamebotas de Estados Unidos".

Lula explicó que, cuando a él se le pidió hace unos años que entregara su pasaporte por un proceso judicial relacionado con sobornos, lo hizo.

Bolsonaro "debería haber hecho lo mismo", señaló el reelecto mandatario.

"Brasil es su segunda patria; la primera es ser un lamebotas de Estados Unidos", subrayó.

¿Por qué le pidieron los pasaportes?

La decisión del magistrado Alexandre de Moraes de exigir la entrega de sus pasaportes a Bolsonaro se produjo en el marco de un proceso judicial en el que tanto el senador como el abogado Willer Tomaz son investigados por presunto lavado de dinero, como parte de una supuesta trama que involucraría a empresas de Tomaz y al sector de las apuestas en Río de Janeiro.

Bolsonaro se quedará sin inmunidad parlamentaria en febrero de 2027, cuando concluya su mandato en la Cámara Alta.

Getty Images El magistrado Alexandre de Moraes le exigió a Flávio Bolsonaro que entregara sus pasaportes.

En un video compartido el lunes en sus redes sociales, el excandidato relató haber sido abordado por la policía tras salir de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

"Esta mañana fui a visitar a mi padre. Como saben, él se encuentra bajo arresto domiciliario. Y cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa. En plena calle, se me notificó que debía entregar mis pasaportes y, además, tengo prohibido salir del país", señaló.

En una entrevista anterior a la segunda vuelta electoral, su hermano Eduardo, que vive en EE.UU., sostuvo que en caso de derrota en las urnas, Flávio debería abandonar el país.

Sin embargo, en su video del lunes, el excandidato aseguró: "Nunca pensé en salir del país".

Pero todo cambió en unas horas.

En la mañana del martes, circularon versiones en la prensa de que Bolsonaro se había ido a Argentina.

El gobierno del presidente Javier Milei informó que no existía registro de una entrada oficial del senador al país a través de un puesto de control migratorio.

Sin embargo, la Oficina de Migraciones de Argentina confirmó, a través de su cuenta de X, que Bolsonaro, su esposa e hijas ingresaron al país por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones con "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

Allí tomaron avión de la compañía Baires Fly con "destino a la ciudad de Guayaquil".

Por su parte, la Policía Federal brasileña señaló que estaba verificando los puestos de control migratorio para determinar si el político había salido del país.

AFP via Getty Images Vehículos que forman parte de la comitiva del senador brasileño abandonaron su complejo residencial este martes.

¿Qué argumenta el senador?

Según Bolsonaro, la decisión de De Moraes de ordenarle la entrega de sus pasaportes se basó en las ya citadas declaraciones de su hermano Eduardo, sobre el que pesa una orden de detención en Brasil.

Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años de prisión por promover sanciones contra autoridades brasileñas y la imposición de aranceles por parte de EE.UU. a las exportaciones del país, en un intento por evitar la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En referencia a la entrevista que dio su hermano, el senador Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión del magistrado De Moraes de impedirle viajar.

"¿Es este un motivo para retirarme el pasaporte?, ¿a esto se le llama justicia? Esta decisión se tomó el domingo por la noche, justo después de conocerse el resultado de las elecciones. Si yo hubiera ganado las elecciones, ¿habría ocurrido lo mismo?", planteó.

¿Por qué es investigado Flávio Bolsonaro?

El senador está siendo investigado formalmente en dos casos.

Uno de ellos indaga un presunto delito de lavado de dinero que habría cometido en colaboración con el abogado Willer Tomaz, quien, a su vez, es objeto de otra investigación por su posible implicación en el desvío de fondos del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

La investigación contra el senador se dio a conocer poco antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y el caso fue asignado por sorteo al despacho de Alexandre de Moraes.

Las indagaciones surgieron tras el análisis del teléfono móvil de Tomaz —incautado por la policía en otra operación—. Las autoridades examinan posibles irregularidades relacionadas con empresas de pagos digitales, casas de apuestas y contratos vinculados a la Lotería.

Los investigadores señalan movimientos financieros considerados atípicos y vínculos entre empresas del abogado y el sector de las apuestas.

También destacan la estrecha relación entre Tomaz y Bolsonaro, la cual incluye viajes internacionales financiados por compañías del empresario.

En una nota enviada al diario O Estado de S. Paulo el domingo, el senador negó estar siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal.

Por su parte, a través de un comunicado dirigido a BBC News Brasil, el despacho de Willer Tomaz criticó la filtración de información confidencial a pocos días de las elecciones y señaló que "todas las empresas y participaciones del abogado son lícitas, figuran en registros públicos y han sido declaradas ante la autoridad fiscal".

"El senador Flávio Bolsonaro jamás tuvo acceso ni facultades sobre ninguna cuenta de las empresas del abogado. La relación entre ambos es de amistad entre familias, y la amistad no constituye un delito", añadió.

Por su parte, el exgobernador Cláudio Castro respondió a la solicitud de información hecha por BBC News Brasil a través de su equipo de comunicación.

Castro confirmó que es amigo de Tomaz, a quien conoce desde 2020, pero negó cualquier irregularidad. Asimismo, indicó que el abogado actuó en su defensa en algunos procesos de manera gratuita.

"Cláudio Castro afirma que no cometió ningún acto ilícito, no recibió beneficios indebidos y niega cualquier vínculo entre su amistad con Willer y las decisiones administrativas del gobierno del Estado", agregó.

Además del caso que involucra a Willer Tomaz, Flávio Bolsonaro es objeto de una segunda investigación que examina posibles delitos relacionados con la transferencia de más de US$12 millones por parte del Banco Master para financiar la película Dark Horse, un homenaje al expresidente Jair Bolsonaro.

*con información de Julia Braun y Leandro Prazeres de BBC News Brasil

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