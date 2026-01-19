Getty Images

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani, conocido simplemente como Valentino, murió este lunes a los 93 años.

En un comunicado publicado en Instagram, la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti informó que el diseñador "falleció tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia".

La fundación ha anunciado que el llamado "emperador de la moda" será velado en la Piazza Mignanelli de la capital italiana entre el 21 y el 22 de enero.

El funeral se celebrará al día siguiente en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, según ha informado la fundación.

Getty Images Valentino Garavani falleció a los 93 años en Roma.

Getty Images La actriz Anne Hathaway fue una de muchas celebridades que vistió el "rojo Valentino".

Fama mundial

Nacido en Lombardía (norte de Italia) en mayo de 1932, Valentino era conocido por sus colecciones que mostraban lujo, riqueza y opulencia y hombreras anchas.

A los 17 años, se mudó a París para estudiar en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Después trabajó con grandes diseñadores como Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche.

Sus creaciones fueron lucidas por numerosas celebridades y figuras de talla mundial, entre ellas Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Su creación del "rojo Valentino", inspirada en un viaje a España, contribuyó a elevar la marca a la fama mundial con el debut del icónico vestido de fiesta.

Se convirtió en un color tan significativo para la casa de modas que, en la última colección de Valentino en 2007, todas las modelos lucieron vestidos rojos en el desfile final.

En diciembre de 2023 Valentino fue galardonado con el premio a los logros destacados en los British Fashion Awards, que se celebraron en el Royal Albert Hall de Londres.

Getty Images Valentino trabajó con grandes de la moda como Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche.

"Glamour y lujo

Alexandra Shulman, antigua redactora jefe de la revista British Vogue, le dijo a la BBC que el trabajo de Valentino "encarnaban el glamour y el lujo".

"Es una noticia muy triste, porque era uno de los últimos grandes diseñadores de la era moderna y creo que su principal contribución será haber sido lo que la gente quería que fuera un diseñador de moda", afirmó Shulman.

"Realmente no le importaba mucho no ser el diseñador más moderno y vanguardista, solo quería crear ropa que fuera bonita, y lo era. También conservó a sus clientes famosos durante mucho tiempo. Empezó con personas como Jacqueline Kennedy, que llevaba Valentino cuando estaba de luto".

Shulman enumeró una serie de estrellas de Hollywood que han sido grandes admiradoras de los diseños de Valentino durante los últimos 15 años, entre ellas Paltrow, Nicole Kidman y Jennifer López.

"En los últimos años le ayudó el auge de la alfombra roja, porque eso era lo que caracterizaba a su ropa", añadió Shulman.

"No eran prendas que te ponías para ir a la oficina, sino vestidos realmente fabulosos".

