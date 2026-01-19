El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el estado de catástrofe en dos regiones del país donde se están produciendo devastadores incendios forestales.

Se confirmó la muerte de al menos 19 personas en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 km al sur de la capital, Santiago. Al menos 20.000 personas han sido evacuadas.

El incendio más peligroso ha arrasado bosques secos que bordean la ciudad costera de Concepción. Unas 250 viviendas han sido destruidas, según informaron las autoridades.

Los medios locales muestran imágenes de coches calcinados en las calles. Chile ha sufrido una serie de incendios devastadores en los últimos años, agravados por la sequía prolongada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Getty Images

Getty Images

La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) informó que los bomberos estaban combatiendo un total de 24 incendios en todo el país el domingo. Los más peligrosos, añadió, se encontraban en las regiones de Ñuble y Biobío.

"Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe" en ambas regiones, declaró Boric en una publicación en X. "Todos los recursos están disponibles", señaló.

Los incendios han afectado hasta el momento 20.000 hectáreas en las dos regiones, según informan los medios locales.

EPA Entre las 20.000 personas evacuadas se encontraban pacientes del hospital de Penco, cerca de Concepción.

La mayoría de las evacuaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Penco y Lirquén, al norte de Concepción, que tienen una población combinada de 60.000 habitantes.

Los fuertes vientos han avivado las llamas en medio de las altas temperaturas del verano, poniendo en peligro a las comunidades y dificultando las labores de extinción.

Gran parte de Chile se encuentra bajo alerta por altas temperaturas, con pronósticos de hasta 38 °C entre Santiago y Biobío en los próximos dos días.

Hace dos años, los incendios forestales causaron la muerte de al menos 120 personas en la región de Valparaíso, cerca de Santiago.

Getty Images

Getty Images

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más