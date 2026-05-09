México posee un deslumbrante patrimonio arquitectónico: hace unos 2.500 años se erigieron sus antiguas pirámides y, a partir de 1521, se importaron los ornamentados estilos del barroco español.

A lo largo del último siglo, esta rica historia ha servido de inspiración a los arquitectos más aclamados de México, quienes figuran en el nuevo libro Mexico Modern, de Tami Christiansen.

El modernismo surgió por primera vez tras la Revolución Mexicana (1910-1920) como expresión de una nueva identidad nacional, libre de influencias coloniales.

Los arquitectos comenzaron a emular la arquitectura indígena y precolombina, cuyas formas elementales y geométricas sintonizaban con el gusto modernista europeo por la sencillez.

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Sin embargo, los modernistas mexicanos no se limitaron a replicar la obra de sus homólogos europeos, según explica Christiansen a la BBC.

"Los arquitectos mexicanos reinterpretaron esas ideas, matizándolas con color y textura, y vinculándolas más estrechamente con el paisaje y el clima. Asimismo, dotaron al hormigón de cualidades más táctiles y expresivas", dice.

A continuación, presentamos nuestra selección de ocho viviendas mexicanas diseñadas tanto por aclamados arquitectos modernistas del siglo XX como por creadores que, en la actualidad, siguen trabajando bajo la misma corriente modernista.

1. Praxis, por Agustín Hernández Navarro

Esta casa fue diseñada en 1975 por Agustín Hernández Navarro (1924–2022), una figura destacada del modernismo mexicano.

Su torre totémica y escultórica se alza, a modo de periscopio, sobre el frondoso y acomodado barrio de la Ciudad de México conocido como Bosques de las Lomas.

Navarro optó por un estilo brutalista —un subgénero del modernismo definido por el uso de hormigón crudo y expuesto—, así como por sus formas masivas.

Inspirada —muy apropiadamente— en una casa en el árbol, la vivienda sirvió como refugio privado del difunto arquitecto y combina diversos elementos geométricos, tales como pirámides y prismas, reflejando así la pasión de Navarro por la arquitectura precolombina.

2. Casa Bernal, por Chic by Accident

Este comedor forma parte del ala moderna de hormigón de Casa Bernal, diseñada por el arquitecto francés afincado en México, Emmanuel Picault, del estudio Chic by Accident.

Anexo a una mansión colonial del siglo XVI situada en el estado de Querétaro, en el centro de México, el espacio dialoga con su contexto.

"El proyecto plantea una relación lúdica entre lo antiguo y lo nuevo", comenta a la BBC.

Los ventanales de acero y vidrio de altura completa del comedor están estratégicamente ubicados para potenciar al máximo las espectaculares vistas de un volcán extinto —la Peña de Bernal— que da nombre a la casa.

El suelo es de pizarra mexicana.

Picault se inspira en el modernismo mexicano; por ello, el comedor presenta un mobiliario sobrio, compuesto por una mesa y unas sillas diseñadas por Ricardo Legorreta en 1972.

Las esferas escultóricas que reposan en el suelo, creadas por Chic by Accident, están elaboradas con tierra volcánica de la zona.

3. La casa que cosecha lluvia, codiseñada por Javier Sánchez Arquitectura y Robert Hutchison Architecture

Este es el porche de un refugio familiar en Valle de Bravo —un popular destino vacacional para los habitantes de la Ciudad de México—, cuya construcción finalizó en 2020.

En este espacio se recolecta el agua de lluvia; además, alberga una zona de baños, una piscina de inmersión situada bajo una claraboya, una ducha de vapor y un sauna que funciona con energía solar.

Al tiempo que difumina cualquier división entre el interior y el exterior, esta estancia ofrece cobijo, algo vital en México, donde llueve copiosamente entre junio y octubre.

"Es una casa experimental", comenta a la BBC Javier Sánchez, uno de los arquitectos del estudio.

"En México es poco habitual construir casas de madera", añade.

Las paredes y el techo están hechos de pino.

Sánchez agrega que aquí se plantaron helechos y un roble "como homenaje al bosque que existía en el lugar anteriormente".

4. Casa Catarina, por Taller Héctor Barroso

La terraza exterior de Casa Catarina está diseñada para armonizar con su entorno rural junto al lago.

El interior de la casa fue creado por el estudio de diseño mexicano Habitación 116.

Barroso se interesa por los métodos y materiales de construcción tradicionales.

Esta casa está construida con tierra apisonada, mientras que su techo de madera ofrece resguardo tanto del sol abrasador como de la lluvia.

Unas hogueras de piedra volcánica mantienen cálidos a los ocupantes —y a sus invitados— durante las noches de invierno.

Héctor Barroso comenta a la BBC: "En invierno, en México, hace sol la mayoría de los días, por lo que la terraza es también un lugar estupendo para pasar el rato".

5. Casa Izar, por Alonso de Garay, de Taller ADG

Esta es la sala de estar principal de Casa Izar, una vivienda de nueva construcción diseñada por Taller ADG.

La casa se inspira en las cabañas de montaña locales, caracterizadas por sus techos a dos aguas y sus profundos aleros.

El amplio ventanal atrae la mirada hacia una vista idílica de árboles, un lago y montañas.

El interior, diseñado por Estudio MDB, rinde homenaje a la artesanía y los materiales locales; tanto la mesa de centro como la piscina exterior están elaboradas con roca volcánica.

Sus piezas de cerámica, modeladas a partir del "barro negro" —arcilla que se encuentra en el estado sureste de Oaxaca—, fueron creadas por el estudio de diseño David Pompa, de Ciudad de México.

6. Casa Coyoacán, por Pedro Reyes y Carla Fernández

Esta biblioteca de doble altura constituye el corazón del hogar que comparten el arquitecto y escultor Pedro Reyes y su pareja, la diseñadora de moda Carla Fernández.

Diseñada por Reyes y situada en el bohemio barrio de Coyoacán en Ciudad de México —antigua residencia de Frida Kahlo y Diego Rivera—, la casa funciona también como espacio de trabajo.

Reflejando el interés de sus propietarios por las diversas vertientes de la cultura mexicana, su interior se inspira en el modernismo mexicano, el brutalismo y el arte y la arquitectura precoloniales de Mesoamérica, una vasta región que abarca el centro y el sur de México habitada por civilizaciones indígenas desde 1500 a. C. hasta 1521 d. C.

La escalera de piedra que conduce a una galería ha sido diseñada para evocar los templos aztecas; las paredes de hormigón de textura rugosa constituyen un guiño al brutalismo, mientras que las plantas tropicales de interior hacen referencia a los diseños de jardines del titán del modernismo, Luis Barragán.

Un muro pintado de color amarillo mostaza rompe la monotonía y aporta vitalidad a este espacio, que de otro modo resultaría monocromático.

7. Casa Aviv, por CO-LAB Design Office

Esta casa se adhiere a la tradición modernista mexicana de áreas interiores y exteriores interrelacionadas, ampliamente explorada por Barragán.

"Sentimos una profunda conexión con Barragán: su maestría en el manejo de la luz y los materiales, su juego entre la masividad y la ligereza, y su poética forma de traer el exterior al interior y llevar el interior hacia afuera", comenta a la BBC Joana Gomes, cofundadora del estudio.

Una sección de la casa de forma cúbica —que alberga las áreas de sala y comedor de doble altura— se conecta con una piscina y un jardín de exuberante vegetación mediante puertas pivotantes del piso al techo.

Al abrirse, se ventila naturalmente el interior.

Esta parte de la casa y la piscina poseen la misma anchura y logran una elegante unificación.

8. Casa Monte, por Carlos H. Matos

La arquitectura mexicana monumental se alza a veces en parajes rurales aislados, empequeñecida por una naturaleza indómita que la rodea por doquier.

Un buen ejemplo de ello es Casa Monte, situada en un tramo remoto de la costa de Oaxaca y finalizada en 2023.

Está construida con un hormigón pigmentado de tonalidad rosácea que evoca el color de las montañas cercanas.

En este entorno, la estructura —romántica, de aspecto envejecido y con aires de ruina— remite a los antiguos monumentos mexicanos engullidos por la vegetación.

De hecho, Casa Monte hace referencia a la arquitectura prehispánica, dado que su mitad superior evoca los techos tradicionales de México —elaborados con hojas de palma seca y conocidos como "palapas"— que se encuentran tanto en playas como en desiertos.

Es un homenaje al pasado de México, y también a su futuro.

BBC

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