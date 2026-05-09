Hospital Especializado Hiwot Fana Naif, Ammar, Munzir, Nazira y Ansar, los "cinco bebés milagro".

Una mujer ha dado a luz a quintillizos, un hecho poco común, en la región de Harari, Etiopía, tras 12 años intentando concebir.

Bedriya Adem declaró que ella y su esposo estaban "radiantes de alegría" por tener "la oportunidad de tener cinco hijos a la vez". La mujer de 35 años dio a luz a cuatro niños y una niña, todos "perfectamente sanos", en el Hospital Especializado Hiwot Fana, según informó el hospital.

"No puedo expresar mi felicidad con palabras", declaró a la BBC, recordando cómo se sintió "triste y llena de dolor" hasta que sus oraciones fueron escuchadas.

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El director médico del hospital, Mohammed Nur Abdulahi, indicó que la madre y los bebés permanecen bajo observación médica en el hospital. Los recién nacidos pesaron entre 1,3 kg y 1,4 kg.

Hospital Especializado Hiwot Fana Bedriya está "radiante de alegría" por sus cinco bebés, a quienes considera "bendiciones".

Según declaró a la BBC, los recién nacidos que pesan más de un kilogramo tienen una alta probabilidad de sobrevivir y de crecer sanos.

El médico explicó a la BBC que Bedriya concibió de forma natural, sin recurrir a la fecundación in vitro (FIV), procedimiento que el hospital no ofrece.

La FIV puede aumentar las probabilidades de un parto múltiple si se transfieren varios embriones.

Posibilidades: 1 entre 55 millones

La probabilidad de concebir quintillizos de forma natural es de aproximadamente una entre 55 millones.

El médico indicó que el parto se realizó por cesárea el martes por la noche.

"Recibió seguimiento médico regular durante su embarazo y supo que esperaba más de un bebé. Recibió atención médica integral y adecuada durante todo el embarazo", dijo Mohammed, describiendo su "emoción".

Bedriya contó que inicialmente le dijeron que esperaba cuatro bebés, pero que al nacer, había uno más.

Getty Images Bedriya tuvo 4 niños y una niña.

"Recé por un hijo, y Alá me dio cinco", dijo, describiendo lo que sintió durante su "larga espera".

Esta joven madre explicó que su esposo ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, que vivía con ellos. "Me dijo que con él era suficiente y que no me preocupara, pero en el fondo, sufría —psicológica y emocionalmente— porque todo el pueblo cuestionaba mi incapacidad para dar a luz", dijo.

"Lo que viví en el pasado parece un sueño lejano, un sueño del que ni siquiera quiero hablar", añadió.

"Pasé doce años sufriendo, escondiéndome y orando sin cesar por tener hijos; finalmente, Alá me escuchó". Explicó que era agricultora de subsistencia y no sabía cómo mantendría a su creciente familia.

"Pero creo que Alá me proveerá, con el apoyo de mi comunidad y del gobierno". Sus cinco hijos, a quienes llamaba "bendiciones", se llamaban Naif, Ammar, Munzir, Nazira y Ansar.

Getty Images

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