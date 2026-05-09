EPA/Shutterstock

Vladimir Putin ha aprovechado su discurso anual del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú para justificar su guerra en Ucrania y denunciar a la OTAN.

Hablando ante cientos de militares y acompañado por algunos líderes mundiales, el presidente ruso afirmó que está librando una guerra "justa" y calificó a Ucrania como una "fuerza agresiva" que está siendo "armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN".

Sus declaraciones se producen en medio de celebraciones más discretas en varias partes de Rusia para conmemorar la principal fiesta nacional del país, que marca la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Antes de las celebraciones, Rusia y Ucrania acordaron respetar un alto el fuego de tres días, anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras el desfile, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de violar el alto el fuego, sin proporcionar detalles. Ucrania no hizo comentarios de inmediato.

Por primera vez en años, ningún vehículo blindado ni misiles balísticos formaron parte del desfile del Día de la Victoria en Moscú.

Pero bajo medidas de seguridad reforzadas, el personal militar marchó en gran número a través de la Plaza Roja.

Dirigiéndose a la multitud, Putin comenzó su discurso conmemorando los sacrificios de los soldados de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial.

"El gran logro de la generación de vencedores inspira a los soldados que hoy cumplen los objetivos de la operación militar especial", dijo, refiriéndose a la guerra en Ucrania.

"Se enfrentan a una fuerza agresiva armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN. Y a pesar de ello, nuestros héroes avanzan".

Putin continuó celebrando a los ciudadanos de Rusia, haciendo referencia a las contribuciones de los trabajadores a su esfuerzo bélico, incluidos científicos, inventores, corresponsales militares, médicos y profesores.

"No importa cómo cambien las tácticas militares, el futuro del país está siendo garantizado por el pueblo", afirmó.

Inmediatamente después del discurso, cañones dispararon rondas sucesivas antes de que una banda militar de metales interpretara música.

Entre los invitados extranjeros presentes se encontraban el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el rey de Malasia, el sultán Ibrahim, y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, el único representante de la UE en asistir, también fue fotografiado reuniéndose con Putin en el Kremlin antes del desfile.

La asistencia de líderes mundiales fue notablemente menor en comparación con el desfile del 80.º aniversario del año pasado, en el que participaron 27 líderes, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

A los televidentes rusos se les mostró una transmisión de soldados en el frente tras el discurso de Putin.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/Shutterstock Cientos de soldados rusos participaron en el desfile de la Plaza Roja.

EPA/Shutterstock Putin se situó junto a líderes extranjeros, entre ellos Alexander Lukashenko, de Bielorrusia, y Kassym-Jomart Tokayev, de Kazajistán.

Pool/AFP via Getty Images En el desfile también participaron soldados norcoreanos.

Tras la ceremonia en la Plaza Roja, Putin depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido antes de asistir a una recepción en el Kremlin.

Las celebraciones del Día de la Victoria tuvieron lugar en otras partes de Rusia, aunque con menos participación que en años anteriores.

En Vladivostok, en el Lejano Oriente, se organizó un desfile y una marcha del "Regimiento Inmortal" en honor a los veteranos de guerra.

Reuters Los soldados se reunieron para un desfile en la ciudad de Vladivostok, situada en el extremo oriental.

Reuters Los vecinos participaron en una marcha del "Regimiento Inmortal". Estas marchas rinden homenaje a los veteranos de guerra y son un elemento habitual de las celebraciones del Día de la Victoria en toda Rusia.

Según informaron los medios estatales, también se celebraron desfiles en otras ciudades, como Krasnoyarsk, en Siberia, y San Petersburgo.

Otros desfiles fueron cancelados por completo.

En su lugar, se programaron algunos eventos virtuales, aunque se preveía que las interrupciones en el servicio de Internet los perturbaran.

Bajo el mandato de Putin, el Día de la Victoria se ha utilizado como herramienta de propaganda para hacer alarde del poderío militar de Rusia.

Pero también se considera un momento para recordar los sacrificios realizados en la Segunda Guerra Mundial —o la Gran Guerra Patria, como se la denomina en Rusia—, en la que murieron 27 millones de ciudadanos soviéticos.

Reuters Las celebraciones en Vladivostok comenzaron horas antes que en Moscú, ya que la ciudad se encuentra a unos 9.000 km de la capital y tiene un huso horario diferente.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia se inició en 2022 y lleva ya más de cuatro años en curso.

A pesar del desplazamiento de tropas y material militar hacia el frente, Rusia había seguido exhibiendo hasta ahora armamento militar, como tanques, misiles y otras armas, en su desfile anual de Moscú.

Sin embargo, la semana pasada las autoridades anunciaron que el desfile de este año se reduciría, alegando la "situación operativa actual".

"Nuestros tanques están ocupados en estos momentos", declaró el diputado ruso Yevgeny Popov a la BBC a principios de esta semana. "Están combatiendo. Los necesitamos más en el campo de batalla que en la Plaza Roja".

También se han reforzado las medidas de seguridad, y las amenazas de los drones ucranianos se han utilizado para justificar la reducción del desfile de este año.

El alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania parecía mantenerse mientras se celebraba el desfile en Moscú.

Sin embargo, tras el desfile, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania había violado la tregua. Añadió que Rusia seguiría respetando el alto el fuego.

A principios de semana, Putin había anunciado un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo, mientras que Kiev había pedido una tregua indefinida a partir del 6 de mayo.

Desde esos anuncios, ambos países se han acusado mutuamente de numerosas violaciones del alto el fuego en el campo de batalla.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más