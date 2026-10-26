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Luiz Inácio Lula da Silva logró un cuarto mandato inédito y este domingo se convirtió en el primer candidato a la presidencia en la historia de Brasil en lograr una remontada entre la primera y la segunda vuelta.

Con el 99,98% de las mesas electorales escrutadas, el aspirante a la reelección obtuvo el 51,78% de los votos válidos (64.241.786), frente al 48,22% del derechista Flávio Bolsonaro, quien sumó 59.818.887 sufragios, reportó el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el presidente había quedado en segundo lugar con 53.879.538 votos (45,16%), por detrás de Bolsonaro, quien recibió 56.104.503 (47,03%).

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La diferencia de 2,2 millones de votos a favor del candidato del Partido Liberal (PL) se transformó en una ventaja de 4,4 millones de sufragios para Lula en la segunda vuelta.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) sumó 10.376.694 votos más que los obtenidos en la primera contienda. Bolsonaro, por su parte, también incrementó su votación, pero a un ritmo menor, y obtuvo 3.721.538 nuevas papeletas.

Los datos oficiales muestran que el triunfo de Lula fue el resultado de una remontada en el estado de Minas Gerais, de una reducción de su desventaja en los grandes colegios electorales del sudeste y de una ampliación de su ventaja en los estados del nordeste.

Lula aumentó su porcentaje de votos válidos en los 26 estados y en el Distrito Federal en comparación con la primera vuelta.

El giro de Minas Gerais y la sorpresa de Sao Paulo

Minas Gerais, en el sureste de Brasil, fue el único estado donde se produjo un cambio de tendencia entre la primera y la segunda vuelta. En la primera ronda, Bolsonaro se impuso en el estado con 5.777.548 votos (48,24%), frente a los 5.188.936 obtenidos por Lula (43,33%).

Sin embargo, en el balotaje, con el 99,83% de las mesas escrutadas, Lula obtuvo 6.351.099 votos (50,43%), frente a los 6.241.786 (49,57%). de Bolsonaro.

Este cambio llevó a Lula de ocupar el primer lugar en 13 estados frente a los 12 que ganó en la primera vuelta, mientras que su rival pasó de ganar en 15 y a 14.

En Sao Paulo fue el estado en el que Lula sumó la mayor cantidad de votos, allí pasó de 9.505.413 votos (38,20%) a 12.119.274 (46,15%), un aumento de 2.613.861 votos, con el 100% de las mesas escrutadas.

A pesar de este avance, Lula quedó por detrás de Bolsonaro en el estado.

El candidato del PL consiguió 12.922.023 votos (51,93%) en la primera vuelta, mientras que en la segunda 14.139.178 (53,85%).

Su ventaja, que era de 3.416.610 votos, cayó a 2.019.904. La reducción de 1.396.706 votos en esa diferencia fue la mayor entre todos los estados.

En Río de Janeiro se presentó una situación similar. Lula había recibido 3.693.021 votos (39,41%) en la primera vuelta, pero consiguió a 4.565.286 (46,90%) en la segunda. Por su parte, Bolsonaro mantuvo el liderazgo, con un 53,10%, pero su ventaja se redujo de 1.273.823 a 603.616 votos.

Aunque conseguir más sufragios en un estado no significó la victoria de Lula en el mismo, esto contribuyó al vuelco a nivel nacional al reducir la brecha con su rival derechista.

El Nordeste, el bastión consolidado

Lula mantuvo el liderazgo en los nueve estados del nordeste de Brasil y aumentó su votación en todos ellos. Al sumar los resultados estatales disponibles, el candidato del PT obtuvo 2,95 millones de sufragios más que en la primera vuelta.

Bahía fue el estado que aportó el mayor incremento en términos absolutos dentro de la región.

Lula pasó de 5.664.771 votos (66,17%) a 6.484.995 (71,31%), con el 99,99% de las mesas escrutadas. Bolsonaro, por su parte, también sumó votos, pero esto no impidió que la brecha con su rival aumentara.

En Pernambuco, Lula pasó del 63,45% al 69,20% de los votos. En Ceará, pasó del 63,29% al 68,93% y en Piauí, donde ya contaba con el 70,99% en la primera vuelta, alcanzó el 75,88%, según los cómputos oficiales.

En el Distrito Federal, Lula también avanzó y pasó de conseguir el 38,11% de las papeletas al 45,72%, pero continuó por detrás de su adversario.

En Amapá, que registró la votación más ajustada de la primera vuelta, Lula pasó del 45,71 % al 52,88 % de los votos.

El presidente ya había quedado en primer lugar en el estado durante la primera votación, pero con apenas 225 votos: 212.503 frente a los 212.278 de Bolsonaro.

De perder a ganar en 211 municipios

Lula pasó de perder a ganar en 211 municipios entre las dos vueltas de la elección.

Este giro incluyó a dos capitales: Río de Janeiro y Macapá, así como ciudades densamente pobladas de las regiones metropolitanas de Sao Paulo, Belo Horizonte y Belén.

En Río de Janeiro, el candidato del PT pasó del 43,91% al 51,54% de los votos válidos. Tras terminar la primera vuelta 137.837 votos por detrás de Bolsonaro, Lula cerró la segunda con una ventaja de 113.193 votos.

Bolsonaro ha anunciado que impugnará los resultados.

"Es imposible reconocer el resultado de las elecciones", dijo el senador, quien criticó la extensión del horario de votación.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ordenó ampliar en dos horas el horario de votación en todo el país, accediendo a una solicitud de la campaña de Lula, la cual explicó que las autoridades de varias ciudades estaban restringiendo el acceso de los votantes al transporte público.

Bolsonaro calificó la decisión de Zanin como "inaceptable", a pesar de que él también solicitó tiempo adicional en tres estados, alegando el mal tiempo.

Gráficos a cargo de Caroline Souza, del equipo de Periodismo Visual de BBC News Brasil.

*Este texto es una adaptación de un reportaje de BBC News Brasil. Haz clic aquí para leer el original en portugués

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