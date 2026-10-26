Getty Images Aunque fue un movimiento estudiantil el que ganó las elecciones en Serbia, ningún estudiante fue elegido.

Un movimiento estudiantil se proclamó vencedor de las elecciones parlamentarias anticipadas en Serbia. Es un cambio nacido de la tragedia que comenzó con estudiantes bloqueando las calles y se convirtió en protestas casi diarias y en un movimiento nacional contra la corrupción y la negligencia gubernamental.

En poco menos de dos años, los estudiantes han logrado derrocar 14 años de dominio político bajo el mando de Aleksandar Vučić, quien ha visto cómo el apoyo a su partido, el Partido Progresista Serbio (SNS), se desvanecía y, en última instancia, fracasaba en lo que se convirtió en un referéndum sobre el futuro de Serbia.

Desde Belgrado hasta Novi Sad y Niš (la tercera ciudad más grande), el ambiente era de euforia mientras los simpatizantes se congregaban en los centros urbanos o frente a la sede de la Lista Estudiantil. En una publicación en redes sociales, los estudiantes proclamaron: "Serbia es libre".

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Lo más simbólico de todo fue el desmantelamiento del llamado Ćaciland, un campamento de tiendas de campaña a favor de Vučić instalado hace 18 meses en el Parque de los Pioneros, en el centro de Belgrado, frente al parlamento serbio. Las vallas metálicas fueron derribadas entre gritos de "¡Vučić se va!".

EPA/Shutterstock Aleksandar Vučić reconoció la victoria, pero afirmó que el movimiento estudiantil fracasaría.

No tienen líderes claros ni experiencia política, y sin embargo, el movimiento "Lista Estudiantil – ¡Los Estudiantes Ganan!" atrajo a votantes antigubernamentales de toda la sociedad serbia.

Presentaron candidatos para los 250 escaños parlamentarios, pero entre ellos no había ningún estudiante.

La semana pasada, mientras se unía a los estudiantes que marchaban hacia Belgrado, el candidato principal y cardiólogo Ilija Srdanović afirmó que la historia se estaba reescribiendo: "La energía es imparable".

"Ofrecemos a nuestros ciudadanos los valores fundamentales de una sociedad civilizada, que este régimen anterior les arrebató", declaró a la BBC.

Cómo los estudiantes cambiaron Serbia

Todo comenzó el 1 de noviembre de 2024, cuando una marquesina de hormigón se derrumbó frente a la estación de tren de Novi Sad, en la segunda ciudad más grande de Serbia, causando la muerte de 16 personas.

La tragedia fue vista como un símbolo de la corrupción generalizada. Los críticos vincularon la renovación de la estación, plagada de fallos fatales, con un presidente estrechamente vinculado con el proyecto.

"La gota que colmó el vaso fue el derrumbe de la marquesina", afirmó Helena Ivanov, del grupo de expertos Henry Jackson Society.

Fue un momento emotivo que encendió una chispa y desencadenó una campaña nacional de marchas y eventos, dijo, que conquistó los corazones y las mentes de los serbios como ningún partido de la oposición lo había hecho anteriormente.

Getty Images Aproximadamente 6,5 millones de personas con derecho a voto fueron convocadas a las urnas.

Lo que comenzó como protestas estudiantiles semanales que exigían justicia en los campus universitarios y las calles de las ciudades pronto se convirtió en un movimiento nacional, a menudo con fuerza a nivel local, que abarcó sectores mucho más amplios de la sociedad serbia, incluidos agricultores, actores y jueces.

El partido SNS de Vučić quedó claramente tocado y, en enero de 2025, su primer ministro dimitió "para apaciguar las tensiones". En marzo de 2025, Belgrado fue escenario de la mayor protesta antigubernamental de la historia de Serbia y, a medida que el movimiento estudiantil, sin un líder definido, cobraba fuerza, se organizó mediante asambleas y plenos estudiantiles.

Para cuando Vučić anunció elecciones anticipadas el mes pasado, ya estaban preparados. "Han logrado canalizar ese impulso emocional en una organización adecuada y enseñar a la gente cómo garantizar la imparcialidad en los colegios electorales", explicó Helena Ivanov.

Getty Images Ilija Srdanović encabezó la lista de candidatos estudiantiles, pero no se le considera un posible primer ministro.

"El mensaje fue claro: el poder también está sometido a la ley", dijo Gordana Delić, directora del programa para los Balcanes del German Marshall Fund de Estados Unidos, quien afirmó que la votación del domingo fue, en efecto, un referéndum.

Inicialmente, Vučić intentó elogiar a los manifestantes como "bienintencionados", pero antes de las elecciones los acusó de intentar "derrocar" a Serbia. Incluso después de reconocer la victoria el domingo por la noche, formuló la acusación infundada de que contaban con el apoyo de "países europeos y de Estados Unidos", sin especificar más.

¿Quién gobernará Serbia ahora?

Una cosa está clara: no serán los estudiantes, ya que no se presentaban a las elecciones. Fue una decisión premeditada, pues el electorado probablemente no votaría por una lista de candidatos con poca experiencia vital.

Aunque su principal candidato era Ilija Srdanović, profesor de cardiología en Novi Sad, en realidad no se le considera un posible primer ministro.

Pocos candidatos destacan como líderes potenciales.

Según una proyección de las encuestadoras independientes CeSID e Ipsos, 140 personas de la lista han obtenido escaños en el parlamento. Entre ellas se encuentran la exestrella del baloncesto Dejan Bodiroga (puesto 24), el reconocido actor Tihomir Stanić (puesto 8), el cantante de ópera Nikola Mikić (puesto 46), el exgobernador del Banco Nacional de Serbia Dejan Šoškić (puesto 27) y un número considerable de profesores.

El nombre de Šoškić ha sido mencionado en relación con el puesto de primer ministro. Se ha pronunciado sobre las reformas que implementaría en la economía y ha sido ampliamente criticado en los medios de comunicación afines al gobierno.

Getty Images No está claro quién será el próximo primer ministro.

¿Cuál es su programa?

Los diputados electos tendrán la tarea de cumplir lo que en efecto es un programa electoral.

En palabras de los propios estudiantes, buscaban personas que pudieran ingresar a las instituciones "desempeñar sus funciones con responsabilidad y no olvidar por qué están allí".

En el marco de un programa de 11 puntos, el movimiento estudiantil pretende:

Erradicar la corrupción mediante la formación de una unidad policial para arrestar a los responsables.

Purga a los funcionarios del Ministerio del Interior de cualquier persona que haya infringido las normas sobre la represión de los manifestantes, o cualquier persona vinculada al crimen organizado.

Reformar el panorama mediático sesgado de Serbia y liberar a la radiotelevisión pública del control político.

No poner al frente de empresas públicas a políticos afines.

Vučić y el partido SNS niegan la corrupción y los intentos de influir en los medios de comunicación.

¿Seguirá siendo un movimiento estudiantil, aunque no haya estudiantes?

Aunque no han sido elegidos, son los estudiantes quienes han hecho las promesas al pueblo serbio y se verán presionados para cumplir con su programa electoral.

Los ciudadanos serbios de a pie que eligieron para representar su movimiento "han recibido la responsabilidad de trasladar parte de la lucha que hemos estado librando en las calles durante el último año a las instituciones", afirman los estudiantes.

En su discurso del domingo por la noche, Vučić dijo a los simpatizantes del partido que los estudiantes habían destruido dos años de vida en Serbia y que serían derrotados "más rápido de lo que creen".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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