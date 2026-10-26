Reuters

"Brasil no es para principiantes", decía el compositor Tom Jobim, uno de los padres de la bossa nova. Y la histórica remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva el domingo parece confirmarlo.

Lula ganó su cuarto mandato presidencial al recibir 51,8% de los votos válidos en un balotaje contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, quien obtuvo 48,2%, según el escrutinio oficial completado.

Este desenlace era considerado improbable por muchos tras la primera vuelta del 4 de octubre, refleja la complejidad de este país de tamaño continental y parece desafiar la matemática.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bolsonaro ganó la primera vuelta con 47% de los votos, casi dos puntos más que Lula, y partió al balotaje como favorito con el apoyo de candidatos que sumaron más de 5% de sufragios.

El resultado también marca un récord, por ser la primera vez desde que Brasil adoptó este sistema electoral en 1988 que un candidato presidencial es derrotado luego de pasar al balotaje con más votos que el segundo.

Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de prisión por intentar un golpe de Estado tras ser derrotado por Lula en las elecciones de 2022.

Luego del conteo de votos, el senador anunció que pedirá la anulación de la elección porque a su juicio "es imposible aceptar el resultado".

En particular, Bolsonaro criticó una decisión judicial de extender dos horas el horario de sufragio, aunque ambas campañas habían pedido que eso ocurriera por diferentes motivos y con distinto alcance geográfico.

El presidente del Tribunal Superior Electoral brasileño, Kassio Nunes, negó que esa prórroga para cerrar las urnas haya alterado el resultado y confirmó el triunfo de Lula.

A punto de cumplir 81 años, Lula se había mostrado confiado después de la primera vuelta en que ganaría el balotaje.

"Tengo 17 días para eso y mi obligación es trabajar, conseguir esos votos", sostuvo ante una encuesta que unos días más tarde lo colocaba cuatro puntos porcentuales debajo de su rival para el balotaje.

Pero, ¿cómo lo logró finalmente?

Hay tres claves importantes detrás de esta remontada, según especialistas.

1. Las calles y las redes

La primera explicación del triunfo de Lula es la gran movilización de sus partidarios tras la primera vuelta, tanto en manifestaciones callejeras masivas como en el ámbito virtual.

"Lo fundamental para dar ánimo, entusiasmo a la campaña y chances de victoria (para Lula) fue la reacción en las calles y las redes" sociales, señala el politólogo Antonio Lavareda, un reconocido experto brasileño en comportamiento electoral.

Getty Images La campaña de Lula logró grandes manifestaciones en las calles de Brasil antes del balotaje, como la que hubo el sábado en São Paulo.

Las manifestaciones físicas se extendieron por las principales ciudades de Brasil y contrastaron con la mayor frialdad que mostraba la campaña de Lula antes de la primera vuelta.

"La izquierda, los seguidores de Lula, no ocupaban las calles de Brasil hace más de una década", dice Lavareda a BBC Mundo.

Y apunta también que "las redes sociales eran un déficit de la campaña (del presidente) en la primera vuelta".

El cambio digital fue promovido por un diputado izquierdista, André Janones, quien convirtió un canal de WhatsApp abierto en abril con el nombre de "Ejército de Lula" en un motor de la campaña del presidente.

El canal pasó de tener unos 50 mil miembros en la primera vuelta a más de 10 millones antes del balotaje, según ha dicho Janones.

También estableció tareas específicas para sus seguidores y coordinó mensajes para competir con la derecha en las redes: entre la primera y segunda vuelta, Lula superó a Bolsonaro en el índice de popularidad digital de la encuestadora Quaest.

Anadolu via Getty Images En seguida después de su triunfo en el balotaje, Lula agradeció al diputado André Janones por haber impulsado su campaña en las redes sociales.

En su primer discurso tras ser reelecto, Lula agradeció especialmente a Janones el domingo a la noche por su papel en "levantar la moral" de sus seguidores.

También dijo que nunca había visto la cantidad de gente y el entusiasmo que tuvo una manifestación a su favor el sábado en São Paulo.

Magna Inácio, una profesora de ciencia política en la Universidad Federal de Minas Gerais, señala que a favor de Lula "sobre todo se produjo una movilización de los votantes jóvenes que venían mostrando cierta apatía".

"Ha sido una movilización muy espontánea", dice Inácio a BBC Mundo.

Esa movilización parece haber llegado finalmente a las urnas el domingo.

Según los resultados oficiales, votaron unos 3 millones más de brasileños que en la primera vuelta, y la abstención se redujo dos puntos porcentuales hasta 19,2% del electorado.

Todo indica que buena parte de esos nuevos votantes contribuyeron a inclinar la balanza

Lula obtuvo 10,3 millones de votos más que en la primera vuelta y abrió una diferencia de 4,4 millones de sufragios con Bolsonaro.

2. Las "ventajas" del gobierno

Lula tomó una serie de medidas de gobierno entre la primera vuelta y el balotaje que, según los especialistas, lo beneficiaron electoralmente.

Por ejemplo, aumentó y adelantó los pagos de Bolsa Familia, su programa social insignia de transferencias monetarias a los sectores de menores recursos.

Se calculaba que más de 19 millones de familias recibirían esos beneficios.

AFP via Getty Images Lula tomó una serie de medidas antes del balotaje que beneficiaron a las clases trabajadora y de bajos recursos, donde tiene su base electoral.

El gobierno también amplió un programa de alivio a las familias endeudadas y los subsidios a combustibles para contrarrestar el alza del precio del petróleo con la guerra en Irán.

Lula logró además que el Senado aprobara antes del balotaje la reducción de la semana laboral de seis a cinco días, o de 44 horas a 40.

El presidente utilizó "todas las ventajas" que podía ejercer al estar en ejercicio del cargo, dice Lavareda.

Sin embargo, en medio de un creciente deterioro fiscal y aumento de la deuda pública en Brasil, esas medidas fueron vistas como una apuesta proselitista preocupante por parte del sector empresarial y economistas independientes.

3. Los debates

A diferencia de la campaña para la primera vuelta, en que Lula y Bolsonaro evitaron debatir en persona, ambos candidatos tuvieron dos duelos verbales en TV antes del balotaje.

Distintos analistas coinciden en que ninguno de los dos candidatos logró un triunfo contundente en esos encuentros.

Pero Lavareda observa que, sobre todo en el debate transmitido por la TV Globo el viernes, "desde el punto de vista emocional (Lula) tuvo más aspectos positivos que Flávio Bolsonaro".

"Tal vez podamos decir que, en el plano cognitivo, Flávio se impuso. Pero los dos momentos emocionales memorables fueron negativos para Flávio", señala el experto.

Uno de esos pasajes fue cuando Bolsonaro llamó "nueve dedos" a Lula, quien perdió el meñique de su mano izquierda en un accidente laboral en 1964.

Anadolu via Getty Images Bolsonaro y Lula participaron en dos debates para el balotaje, el último de ellos el viernes.

El presidente desafió a su rival a disculparse por el comentario y aprovechó para evocar su pasado como obrero metalúrgico cuando ocurrió ese accidente.

"El pueblo trabajador está viendo", dijo, "millones de trabajadores se accidentan por irresponsabilidad patronal".

Bolsonaro pidió entonces disculpas. "No quería ofenderte", aseguró.

Otro momento del debate que según Lavareda resultó negativo desde el punto de vista emocional para Bolsonaro fue cuando Lula citó la muerte de Ana Clara, una niña de cinco años que recibió un disparo cuando la policía militar realizaba una operación en un barrio pobre de Niteriói, Río de Janeiro, en 2021.

El presidente dijo que la madre de esa niña estaba presente en el estudio de TV y cuestionó a Bolsonaro por haber defendido como abogado al policía militar acusado de cometer ese crimen.

El derechista respondió que confía en que ese policía nunca disparó el tiro mortal. Pero, al referirse a la madre, se confundió y mencionó el nombre de la niña.

Es imposible decir cuántos votos se definieron en ese momento, si es que alguno lo hizo.

Pero la referencia pareció sacar a Bolsonaro de su zona de confort con las promesas mano dura en políticas de seguridad pública que impulsaban su campaña.

Y todo esto ayuda explicar la histórica remontada en la segunda ronda de la presidenciales brasileñas de Luiz Inácio Lula Da Silva, quien a sus 81 años no deja de dar sorpresas.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más