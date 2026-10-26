Getty Images Luis Inácio Lula da Silva fue reelecto por tercera vez para ser presidente de Brasil.

La histórica remontada de Luiz Inácio Lula da Silva este domingo en la segunda vuelta presidencial de Brasil, en la que consiguió un 50,90% de los votos, ha generado una seguidilla de reacciones alrededor del continente.

Y tal vez, de los menos esperados. Todos los presidentes de derecha de los países vecinos de Brasil, con excepción de Argentina, reconocieron el triunfo de Lula.

Los mandatarios de Chile, Colombia Ecuador, Perú y Paraguay aceptaron rápidamente los resultados.

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Quien no lo hizo fue el rival electoral de Lula, Flávio Bolsonaro, quien anunció que iba a pedir la anulación de la segunda vuelta ante el Tribunal Electoral de Brasil.

"Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones", dijo Bolsonaro, haciendo alusión a la extensión de la jornada electoral por dos horas adicionales que ordenó el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño.

Tanto las campañas de Lula como la de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habían solicitado al Tribunal Electoral que extendieran los horarios de votación debido a distintas causas, pero este se había negado a hacerlo. Después vino la orden del STF.

A pesar de estos contratiempos y del reñido resultado, presidentes de ideologías contrarias al progresismo de Lula felicitaron al reelecto mandatario brasileño, como hizo el presidente de Chile, el derechista radical José Antonio Kast, o la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Kast afirmó que había hablado directamente con Lula tras conocerse los resultados: "Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo he felicitado por el resultado de la elección".

Y añadió: "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región".

De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien se había entrevistado con Bolsonaro unos días antes, también se refirió a la victoria de la Lula. Aunque no felicitó al mandatario brasileño, señaló que reconocía los resultados electorales.

"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

En su pronunciamiento, De la Espriella también expresó la necesidad de trabajar en conjunto con Brasil.

"El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente", dijo.

Y añadió: "Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos".

Esto contrasta con el silencio de otros gobernantes como el presidente argentino, Javier Milei —quien calificó a Lula de "ladrón y mentiroso" apenas dos días antes de las elecciones— y el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había mostrado su apoyo a Bolsonaro en los meses previos y ahora solo, señaló que estaban "observando con atención lo que está pasando en Brasil".

Getty Images Donald Trump apoyó la campaña del rival de Lula, Flavio Bolsonaro.

Ecuador, Perú y Paraguay

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a Lula en sus redes sociales: "Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos."

Por su parte Keiko Fujimori, la presidenta peruana elegida recientemente y de corte conservador, también saludó al mandatario brasileño y destacó la relación estratégica entre ambos países.

"Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática", escribió Fujimori.

"Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", completó.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, también congratuló a Lula el mismo domingo: "Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática", publicó en la red social X.

El gobernante afirmó que Paraguay y Brasil comparten "una agenda común de integración y desarrollo", al tiempo que prometió que seguirán "trabajando juntos por el bienestar" de sus pueblos.

De la izquierda

Como era de esperarse, mandatarios y ex mandatarios de izquierda también felicitaron a Lula por triunfo.

"¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil! ¡Felicidades presidente Lula!", expresó por X la presidenta de México, Claudia Sheibaum (de corte progresista).

Igualmente, los expresidentes Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia), felicitaron al candidato ganador.

"La unidad de América Latina y el Caribe se fortalece. Felicitaciones a Lula por su triunfo y al pueblo brasileño por su decisión democrática", escribió Petro en X.

También el canciller de Venezuela, Félix Plasencia González, en nombre del gobierno de su país, expresó su felicitación tras el triunfo.

"La República Bolivariana de Venezuela felicita la masiva y cívica participación del pueblo de la República Federativa del Brasil en la segunda vuelta electoral celebrada el día de hoy que condujo a la victoria del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva", señaló el funcionario.

La victoria de Lula se dio, para muchos analistas, de forma sorpresiva: nunca antes un candidato que había quedado segundo en la primera vuelta presidencial en Brasil había logrado remontar en la segunda instancia desde el retorno a la democracia del país en 1989.

Entre las dos vueltas, Lula logró sumar diez millones de votos.

¿Bolsonaro aislado?

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Estos saludos contrastan con las pocas reacciones en el mundo político sobre la decisión de Bolsonaro de pedir la anulación de la segunda vuelta y la repetición de las elecciones. Hasta ahora, ningún mandatario las ha apoyado.

Lo que para algunos analistas es un signo del rechazo al reclamo bolsonarista y, a la vez, un indicador de la derrota de Trump en su intención de ampliar su influencia en el continente.

"La decisión de gran parte del mapa azul electoral (Kast, Noboa, Fujimori, Peña) de reconocer el triunfo de Lula sin esperar el beneplácito de la Casa Blanca representa el primer signo —’espontáneo', dudo que haya coordinación— de autonomía relativa en tiempos de doctrina", comentó el analista político argentino Esteban Actis en su cuenta de X.

Por su parte, el periodista español Santiago Torrado señaló en su columna de El País que, mientras la izquierda celebra el triunfo de Lula como una forma de resistencia ante el embate de la ultraderecha en el continente, también queda en evidencia la falta de apoyo a los reclamos de Bolsonaro.

"La alicaída izquierda latinoamericana celebra la épica remontada de Lula da Silva, el 'Pelé del progresismo' que se prepara para ser presidente por cuarta vez", dice el periodista.

"Mientras tanto, la derecha, que se divide entre reconocer el resultado y el silencio, ha dejado solo a Bolsonaro en su reclamo".

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